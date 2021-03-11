Я сделал прививку от COVID-19. Она точно подействовала? А это надолго? Какой уровень антител меня защитит?

От COVID-19 уже вакцинировалось более 250 тысяч петербуржцев: если вы их в числе, то вот краткий ликбез. Рассказываем, как (и через сколько дней после 2-й дозы прививки) определять свой уровень антител и даст ли она хоть какие-то гарантии защиты во время грядущей третьей волны пандемии.
Хочу понять, сработала ли вакцина. Какой тест мне сдать?
Эффект от вакцинации можно оценить только по тесту на антитела типа IgG к S-белку. В лабораториях его стоимость составляет в пределах 1-1,5 тысяч рублей. Сдав кровь из вены, вы оцените эффект вакцинации (то есть выработались ли вообще антитела в ответ на прививку), но не ее эффективность (защитит ли вас это от Covid-19).
Этот тест бывает качественным — то есть позволяет определить наличие или отсутствие антител к S-белку (такой, например, проводят в «Инвитро»), или количественным — для определения количества антител (такие есть в «Хеликсе» и «Гемотесте» или KDL).
Через сколько дней после вакцинации мне проходить тестирование?
Уже через 14 дней после получения второй дозы вакцины. При исследованиях «Спутник V» результат вакцинации оценивался на 42-й день после первой прививки.
Я прошел количественный тест: чем больше цифра в нем — тем больше во мне защиты от коронавируса?
Не совсем. Даже, пройдя этот тест, мы не можем знать, какое количество выработанных антител является нейтрализующими — то есть обладающими (предположительно!) защитным действием. Нейтрализующие свойства антител пока определяются лишь в научно-исследовательских институтах, но не в коммерческих лабораториях.
Но, как отмечает врач-инфекционист ПСПбГМУ им. Павлова Оксана Станевич, можно предполагать, что чем больше у вас антител, то тем больше среди них и нейтрализующих.
А сколько антител — много? И какое количество меня защитит?
Этого пока никто не знает — поэтому многие эксперты скептически относятся к тестам после вакцинации и рекомендуют делать их разве что ради удовлетворения любопытства.
В публикации о «Спутнике V» средний титр антител против S-белка на 42-й день после вакцинации составлял около 1:12800, нейтрализующих — 1:40. При этом ни в одной петербургской лаборатории вы не получите результат в таких единицах — так что соотнести свои данные с оптимистичными результатами участников исследования не получится.
Скорее всего, вы получите тест, в котором концентрация антител будет значиться в ОЕ/мл (относительные единицы — прим. Ред.). «Результаты в относительных единицах интерпретировать пока сложнее всего, но условно защитной, вероятно, можно считать концентрацию более 50 ОЕ/мл», — отмечает Оксана Станевич. В лаборатории «Хеликс» высоким уровнем защиты называют куда более скромный результат — выше 15 ОЕ/мл.
Информацией о заработанных после вакцинации антителах активно делятся участники Telegram-чата «Народные отчеты о вакцинации от Covid-19». Разброс по цифрам существенный — у кого-то обнаруживаются по 100, 200 и 300 ОЕ/мл, у кого-то 30 ОЕ/мл и меньше. Обновленную (и объемную) статистику по антителам участники народного исследования опубликуют 15 марта,
В любом случае, ориентироваться на других и мериться антителами — бессмысленно. Мы не знаем, достаточно того или иного количества антител, играют ли вообще нейтрализующие тела и В-клеточный иммунитет настолько важную роль в защите от COVID-19. Или куда важнее Т-клеточный иммунитет, который отечественная вакцина также стимулирует.
То есть я зря проходил(а) вакцинацию, если даже не могу оценить результат?
«Не пытайтесь предугадать действие вакцины – просто вакцинируйтесь и всё», — отмечает Сара Форчун, глава факультета иммунологии и инфекционных заболеваний в Гарвардской школе общественного здравоохранения им.Чана. Вакцинация по-прежнему остается основным инструментом для ликвидации пандемии COVID-19 — тем более, что никаких лекарств с доказанной эффективностью для лечения пациентов с COVID-19 так и не разработали.
Медицинские эксперты сервиса «Просто спросить о COVID-19» отмечают: вопрос об эффективности вакцин в реальных условиях (а не в рамках клинического испытания) еще предстоит уточнить в течение ближайшего года. И мерой эффективности в данном случае считается риск заболеть коронавирусной инфекцией спустя 21 день после введения первой дозы вакцины по сравнению с группой плацебо.
Окей, но на какую защиту мне все же рассчитывать?
Пока неизвестно. Необходимы дополнительные исследования. Однако случаи повторного заражения после перенесенной COVID-19 инфекции (не вакцины!) очень редки в первые 90 дней после заболевания. Согласно некоторым исследованиям, иммунитет после инфекции может сохраняться 6 месяцев и даже дольше.
Хотя эксперты точно не знают, как долго длится защита после вакцинации, уже сейчас понятно, что риск тяжелого течения COVID-19 перевешивает любые преимущества формирования иммунитета естественным путем — то есть во время заболевания.
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