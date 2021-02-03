Петербуржцы, прошедшие вакцинацию от COVID-19 — о побочных эффектах и выработавшихся антителах

Рассказывает Вадим Смыслов, редактор GQ

«Я привился вслед за подругой, с разницей в один день. План был такой: если с ней случится что-то неладное, вероятно, через сутки нечто схожее могу ощутить и я. Получается, что в случае ее смерти у меня будут целые сутки, чтобы попрощаться с друзьями и отправить маме пароли от своих карточек. Ничего не говорите, это действительно меня успокаивало!

После первой дозы вакцины у нас обоих поднялась температура до 38,4-38,5°C — с разницей в один день. Я сбил ее парацетамолом на ночь и уже утром чувствовал себя абсолютно здоровым.