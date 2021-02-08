Стоит ли дружить с бывшим? А заниматься сексом? Объясняет психолог и консультант по переживанию разводов

Другими словами, каждому предстоит утвердить личное самосознание. Чем дольше длились ваши отношения, чем крепче они были, тем сильнее у вас самоидентификация члена пары. И вы, и ваш партнер еще какое-то время будете ощущать себя как «Джон и Мэри», а не просто Джон и просто Мэри. За прошедшие годы у вас сложились определенные шаблоны совместной жизни, например ежедневные автоматические реакции, задававшие определенный ритм вашей паре. И какое-то время эти шаблоны будут по инерции срабатывать. В магазине попадется на глаза то, что вы обычно покупали для бывшего. Рука потянется набрать его номер точно в тот час, в который вы раньше всегда созванивались. Определенные места, времена года, события — все это еще связано с бывшим. Чтобы разорвать эту связь, нужно выдержать какое-то время без общения друг с другом.

Некоторым бывшим парам удается впоследствии стать друзьями, но чем позже это случится, тем лучше. Сразу после расставания атмосфера слишком эмоционально заряжена. Вам обоим нужно время успокоиться и взять себя в руки. Если вы установите дистанцию сразу, на первом этапе, то, возможно, возобновите общение позже уже как люди здравомыслящие и уравновешенные, и у вас будет больше шансов стать друзьями. Но сейчас вам нужно сосредоточить внимание на себе и своем исцелении.