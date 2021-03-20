В Комздраве рассказали, сколько свободных коек для пациентов с коронавирусом осталось в Петербурге

В Петербурге для пациентов с коронавирусом и пневмониями развернуто 6248 коек, свободными из них остаются 1754 койки —это 28,1 процент от общего числа. Об этом сообщает Комитет по здравоохранению.
Заболевшие COVID-19 могут получить помощь в стационарах как взрослой, так и детской сети. Речь идет о больнице им. С. П. Боткина и Св. Георгия, Александровской, Мариинской и Покровской больницах, Госпитале для ветеранов войн, Николаевской больнице, Детской больнице им. Н. Ф. Филатова и других медучреждениях. Часть из них перепрофилировали под коронавирусную инфекцию частично, где оказывают помощь и плановым пациентам.
Напомним, ранее в Петербург поступила новая партия вакцины от коронавируса «Спутник V» в количестве более 15 тысяч комплектов доз. В ближайшее время ее начнут развозить по прививочным пунктам. Еще в минувший четверг, 18 марта, в более четверти прививочных пунктах Петербурга закончилась первая доза вакцины от коронавируса «Спутник V». Прививки ставили в более 90 из 137 отделениях, Комитет по здравоохранению ждал новую поставку к концу недели.
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