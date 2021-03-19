В Петербург поступила новая партия вакцины от коронавируса. Теперь в городе почти 45 тысяч комплектов доз

Новая партия вакцины «Спутник V» в количестве 15 300 комплектов доз доставлена на Центральную фармацевтическую базу. Вакцина расфасована по одной дозе в ампуле. В ближайшее время ее начнут развозить по пунктам вакцинации.

Согласно отчету Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению COVID-19, на 18 марта в Петербурге оставалось 29 079 комплектов вакцины от коронавируса. Вместе с новой партией теперь в городе 44 379 комплектов.

За весь период в Петербурге вакцинировано 319 463 человек. Из них 217 626 полностью закончили цикл вакцинации. За прошедшие сутки первично привито 3 770 человек, вторично — 6 706. Нарастающий итог поступившей в город вакцины — 348 542 комплекта.

Еще в минувший четверг, 18 марта, в более четверти прививочных пунктах Петербурга закончилась первая доза вакцины от коронавируса «Спутник V». Прививки ставили в более 90 из 137 отделениях, Комитет по здравоохранению ждал новую поставку к концу недели.