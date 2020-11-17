Водный кодекс: сколько стаканов воды в день на самом деле нужно выпивать?

По поводу потребления воды существует слишком много мнений! Одни эксперты в области здоровья рекомендуют выпивать 8 стаканов по 8 унций (250 мл), что равняется примерно 2 литрам в день. Правило 8×8 очень просто запомнить, правда, оно уже давно развенчано. Другие уверены в том, что пить воду нужно только тогда, когда вы чувствуете жажду – но и это не совсем так. Разбираемся, где тут правда.
Сколько все же воды нужно пить? Рассчитываем свою норму
Роспотребнадзор рекомендует ежедневно выпивать объем жидкости равный 2–4% от массы тела человека. Например, если вы весите 60 кг, то вам положено 1,2 до 2,4 литров воды в день. Национальные академии наук, инженерии и медицины США советуют 2,7 литров в день для женщин и 3,7 литров в день для мужчин. Этот объем включает в себя жидкость из воды, напитки вроде чая и сока, а также жидкость из еды – в среднем вы получаете 20% нормы воды из того, что едите.
Как и в большинстве случаев, в итоге все зависит от конкретного человека. На то, сколько именно вам нужно стаканов воды в день, влияют следующие факторы:
- Место жительства. Вам нужно больше воды, если вы находитесь в жаркой, влажной или сухой местности, в горах или местах, расположенных на большой высоте.
- Питание. Если вы пьете много кофе, то вы можете терять больше воды из-за учащенного мочеиспускания. Вероятно, вам также потребуется больше пить, если вы едите много соленых, острых или сладких продуктов. Или если в вашем рационе мало пищи с высоким содержанием воды – свежих и приготовленных фруктов и овощей.
- Температура и время года. Из-за выделения пота в теплые месяцы воды требуется больше, чем во время холодов. Замечаете повышенное потоотделение – пейте больше воды.
- Физическая активность. Если вы активны в течение дня, много ходите или стоите, вам нужно больше воды, чем тому, кто проводит день, сидя за столом. Если в вашем графике есть тренировки, интенсивные физические нагрузки, вам жизненно необходимо восполнять потерю жидкости. Спортсмены, выполняющие длительные, интенсивные упражнения, также могут нуждаться в пополнении электролитов, такие как натрий и другие минералы, наряду с водой.
- Состояние здоровья. Если у вас инфекционная заболевание или жар, если вы теряете жидкость через рвоту или диарею, вам нужно пить еще больше воды, чем когда вы здоровы.
- Беременность и грудное вскармливание. Если вы беременны, или кормите грудью, ваше тело работает как минимум за двоих. Важно не допускать обезвоживания организма.
- Возраст. Механизм возникновения жажды может начать давать сбои с возрастом. Исследования показывают, что люди старше 65 лет подвергаются более высокому риску обезвоживания и должны более сознательно следить за своим потреблением воды.
Влияет ли потребление воды на уровень энергии и работу мозга?
Существует много исследований, подтверждающих это: например, одно из них показало, что потеря жидкости на 1,36% после физических нагрузок у женщин ухудшает настроение и концентрацию внимания, а также возрастает частота головных болей. Другое исследование, которое проводилось в Китае, выявило, что, если в течение 36 часов в организм не поступает вода, то это заметно влияет на усталость, внимание, сосредоточенность, скорость реакции и краткосрочную память.
Даже легкое обезвоживание может снизить вашу работоспособность. Клиническое исследование, в котором приняли участие здоровые пожилые люди, показало, что потеря воды всего лишь на 1% приводит к снижению мышечной силы и выносливости в их организмах. Потеря 1% массы тела может выглядеть не настолько большой, но это значительно для потери воды из организма. Обычно это случается, когда вы много потеете, или находитесь в очень теплой комнате и не пьете достаточно жидкости.
Помогает ли сбросить вес потребление большого количества воды?
Согласно исследованию , опубликованному в 2013 году, увеличенное потребление воды действительно соотносится со снижением массы. Другое исследование выявило связь хронического обезвоживания с ожирением, диабетом, раком и сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Согласно данным, опубликованным в The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, употребление воды в количестве 68 унций (2 литра) в день увеличивает расход энергии примерно на 23 калории в день из-за термогенной реакции, или более ускоренного метаболизма. Число было нарастающим, но со временем оно могло возрасти до данного значения.
Вода примерно за полчаса до еды уменьшит количество калорий, которые мы в конечном итоге употребим. Это может произойти потому, что тело легко принимает жажду за голод.
Одно исследование показало, что люди, которые пили 17 унций (500 мл) воды перед каждым приемом пищи, потеряли на 44% веса больше, чем те, кто не пил воду перед едой. В целом, кажется, что потребление достаточного количества воды, особенно перед едой, может дать толчок в управлении аппетитом и поддержании здорового веса тела, особенно в сочетании со здоровым планом питания. Правда, от воды во время еды лучше отказаться, и вот почему.
Ученые также отмечают, что питьевой режим положительно влияет на увлажненность кожи. Хотя для большей ясности в этом вопросе необходимы дополнительные исследования.
Стоит ли полагаться на жажду?
Поддержание водного баланса крайне важно для выживания – по этой причине тело имеет сложную систему контроля того, когда и сколько вы пьете. Когда общее содержание воды опускается ниже определенного уровня, возникает жажда. Это тщательно уравновешивается механизмами, подобными дыханию — вам не нужно сознательно думать об этом. Ваше тело знает, как сбалансировать свой уровень воды и когда дать вам сигнал пить больше.
Хотя жажда может быть надежным индикатором обезвоживания, не совсем оптимально полагаться только на него. Ведь когда возникает жажда, вы уже можете чувствовать последствия недостаточного потребления воды – например, усталость или головные боли. Полезным ориентиром для того, чтобы узнать, достаточно ли вы пьете, может быть цвет мочи — она должна быть бледной и прозрачной.
В конце концов, никто не может ответить точно, сколько воды вам нужно. Это зависит от многих факторов. Попробуйте поэкспериментировать, чтобы увидеть, что лучше всего работает именно для вас. Некоторые люди чувствуют себя лучше, потребляя больше воды, чем обычно, в то время как других это приводит лишь к более частым походам в туалет.
Итак, вот самые легко осуществимые и разумные принципы:
- Пейте достаточно часто в течение дня, чтобы моча была прозрачной и бледной.
- Хотите пить – пейте. Во время физических упражнений и высокой температуры, а также по другим указанным выше показаниям, пейте достаточно воды, чтобы компенсировать потерянную жидкость. Вот и все!
Источник: Healthline.com. Перевод Карины Сиразетдиновой.
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