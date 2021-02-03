Петербуржцы, прошедшие вакцинацию от COVID-19 — о побочных эффектах и выработавшихся антителах

Вакцинация от СOVID-19 продолжается в неспешном петербургском темпе: две дозы вакцины (именно столько требуется для потенциальной защиты) получили 10 тысяч горожан. Журнал Lancet, наконец, опубликовал итоги третьей фазы клинических испытаний «Спутник V», а «Собака.ru» поговорила с некоторыми из первопроходцев о пост-прививочных ночных лихорадках, результатах тестов на антитела и нынешнем самочувствии.
Рассказывает Федор Болтин, заместитель председателя комитета по культуре Петербурга
«Вместе с супругой мы завершили вакцинацию в январе и уже выработали высокий титр антител. Через месяц сдадим еще один тест — любопытно посмотреть на титр в динамике. Нашей семье было крайне важно привиться от COVID-19: у нас в семье трое детей, которые ходят в детсад, школу и могут выступать носителями вируса, мы общаемся с пожилыми родственниками и, конечно, переживаем за их здоровье. Кроме того, моя работа подразумевает множество контактов — в том числе с петербургским «золотым фондом» театральных и музейных сотрудников.
Первой порции вакцины мой организм не почувствовал, разве что рука побаливала в месте укола. Вторая оказалась ощутимее — в ночь после вакцинации я проснулся от жара и головной боли, градусник показал 38,5°C. О таких эффектах меня предупреждали в памятке для привившихся, поэтому я не паниковал, пил парацетамол и на всякий случай работал из дома. Симптомы исчезли так же резко, как и появились — на следующий день я чувствовал себя прекрасно.
После вакцинации у тебя действительно появляется внутреннее чувство защищенности и больший психологический комфорт при посещении общественных мест. Но, это не должно влиять на необходимость носить маску, соблюдать дистанцию и выполнять общие для всех петербуржцев санитарно-эпидемиологические правила».
Рассказывает Вадим Смыслов, редактор GQ
«Я привился вслед за подругой, с разницей в один день. План был такой: если с ней случится что-то неладное, вероятно, через сутки нечто схожее могу ощутить и я. Получается, что в случае ее смерти у меня будут целые сутки, чтобы попрощаться с друзьями и отправить маме пароли от своих карточек. Ничего не говорите, это действительно меня успокаивало!
После первой дозы вакцины у нас обоих поднялась температура до 38,4-38,5°C — с разницей в один день. Я сбил ее парацетамолом на ночь и уже утром чувствовал себя абсолютно здоровым.
Создатели вакцины рекомендует три дня не заниматься спортом после первой инъекции, это связано с ослаблением организма. Я не последовал совету и отправился на сайкл— в итоге ощущал себя на привычной тренировке абсолютно беспомощным. Вторую прививку мне ставили 15 января. Многие рассказывают, что эта порция вакцины усваивается тяжелее — у меня же не было никаких реакций, даже малейшего подъема температуры.
Советую ли я прививаться от коронавируса? Да. Во-первых, потому что специалисты из центра Гамалеи обещают наличие антител после нее до 1,5-2 лет. И я очень хочу им верить. Во-вторых, страны начинают открывать границы для людей, у которых есть сертификат о вакцинации любым из существующих препаратов. С 1 февраля, например, стало доступно путешествие в Грузию. Причем, для прохождения границы требуется не ПЦР-тест, а именно сертификат о вакцинации».
Рассказывает Елена М., провизор, переводчик фармацевтической документации
Я привилась от COVID-19, потому что устала его бояться. Сначала записалась на исследование китайской вакцины от CanSino Biologics, а потом узнала про старт вакцинации «Спутником V». Так как в клинических испытаниях меня ждала 50-процентная вероятность получить плацебо, я выбрала отечественную вакцину. Тем более, в Telegram-чате «Вакцинация от коронавируса в Санкт-Петербурге» увидела множество городских активистов, которые тоже хотели привиться.
В поликлинику я обратилась в самом начале и получила 1-ю порцию вакцины еще 4 января, когда мало кто в Петербурге знал о возможности привиться. Никаких побочных явлений не возникло. Разве что пару дней тянуло руку, но даже после прививки от гриппа эти ощущения были сильнее. После прививки я, как параноик, ходила в респираторе, чтобы ни в коем случае не заразиться на этапе вакцинации. На 14-й день сдала тест на антитела, увидела, что они выработались в приличном количестве и, наконец, сменила респиратор на маску. 2-ю порцию вакцины я получила неделю назад, после чего два дня провела с температурой 37,9°C.Никаких других симптомов ОРВИ у меня не было.
Вакцинация не смогла избавить меня от тревожности по поводу COVID-19 полностью: сейчас мы читаем новости о новых штаммах из ЮАР и Великобритании, о том, что Moderna уже модифицирует свою вакцину. Успокаиваю себя тем, что сделала все, что могла.
Рассказывает Виталий Романов, моушн-дизайнер
Сначала я, как и многие, отнесся с большим недоверием к «первой зарегистрированной вакцине в мире», но вскоре стала появляться информация: сначала результаты второй фазы испытаний в рецензируемом научном журнале, потом — данные от самих вакцинируемых. Они объединились в сообщества на несколько тысяч участников и оказалось, что у вакцины есть «побочки», но они не страшные и длятся 1-3 дня. А антитела действительно появляются. Администраторы собрали статистику по данным из группы, посчитали вероятности побочных реакций, объединили в графики данные по антителам — по сути вместо организаторов исследования сделали их работу.
Конечно, в мирное время ставить себе такую недотестированную вакцину я бы не стал. Но мы живем в условиях пандемии, когда приходится выбирать меньшее из зол: потерпеть два дня температуру или лишиться обоняния, как мой брат. Или жить с вечной одышкой. Я уже молчу о тяжелых случаях.
Если говорить о самочувствии после прививки, то опыт у всех примерно одинаковый: у кого-то температура чуть меньше, у кого-то — чуть больше. У меня была 37,8°C на следующий день после первой порции вакцины, 37,5°C — в ночь после второй. Уровень антител я пока не исследовал, сделаю это на 42-й день от 1-го этапа вакцинации. Сдам тест исключительно из любопытства — понятно, что антитела пока ничего не гарантируют.
Если вы планируете идти в поликлинику за прививкой, рекомендую хорошенько защититься. Пока мне оформляли документы в регистратуре для первого этапа вакцинации, сзади активно расхаживала девушка с жутким кашлем и кричала: «Почему я должна стоять в очереди к терапевту?! Я там сейчас всех своим ковидом перезаражаю». Для похода за второй порцией прививки я приобрел респиратор самого высокого класса защиты.
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