«Успокаиваться совершенно рано»: в Петербурге ждут третью волну коронавируса

«Успокаиваться совершенно рано. Европа сейчас фактически переживает третью волну, несмотря на то, что в некоторых странах, той же Великобритании и Израиле, доля вакцинированных существенно больше, чем в Российской Федерации. Поэтому нам нет никаких оснований думать, что, если мы снизим темпы вакцинации, нас не коснется третья волна», — заявил председатель Комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец.

Третью волну коронавируса уже анонсировали специалисты института Коха в Германии. «В Европе мы должны опасаться. Что касается Германии, то у нас начинается третья волна. У нас есть четкие сигналы», — заявили 10 марта в институте. Самыми действенными мерами по борьбе с COVID-19 специалисты считают ношение масок и соблюдение социальной дистанции. Также европейским странам необходимо наращивать темпы вакцинации. При негативном развитии ситуации «контроль» необходимо будет усилить уже осенью.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 4 миллиона 360 тысяч, в Москве — 995 тысяч, в Петербурге — 377 тысяч, в мире — 118 миллионов человек. С 30 января 2021-го кафе, барам и ресторанам Петербурга разрешили работать круглосуточно. Предельная заполняемость залов в кинотеатрах, цирке, на концертах увеличена до 75%, открылись океанариумы, зоопарки и аквапарки, возобновили работу фуд-корты и фуд-плейсы. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.