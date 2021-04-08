10 книг про здоровые отношения, которые заменят поход к семейному психотерапевту

Любовь на всю жизнь. Руководство для пар

Авторы: психотерапевты Харвилл Хендрикс и Хелен Хант

Эта книга успешно продается уже более тридцати лет (!) и переведена на десятки языков. Авторы сделали важное открытие: нас привлекают партнеры, похожие на тех людей, которые нас воспитывали. За спорами о домашних делах, деньгах, воспитании детей, и даже выяснении, кто слишком много говорит по телефону, скрывается одна причина: мы хотим испытать те же ощущения, которые нам давали родители, и теперь ставим эту задачу перед самыми близкими. В книге есть как теоретическая часть (помогает ответить на вопросы: «Что не так» и «Почему так происходит»), так и практическая — упражнения, которые помогут достичь осознанного партнерства.

Купить книгу можно здесь. Издательство МИФ.