Я сделал прививку от COVID-19. Она точно подействовала? А это надолго? Какой уровень антител меня защитит?

Хочу понять, сработала ли вакцина. Какой тест мне сдать?

Эффект от вакцинации можно оценить только по тесту на антитела типа IgG к S-белку. В лабораториях его стоимость составляет в пределах 1-1,5 тысяч рублей. Сдав кровь из вены, вы оцените эффект вакцинации (то есть выработались ли вообще антитела в ответ на прививку), но не ее эффективность (защитит ли вас это от Covid-19).

Этот тест бывает качественным — то есть позволяет определить наличие или отсутствие антител к S-белку (такой, например, проводят в «Инвитро»), или количественным — для определения количества антител (такие есть в «Хеликсе» и «Гемотесте» или KDL).