Как на кожу влияют сахар, стресс, свет смартфонов и экология: вот что точно известно науке

В издательстве «Бомбора» выходит книга «О чем мечтает ваша кожа»: исследователь в области экспериментальной и клинической дерматологии Йоханна Гилльбро делится современной (и научно подтвержденной!) информацией о том, что действительно влияет на здоровье самого большого органа нашего тела. «Собака.ru» публикует отрывок о том, как на эластичности и цвете кожи сказываются факторы образа жизни.
Стресс
Исследования показали, что у тех, кто находится в фазе острого стресса, в коже меньше влаги. У людей в разгаре бракоразводного процесса и у студентов накануне экзаменов кожа восстанавливается медленнее. Другие исследования показывают, что стресс способствует появлению большего количества прыщей. А также усиливает симптомы витилиго, псориаза и экземы.
Медитация осознанности часто описывается как состояние, противоположное стрессу. Существует ряд исследований на тему ее влияния на кожу; в частности, было показано, что она может улучшить заживление ран. В одном из исследований участникам поранили кожу на руках, затем их разделили на две группы. Половина прошла терапию медитацией осознанности в течение восьми недель и показала лучшее заживление ран.
Некоторые исследователи заходят еще дальше — рассматривают медитацию как терапию для пациентов с любыми кожными заболеваниями: от акне до псориаза и витилиго. Однако я отношусь к таким заявлениям с долей скептицизма. Конечно, стресс не полезен ни для мозга, ни для желудка, ни для кожи, но утверждать, что аутоиммунное заболевание, такое как псориаз, можно вылечить исключительно медитацией, было бы слишком оптимистично.
Счастье
У людей, находящихся в счастливых отношениях, более высокий уровень окситоцина в крови! Человек, которому хорошо, в любом возрасте может буквально сиять здоровьем. Когда я работала с пациентами с витилиго в лечебном центре на Мертвом море, то наблюдала, как люди знакомились и иногда влюблялись за три недели, что проводили вместе. И у них, влюбленных и счастливых, процесс репигментации кожи происходил гораздо лучше!
Сон
«Проснитесь красивыми! Во время сна кожа накапливает влагу и разглаживается». Гламурные журналы пестрят подобными советами, и здесь есть доля истины. Кожа набирается здоровья во сне благодаря мелатонину — гормону сна. Он действует как антиоксидант и таким образом препятствует старению.
Уровень мелатонина увеличивается вечером; пока мы спим, он занимается восстановлением повреждений кожи. Кроме того, гормон стимулирует иммунную систему. У тех, кто спит мало или в слишком светлых помещениях, часто обнаруживается недостаток мелатонина в крови. Это состояние может привести к вялости, усталости и даже депрессии. Во многих странах препарат отпускается в аптеках без рецепта; рекомендации к применению весьма широки: от облегчения смены часовых поясов до борьбы с подавленностью.
Мелатонин нередко включают и в состав кремов, обещающих омолаживающий эффект. Подтверждающих фактов совсем немного, но все же они есть. В небольшом итальянском исследовании двадцати женщинам старше пятидесяти пяти лет в течение трех месяцев наносили крем с мелатонином на одну сторону лица. Кожа в этих областях стала более увлажненной, упругой и гладкой, количество морщин уменьшилось.
Тренировки
В модных журналах часто пишут о том, как физические упражнения полезны для тела и ума. А как насчет нашего самого большого органа? Способствуют ли тренировки здоровью кожи? Исследователи отметили, что у тех животных, которые больше двигаются, более здоровый мех и меньше седых волосков. Если тренировки замедляют возрастные изменения внешности животных, могут ли они оказать такой же эффект на кожу человека?
Канадские дерматологи провели исследования эффекта физических упражнений на примере трех десятков добровольцев мужского и женского пола в возрасте от 20 до 84 лет. Половина участников посвящала тренировкам как минимум три часа каждую неделю. Вторая группа вела сидячий образ жизни и занималась спортом менее одного часа в неделю. Обнаружилось, что у людей из первой группы был заметно более тонкий и здоровый роговой слой кожи, более толстые и плотные эпидермис и дерма. Словом, их кожа выглядела свежо и молодо.
Недавнее исследование из Японии показало, что физическая активность уменьшает скорость формирования конечных продуктов гликирования (КПГ), то есть омолаживает кожу! Какие именно механизмы стоят за этим процессом, пока не ясно.
Вода
Не знаю, сколько раз я слышала, что сухость кожи вызвана тем, что человек пьет недостаточно воды. Способность выпитой воды увлажнять и омолаживать кожу — не более чем миф, пусть и удивительно живучий! К 2018 году было опубликовано 216 научных статей и 23 исследования воздействия воды на кожу; результаты неоднозначны. Выпитая вода влияет на увлажнение кожи только в том случае, если человек подвергся сильному обезвоживанию. Такое состояние, опасное для здоровья, встречается довольно редко. Этому подвержены хрупкие пожилые люди. Рекомендуемая норма воды в день — 1–2 литра. Половину мы получаем с пищей, поэтому достаточно выпивать около литра.
Время у экрана
Может ли свет от экранов ускорить старение? В последнее время появились продукты, упаковка которых гласит, что они защищают… от синего света мониторов. Однако еще не доказано, что этот свет вызывает морщины. Известно, что он может вызывать гиперпигментацию, но только на коже темнее типа 3. Также было показано, что идущие от экрана лучи разрушают важные каротиноиды в коже.
Работают ли солнцезащитные средства против синего света? Да, некоторые исследования показали, что физическая защита от солнца работает. Однако если взглянуть на это с точки зрения здравого смысла и сравнить ощущения на коже после целого дня на солнце и дня перед компьютером, быстро почувствуете разницу. Считается, что экранное излучение, помимо прочего, вредно для зрения, поэтому следует использовать световой фильтр для компьютера, планшета и мобильного телефона.
Сахар
Кожа не любит бедный питательными веществами и богатый энергией сахар, что, в общем, неудивительно. Молекула сахара быстро связывается с белками и жирами, вследствие чего возникают так называемые КПГ — конечные продукты гликирования, или засахаренные молекулы. Коллаген, который является белком, уязвим для молекул сахара.
Уже много лет назад появились первые сведения о том, что уровень сахара в крови и коже может быть связан с рационом, богатым углеводами. Это выявило прямую связь между питанием и здоровьем кожи; к чему это приводит, мы уже поняли: пища является источником моносахаридов, которые в больших количествах вызывают КПГ.
Известно, что гриль, жарка и запекание ведут к повышенной выработке конечных продуктов гликирования. А кипячение и приготовление на пару делают КПГ меньше. Диета, которая в наименьшей степени вызывает формирование КПГ, — средиземноморская. Или любая другая, включающая продукты с низким гликемическим индексом (GI) и высоким процентом полифенолов. Исследования показали полезность имбиря, чеснока, различных антиоксидантов — таких, как липоевая кислота (содержится в шпинате, брокколи, картофеле, помидорах, брюссельской капусте, моркови или свекле), карнитин (мясо, курица, молоко, сыр и спаржа), флавоноиды (EGCG), витамин Е, селен, цинк и марганец.
Загрязнения
Существует много исследований о том, как выхлопные газы и загрязнения влияют на кожу; не возникает сомнений, что эффект отрицательный. В докладе Всемирной организации здравоохранения за 2016 год говорилось, что от загрязнения воздуха ежегодно умирают более трех миллионов человек, что делает его самой большой в мире угрозой для здоровья, связанной с окружающей средой.
Основной компонент загрязнения, частицы в воздухе, усиливает воспаление и активность фермента матричной металлопротеиназы (ММП), что уменьшает выработку коллагена и эластина.
Одна из крупнейших мировых косметических компаний приложила немало усилий для исследования загрязнения воздуха, особенно в Китае, так как там оно наиболее высокое. Сравнили состояние кожи людей, живущих в районах, где много выхлопных газов и загрязнений, с кожей тех, кто обитает в сельских и горных районах. Кожа горожан имела большее количество морщин и пигментных пятен, была пересушенной.
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