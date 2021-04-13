Как на кожу влияют сахар, стресс, свет смартфонов и экология: вот что точно известно науке

Стресс

Исследования показали, что у тех, кто находится в фазе острого стресса, в коже меньше влаги. У людей в разгаре бракоразводного процесса и у студентов накануне экзаменов кожа восстанавливается медленнее. Другие исследования показывают, что стресс способствует появлению большего количества прыщей. А также усиливает симптомы витилиго, псориаза и экземы.

Медитация осознанности часто описывается как состояние, противоположное стрессу. Существует ряд исследований на тему ее влияния на кожу; в частности, было показано, что она может улучшить заживление ран. В одном из исследований участникам поранили кожу на руках, затем их разделили на две группы. Половина прошла терапию медитацией осознанности в течение восьми недель и показала лучшее заживление ран.

Некоторые исследователи заходят еще дальше — рассматривают медитацию как терапию для пациентов с любыми кожными заболеваниями: от акне до псориаза и витилиго. Однако я отношусь к таким заявлениям с долей скептицизма. Конечно, стресс не полезен ни для мозга, ни для желудка, ни для кожи, но утверждать, что аутоиммунное заболевание, такое как псориаз, можно вылечить исключительно медитацией, было бы слишком оптимистично.