В Комздраве рассказали, сколько свободных коек для пациентов с коронавирусом осталось в Петербурге

Заболевшие COVID-19 могут получить помощь в стационарах как взрослой, так и детской сети. Речь идет о больнице им. С. П. Боткина и Св. Георгия, Александровской, Мариинской и Покровской больницах, Госпитале для ветеранов войн, Николаевской больнице, Детской больнице им. Н. Ф. Филатова и других медучреждениях. Часть из них перепрофилировали под коронавирусную инфекцию частично, где оказывают помощь и плановым пациентам.