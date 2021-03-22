Вакцину «Спутник Лайт» из одной дозы смогут применять для повышения иммунитета у переболевших коронавирусом

Как сообщил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, вакцина «Спутник Лайт» создана не для того, чтобы заменить «Спутник V». Ее главная функция — проводить быструю вакцинацию населения и поддерживать иммунитет к коронавирусу у уже переболевших граждан.

«"Спутник Лайт" — это первый компонент вакцины "Спутник V", он создается фактически для быстрой вакцинации населения, а также дает возможность использовать для вакцинации переболевших, у которых уже есть определенный иммунитет к COVID-19, но его надо поднять», — заявил он.

Новый препарат, разработанный в Институте имени Гамалеи, призван устранить основной недостаток классического «Спутника V» — наличие двух компонентов, вводимых пациенту с разницей несколько недель. Для вакцинации потребуется только один визит в поликлинику. Иммунитет после получения прививки начнет формироваться спустя неделю и достигнет максимума через четыре недели после вакцинации.

18 февраля стартовали международные клинические исследования вакцины «Спутник Лайт». В основном этапе примут участие 6 тысяч человек — по 3 тысячи из России и Объединенных Арабских Эмиратов. Главная особенность препарата в его форме — только одна доза и более короткий период выработки антител.