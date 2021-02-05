Каким воздухом дышат петербуржцы в своих квартирах? И можно ли сделать его чище?

Ваша лаборатория провела более 2,5 тысяч исследований воздуха в петербургских квартирах и офисах. Что из вредных веществ находите чаще всего?

Пять наиболее часто встречаемых веществ — аммиак, формальдегид, фенол, стирол, изомеры ксилола. Отдельная проблема петербургских квартир — микробиологическое загрязнение и плесневые грибы. А вообще воздух оценивается более чем по 30 показателям и случаются разные находки.

Что именно загрязнет воздух, которым мы дышим дома?

Основной вклад (до 90%!) у транспорта. Число автомобилей в Петербурге стремительно растет — сейчас это примерно 1,6 млн единиц. Загрязнение воздуха выбросами производств тоже присутствует, но в разы меньше.