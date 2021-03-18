В четверти прививочных пунктах Петербурга закончилась вакцина от коронавируса

По данным Комитета по здравоохранению Петербурга, на сегодняшний день вакцинация от коронавируса первым компонентом «Спутника V» проводится в более 90 из 137 прививочных пунктах. Согласно информационной справке совета по противодействию COVID-19, в Петербурге остается 32 тысячи доз вакцины — ежедневно расходуется около 7-9 тысяч с учетом первой и второй доз.

Как пишет «Доктор Питер», приостановили первичную вакцинацию в половине пунктов, открытых в торговых центрах Петербурга. Первая доза вакцины есть на сегодня только в трех из восьми — в ТЦ «Гранд Каньон», «Невский центр» и «Леруа Мерлен» на Выборгском шоссе. Желающих привиться там принимают без предварительной записи. Еще в двух пунктах, ТЦ «Европолис» и «Сити Молл», прививают только вторым компонентом «Спутника V».

Новую поставку первой дозы «Спутник V» ожидали на этой неделе, но к четвергу, 18 марта, ее все еще нет. Как отмечают в Комитете по здравоохранению, ее все-таки ждут до конца недели — у ведомства есть такие данные.

По данным Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению COVID-19 на 17 марта, за весь период в городе вакцинировано 315 693 человек. Из них 210 920 полностью закончили цикл вакцинации. За прошедшие сутки первично привито 4 163 человека, вторично — 3 352. Нарастающий итог поступившей в город вакцины — 348 542 комплекта. Неизрасходованный остаток в поликлиниках на данный момент — 32 849 комплектов.