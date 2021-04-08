10 книг про здоровые отношения, которые заменят поход к семейному психотерапевту

Как преодолеть ревность, пережить болезненное расставание, превратить конфликт в мирный диалог и выразить свою любовь так, чтобы тебя поняли — «Собака.ru» вместе с психотерапевтами отобрала книги, которые будет особенно полезно прочесть вместе с партнёром.
Близкие отношения. Как решить проблемы, с которыми сталкиваются все пары
Авторы: психотерапевты Альберт Эллис и Роберт Хаппер
Книга для тех, кто уже заметил, что даже при смене партнеров вас рано или поздно настигают те же проблемы в отношениях, а любовь со временем непременно гаснет. Авторы уверены, что из этого порочного круга есть выход и предлагают основанные на принципах РЭПТ (Рационально-эмоциональная-поведенческая психотерапия) методы решения классических для пар проблем. Однозначный маст-хэв для всех, кто пытается лучше понять себя и своего близкого человека.
Читайте отрывок из книги о том, какие проблемы пары могут испытывать в сексе, и какие мысленные установки к ним приводят.
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Ругаться нельзя мириться. Как прекращать и предотвращать конфликты
Автор: психиатр Дэвид Бернс
При конфликтах с любимым человеком мы часто не знаем, как решить проблему, а иногда даже усугубляем ситуацию. Почему так происходит? Что мешает нам избегать претензий и ссор? Можно ли улучшить уже испорченные отношения? Психиатр Дэвид Бернс отвечает на эти вопросы и уверяет: каждый человек может научиться строить хорошие отношения со всеми окружающими. Рекомендуется тем, кто хочет трансформировать своё раздражение и обиду в дружелюбие и доверие.
Купить книгу можно здесь. Издательство БОМБОРА.
Ревность. Как с ней жить и сохранить отношения
Автор: доктор психологии Роберт Лихи
Часто мы думаем, что от ревности нужно избавляться, но в своей книге известный психолог и психотерапевт Роберт Лихи убеждает, что все не так просто. Он четко объясняет, почему мы ощущаем ревность, разбирает особенности этого сильного чувства и показывает, что иногда испытывать ревность полезно для отношений. Если вы сталкивайтесь с проблемами из-за этого чувства и хотите их преодолеть — книга Роберта Лихи однозначно для вас.
Читайте отрывок из книги о том, как перестать ревновать партнера к бывшим отношениям.
Купить книгу можно здесь. Издательский дом "Питер".
Обними меня крепче. 7 диалогов для любви на всю жизнь
Автор: терапевт пар Сью Джонсон
Психолог Сью Джонсон вместе со своим научным руководителем разработала новый подход к терапии в парах — эмоционально-фокусированную терапию (ЭФТ), которая легла в основу этой книги. Автор делится принципами собственной методики, которые помогают преодолеть неудовлетворенность, ссоры и охлаждение в отношениях. В книге есть практическая часть с вопросами и упражнениями, которые можно применить в собственных отношениях, чтобы восстановить близость и доверие.
Купить книгу можно здесь. Издательство МИФ.
Ненасильственное общение. Язык жизни
Автор: психолог Маршалл Розенберг
В этой книге предложены простые инструменты, которые помогают снизить напряженность в конфликтах, понять потребности человека и создать глубокие эмоциональные связи с семьей, друзьями и другими людьми. Автор разработал простой метод общения, который превращает потенциальные конфликты в мирные диалоги.
Купить книгу можно здесь. Книжное издательство «София».
Любовь на всю жизнь. Руководство для пар
Авторы: психотерапевты Харвилл Хендрикс и Хелен Хант
Эта книга успешно продается уже более тридцати лет (!) и переведена на десятки языков. Авторы сделали важное открытие: нас привлекают партнеры, похожие на тех людей, которые нас воспитывали. За спорами о домашних делах, деньгах, воспитании детей, и даже выяснении, кто слишком много говорит по телефону, скрывается одна причина: мы хотим испытать те же ощущения, которые нам давали родители, и теперь ставим эту задачу перед самыми близкими. В книге есть как теоретическая часть (помогает ответить на вопросы: «Что не так» и «Почему так происходит»), так и практическая — упражнения, которые помогут достичь осознанного партнерства.
Купить книгу можно здесь. Издательство МИФ.
Пять языков любви. Как выразить любовь вашему спутнику
Автор: Гэри Чепмен
Как научиться понимать язык любви партнера? Как выражать свою любовь так, чтобы близкий ее почувствовал? Автор утверждает, что языков любви несколько, и то, как мы выражаем чувства, зависит от нашего воспитания, модели родительской семьи и особенностей характера. Обязательно к прочтению тем, кто не знает, как правильно выражать свои чувства.
Купить книгу можно здесь. Издательство Брайт Букс.
Разрыв. Как пройти через расставание и построить новую счастливую жизнь
Автор: психолог и консультант по переживанию горя Сьюзен Эллиотт
Расставание с партнером зачастую бывает тяжелым и иногда приводит к губительным последствиям. Автор рассказывает, из каких стадий состоит горе и как их легче преодолевать, как заботиться о себе в этот непростой период, объективно взглянуть на ситуацию и вернуться к нормальной жизни. Книга универсальна: советы в ней помогут как женщинам, так и мужчинам, которые переживают непростой разрыв отношений.
Читайте отрывок о том, почему не стоить оставаться друзьями с бывшими.
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Подходим друг другу. Как теория привязанности поможет создать гармоничные отношения
Авторы: доктор Амир Левин и психолог Рейчел Хеллер
Как строить отношения с людьми, которые легко раздражаются и всем недовольны? Как откровенно разговаривать с партнером, который избегает обсуждения серьезных тем? Эта книга помогает разобраться в собственном типе привязанности и особенностях поведения окружающих. Маст-хэв для тех, кто хочет начать лучше понимать себя, своих близких и разобраться, почему их отношения именно такие, какие они есть.
Купить книгу можно здесь. Издательство МИФ.
Больше двух. Полиамория, открытые отношения, альтернативная любовь
Автор: психолог Ольга Дулепина
Книга стала одной из первых в России больших работ о полиамории и открытых отношениях. Она о том, как прийти к здоровым и безопасным отношениям (без учета количества партнеров) через путь личностного взросления и общаться без манипуляций и насилия. Книга для тех, кто хоть раз мечтал о любви и сексе, выходящими за рамки традиционной моногамии, и готов вести честный диалог друг с другом, чтобы создать доверительные отношения.
Купить книгу можно здесь. Издательский дом "Питер".
Автор: Карина Сиразетдинова.
Редакция «Собака.ru» благодарит за помощь в подготовке материала психологический центр «Качество жизни» и Клинику когнитивной психотерапии.
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