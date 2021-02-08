Стоит ли дружить с бывшим? А заниматься сексом? Объясняет психолог и консультант по переживанию разводов

Американский психолог и консультант по переживанию горя (в том числе разводов) Сьюзен Эллиотт составила пошаговый план для тех, кто переживает расставание или развод. И один из первых пунктов плана гласит — никаких контактов с бывшими. Публикуем отрывок из ее книги «Разрыв. Как пройти через расставание и построить новую счастливую жизнь», в котором подробно объясняется, почему от идеи «остаться друзьями» лучше отказаться.
- «Хотя наши отношения с подругой не сложились, мы по-прежнему постоянно созваниваемся и посылаем друг другу эсэмэски. Пытаемся остаться друзьями. Получается не очень, но я не знаю почему. Мы ссоримся больше, чем до расставания».
- «Мой парень порвал со мной и стал жить с другой женщиной. Он продолжает мне писать и звонить, говорит, что такая дружба, как у нас, очень редко встречается, и он не хочет меня полностью терять. А я безутешна. Каждая встреча с ним — ножом по сердцу. Я говорю, что не готова дружить, а он отвечает, что пора простить и забыть. Предложил мне взять тайм-аут, но я чувствую, что эта рана зарастет не скоро. Он говорит, что я веду себя неразумно. Может, я действительно ошибаюсь, отвергая его дружбу?»
- «Когда мы с бывшим где-нибудь сталкиваемся, он здоровается как ни в чем не бывало. Однажды пригласил меня пообедать вдвоем, и я подумала, что он хочет снова сойтись. Но он лишь сказал, что надеется, что мы останемся друзьями. Но я не хочу с ним дружить!»
Даже если бывший не просит вас прямо: «Останемся друзьями», вы можете почувствовать, что он не отпускает вас и не оставляет в покое. Сначала вам даже приятно, что он или она не может представить жизнь полностью без вас. Но, говоря откровенно, обычно это означает не подлинное желание видеть вас рядом, а неспособность закончить отношения одним духом.
Формула «останемся друзьями» может принимать разные формы и вообще все субъективно, но мой совет остается прежним: попытки дружить с бывшим — проигрышная стратегия почти во всех случаях. Даже если расставание было мирным, вам обоим нужно время, чтобы разобраться в своих чувствах и отфильтровать свое прошлое. Хорошо, если у ваших отношений нет драматичного шлейфа ссор и метаний, если вы сохранили доброжелательный тон, но должно пройти время, чтобы разорвать связь бывшей пары.
Другими словами, каждому предстоит утвердить личное самосознание. Чем дольше длились ваши отношения, чем крепче они были, тем сильнее у вас самоидентификация члена пары. И вы, и ваш партнер еще какое-то время будете ощущать себя как «Джон и Мэри», а не просто Джон и просто Мэри. За прошедшие годы у вас сложились определенные шаблоны совместной жизни, например ежедневные автоматические реакции, задававшие определенный ритм вашей паре. И какое-то время эти шаблоны будут по инерции срабатывать. В магазине попадется на глаза то, что вы обычно покупали для бывшего. Рука потянется набрать его номер точно в тот час, в который вы раньше всегда созванивались. Определенные места, времена года, события — все это еще связано с бывшим. Чтобы разорвать эту связь, нужно выдержать какое-то время без общения друг с другом.
Некоторым бывшим парам удается впоследствии стать друзьями, но чем позже это случится, тем лучше. Сразу после расставания атмосфера слишком эмоционально заряжена. Вам обоим нужно время успокоиться и взять себя в руки. Если вы установите дистанцию сразу, на первом этапе, то, возможно, возобновите общение позже уже как люди здравомыслящие и уравновешенные, и у вас будет больше шансов стать друзьями. Но сейчас вам нужно сосредоточить внимание на себе и своем исцелении.
Кроме того, бывшим любовникам затруднительно стать друзьями, потому что у дружбы между бывшими и у дружбы изначально платонической разные стандарты. Вы ступаете на минное поле, нашпигованное незавершенными делами, давними обидами, болезненными и даже запретными темами. Невинная шутка или дружеская подначка могут внезапно вызвать враждебную реакцию. Думаете, так легко обойти острые углы? Порог вашей чувствительности намного ниже, чем у обычных друзей, а значит, выше риск нарваться на скандал и даже разрыв отношений (опять!). Эта дружба не настоящая и не станет такой, сколько ни старайся. На вас всегда будут давить невысказанные претензии и неразрешенные вопросы.
Тот, кто высказывается за дружбу, обычно не собирается брать на себя обязательства или ответственность, но вместе с тем хочет сохранить добрые отношения с хорошо знакомым человеком. Конечно, вам что-то нравилось в нем. Был бы он противен вам, никакой пары не сложилось бы в принципе. В какой-то момент один из партнеров начинает скучать по той или иной черте характера своего бывшего. Означает ли это, что ради одной милой черточки нужно впускать бывшего в свою новую жизнь и мириться с тем, что вам категорически неприятно в нем?
Если это вы предлагаете дружить, проанализируйте свои мотивы. Не пытаетесь ли вы избежать чувства потери и боли? Не хотите ли вы прибегнуть к манипуляциям? Вам не хочется сжигать мосты, несмотря на то что отношения исчерпали себя? Хотите иметь какие то выгоды от общения с этим человеком, не беря на себя никакой ответственности?
Если эту просьбу обращают к вам, просто откажитесь. Если бывший говорит, что не может обойтись без такого чудесного человека, как вы, — спросите себя, ценил ли он вас по-настоящему раньше. Ведь и друзья должны обращаться друг с другом достойно. Если бывший вел себя неподобающим образом, с чего бы ему быть хорошим другом?
А что по поводу секса с бывшим?
Я наслушалась историй о том, как люди продолжают физические отношения с бывшими и считают это вполне естественным. После разрыва людей захлестывают эмоции, которые мешают заниматься привычными делами. Ваши чувства обостряются, и когда вы видите бывшего, то тело автоматически напрягается, чтобы совладать со стрессом. Когда встречаются двое недавно расставшихся людей, воздух словно наэлектризован. По ошибке эту атмосферу можно принять за сексуальное возбуждение.
К тому же вы можете чувствовать себя нежеланной или просто страдать от одиночества, и вот уже в голову лезут мысли: «Какого черта я сдерживаюсь?», «Что в этом такого?» В конце концов, вы были близкими людьми, вы знаете тела друг друга. Одним больше, одним меньше — какая разница?
Сколько бы удовольствия вы ни получали, но, когда все закончится, вы можете почувствовать себя сбитой с толку или использованной. Или у вас могут появиться мысли, не был ли ваш бывший с кем-то еще, и эти мысли поселят в душе страх и тревогу. А это значит, что ваша драма может начаться снова. Даже если ничего из вышеперечисленного не случится, то считайте, что вы просто отсрочили неизбежное. Нужно опять смотреть в лицо реальности и прощаться.
Люди нередко пытаются сохранить «просто» интимную близость, спрятавшись от конфликта настоящих отношений. Они говорят себе и друг другу, что так легче. Им кажется, что «секс по дружбе» вместо отношений со взаимными обязательствами — это рабочая модель, которая всех устраивает. Но это не так.
Отрывок предоставлен для публикации издательством МИФ.
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