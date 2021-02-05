Каким воздухом дышат петербуржцы в своих квартирах? И можно ли сделать его чище?

Ваша лаборатория провела более 2,5 тысяч исследований воздуха в петербургских квартирах и офисах. Что из вредных веществ находите чаще всего?
Пять наиболее часто встречаемых веществ — аммиак, формальдегид, фенол, стирол, изомеры ксилола. Отдельная проблема петербургских квартир — микробиологическое загрязнение и плесневые грибы. А вообще воздух оценивается более чем по 30 показателям и случаются разные находки.
Что именно загрязнет воздух, которым мы дышим дома?
Основной вклад (до 90%!) у транспорта. Число автомобилей в Петербурге стремительно растет — сейчас это примерно 1,6 млн единиц. Загрязнение воздуха выбросами производств тоже присутствует, но в разы меньше.
Ваш автомобиль выделяет бензапирен — химическое соединение 1-го класса опасности. Этот канцероген образуется при сгорании практически любого вида топлива, загрязняет, почву, воду, воздух и в итоге по пищевым цепям может оказаться на вашем же столе.
Источники загрязнения воздуха прячутся и внутри самих квартир — это могут быть мебель, строительные и отделочные материалы. Например, самым популярным запросом в 2011-2015 годах в Петербурге был анализ проб воздуха на определение концентрации аммиака. В эти года при строительстве домов активно экспериментировали с применением различных пластифицирующих и противоморозных добавок в бетон. В результате таких экспериментов часть квартир становилась непригодной для проживания – из-за колоссальных превышений норм по концентрации аммиака в воздухе. С этой проблемой столкнулись практически все застройщики, независимо от расположения, престижности района и стоимости за 1 кв. м.
И чем закончилась история с аммиаком?
Некоторые строительные компании законсервировали объекты на 10 лет, но это скорее исключение. Большая часть квартир с зафиксированными превышениями по аммиаку затем все равно были проданы. Сейчас проблема использования опасных добавок в бетоне решена – суды, репутация, издержки и громкая огласка в СМИ показали застройщикам, что подобные эксперименты с материалами того не стоят. Превышения по концентрации аммиака встречаются все реже, но нельзя на 100% быть уверенным, что свежепостроенный дом будет «чистым».
Как тогда определить качество воздуха, покупая квартиру в новостройке?
Полноценно и достоверно — только при помощи анализа в аккредитованной лаборатории. С некоторыми оговорками, но все же о качестве воздуха можно судить по бытовым приборам – многие системы «умного дома» включают в себя датчики на определение концентрации углекислого газа, частиц пыли, формальдегида и сумму летучих органических веществ. Но полностью доверять этим приборам можно только при регулярной сверке их показаний со сторонними исследованиями.
Где в Петербурге точно не стоит покупать жилье, если хочешь дышать свежим воздухом?
Возле оживленных трасс, предприятий и производств, свалок, животноводческих хозяйств, станций по очистке сточных вод, мусоросжигающих заводов – которые в Петербурге и Ленобласти, я надеюсь, все же не появятся. Также следует изучить розу ветров, ведь даже на значительном удалении запах от свалки или станции очистки сточных вод, возможно и будет не портить ваше здоровье, но настроение — наверняка.
А как купить материалы для ремонта, которые не будут выделять вредные вещества?
Самостоятельно разобраться, из чего сделан тот или иной материал и насколько он безопасен, достаточно трудно. Но можно изучить экологические маркировки. Чтобы не попасться на удочку «гринвошинга», перечислю основные и проверенные нашей компанией.
Наличие плесени в квартире действительно опасно для здоровья?
Плесневые грибы — распространенный бытовой аллерген, который может стать причиной бронхиальной астмы, аллергического насморка или экземы. Если вы живете в квартире с высоким содержанием спор плесневых грибов, это грозит развитием респираторных заболеваний и усилением астматических симптомов.
В петербургских многоэтажках плесень чаще всего поражает квартиры на первых и последних этажах. Прим это если вы не видите плесень – это еще не гарантирует, что ее нет. Споры плесневых грибов могут попадать в дом из атмосферного воздуха и присутствуют в квартире практически всегда. Кроме этого, плесень может появиться из-за нарушения герметичности швов и промерзания стен, недостаточной гидроизоляции фундамента и крыши, протечки воды, нарушения технологии отделочных работ при ремонте и недостаточной вентиляции.
Как определить, нет ли в квартире плесневых грибов и других опасных микроорганизмов?
Мы проводим исследование с помощью чашек Петри – по количеству выросших в них колоний оценивается количество микроорганизмов в исследуемой квартире. Исследуется общее микробное число (ОМЧ) – суммарное количество микроорганизмов в воздухе,споры плесневых и дрожжевых грибов, а также золотистый стафилококк – индикатор санитарного состояния помещения.
В настоящее время в жилых и офисных помещениях количество микроорганизмов государством не нормируется. Поэтому мы используем пороговые уровни на основании рекомендаций Всеминой организации здравоохранения (ВОЗ) и требований нормативных документов для медицинских учреждений. Например, условная норма для плесневых и дрожжевых грибов – 500 КОЕ/м³. При этом пороговая концентрация для людей, склонных к аллергии, составляет 10 КОЕ/м³.
Что скрывается за пылью в квартире?
Как правило, мы видим причину образования пыли во внешних источниках – дорога под окном, стройки, традиционные для Петербурга сезонные «пылевые бури». Но фокус в том, что даже если полностью закупорить квартиру и вернуться туда через некоторое время, мы увидим – многие поверхности покрылись значительным слоем пыли!
Пыль в наших квартирах – это настоящий микс: минеральные частицы (соли, пепел, почва, строительные материалы и т.д.), частички кожи и волос, продукты разложения бумаги и текстиля, цветочная пыльца, сажа, частицы дыма, продукты неполного сгорания топлива и даже продукты жизнедеятельности микроскопических организмов.
Что сделать для того, чтобы ее образовывалось как можно меньше?
Для начала, осмотреть свою квартиру и решительно избавиться от главных «пылесборников». Например, убрать ковры, заменить подушки с натуральными наполнителями из пера, пуха и шерсти на холлофайбер или полиэстер, сократить количество мягких игрушек. Важно не захламлять квартиру и регулярно проводить влажную (!) уборку — ведь при сухой значительное количество пыли просто поднимается в воздух. Также рекомендую использовать воздухоочистители с высокой степенью очистки от пыли (инструкцию о том, как выбрать правильный воздухоочиститель, читайте в ближайшее время на «Собака.ru» — прим. Ред.), а если окна выходят на улицу с оживленным движением, то следует фильтровать и тот воздух, который поступает в помещения с улицы.
Как часто должна проводиться влажная уборка?
Не реже двух раз в неделю. Она снижает и химическое, и бактериологическое загрязнение вашей квартиры. При этом если дома есть астматики и аллергики, в идеале нужно проводить процедуру ежедневно. Кстати, в поддержании чистоты отлично помогают роботы-пылесосы — его можно запустить даже удаленно, а необходимость уборки мелких вещей, которые могут помешать работе устройства, дополнительно мотивирует к соблюдению порядка.
Нужно ли проветривать квартиру и как часто?
Как минимум три раза в день, при этом не просто открывая форточку, а полностью распахивая окна. Лучше всего делать это тогда, когда улицы минимально загружены автомобилями. Самое интенсивное проветривание должно быть перед сном — таким образом вы снизите температуру воздуха, оптимизируете концентрацию кислорода и улучшите качество сна. Не бойтесь зимних проветриваний — если вы откроете окно на 10 минут, это не приведет к значительным потерям тепла.
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