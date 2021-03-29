Центр Гамалеи подал заявку на регистрацию вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» из одной дозы

По словам помощника министра здравоохранения РФ Алексея Кузнецова, в Минздрав поступило досье на регистрации вакцины «Спутник Лайт». В ближайшее время подведомственной экспертной организацией Минздрава России будет проведена экспертиза ее качества, безопасности и эффективности, после чего будет принято соответствующее решение.

Новый препарат, разработанный в Институте имени Гамалеи, призван устранить основной недостаток классического «Спутника V» — наличие двух компонентов, вводимых пациенту с разницей несколько недель. Для вакцинации потребуется только один визит в поликлинику. Иммунитет после получения прививки начнет формироваться спустя неделю и достигнет максимума через четыре недели после вакцинации.

18 февраля стартовали международные клинические исследования вакцины «Спутник Лайт». В основном этапе примут участие 6 тысяч человек — по 3 тысячи из России и Объединенных Арабских Эмиратов. Главная особенность препарата в его форме — только одна доза и более короткий период выработки антител. Вакцина может применяться для повышения иммунитета у тех, кто ранее уже перенес коронавирусную инфекцию.