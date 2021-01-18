Что делать с постоянным ощущением усталости — объясняет врач-эндокринолог

Часто ли пациенты жалуются вам на постоянный упадок сил?
Да, наряду с жалобами на лишний вес это самый популярный повод для обращений. Причины у ощущения хронической усталости могут быть разные, и важно определить их вместе с врачом, а не в ходе изучения симптомов интернете. Вы можете чувствовать слабость и при гормональных нарушениях — например, если ваша щитовидная железа вырабатывает мало гормонов. И при анемии на фоне дефицита железа, витамина В12, фолиевой кислоты. Перед консультацией я прошу пациента сдать минимальный перечень исследований — результаты анализов и устный сбор анамнеза позволяют понять, скрываются ли за хронической усталостью реальные проблемы со здоровьем.
Может ли причина усталости быть в только образе жизни человека?
Да, может. Но в итоге такой образ жизни негативно влияет и на состояние организма. Мы живем в эпоху огромной нагрузки для нервной системы, при этом многие совсем не умеют расслабляться. Когда вы находитесь в постоянном информационном потоке и режиме многозадачности, в организме активируется симпатическая нервная система, ответственная за возбуждение. Когда вы отдыхаете, отправляетесь на массаж или медитируете, активируется парасимпатическая — ответственная за расслабление. Необходимо переключаться между этими режимами, ведь нахождение в постоянном напряжении требует больших усилий от ваших надпочечников — желез, которые помогают организму работать со стрессом и вырабатывают для этого соответствующий гормон кортизол. Пребывая в хроническом стрессе и не давая себе передышки, мы «кортизолим» нон-стоп. В результате получаем нарушения сна, повышение артериального давления, прибавку в весе и другие проблемы со здоровьем.
Есть ли смысл исследовать кортизол, чтобы обнаружить свой уровень стресса?
Существуют разные исследования кортизола. Можно посмотреть уровень кортизола в суточной моче. Это исследование проводится для исключения серьезной эндокринной патологии — надпочечниковой недостаточности, которая потребует лечения гормональными препаратами.
А вот исследование кортизола в слюне в четырех порциях помогает понять, какой уровень стресса переживает человек. Для этого ему выдаются четыре пробирки — собрать слюну нужно в 8 утра, в полдень, перед ужином в районе 17.00 и перед сном в 23.00. Иногда есть смысл посмотреть и на ночной уровень кортизола — например, если вы страдаете внезапными пробуждениями. В норме самое высокое значение кортизола наблюдается утром, поскольку именно он заставляет вас встать с кровати. Затем в течение дня он медленно снижается, опускаясь до минимального уровня, который позволяет вам спокойно заснуть.
Высокий уровень стресса — высокий уровень кортизола?
В какой-то момент у пациента, находящегося в хроническом стрессе, можно увидеть и стабильно низкие показатели. Такой человек будет жаловаться на дефицит энергии: утром проснулся и уже устал. Взбодриться ему помогает только кофе, потому что кофеин стимулирует выработку гормона стресса. У пациентов с низким уровнем кортизола наблюдаются тенденции к пониженному давлению, слабости и головокружениям, а еще тяга к соли. Это все проявления сниженной функции надпочечников, но не стоит путать функциональные нарушения с надпочечниковой недостаточностью — серьезным диагнозом, который мы лечим уже гормонами.
Как лечить человека в хроническом стрессе?
Во-первых, нужно научить его не истощать свою нервную систему постоянными перегрузками. На приеме мы можем обсудить даже внешние обстоятельства жизни человека — возможно, для хронического стресса есть объективные причины. Например, работа на нелюбимой работе и постоянные оскорбления начальника или проживание в коммунальной квартире и нехватка личного пространства. Когда мы все это проговариваем, находим источники стресса, человеку становится понятно — можно ли изменить саму ситуацию или хотя бы изменить свое отношение к ней. Например, с помощью сеансов психотерапии. Бывает, что пациенту достаточно нормализовать режимы труда и отдыха, чтобы почувствовать себя в разы лучше. Или ликвидировать дефицитные состояния — по тому же витамину D или магнию.
Достаточный уровень магния действительно важен для нервной системы?
Для работы нервной системы важны многие витамины и микроэлементы, но магний — один из хедлайнеров. Дефицит магния может сказываться на качестве сна, на эмоциональном состоянии, на скачках давления. Если человек с повышенным давлением вызывает скорую помощь, ему первым делом вводят магнезию внутривенно. С магнием нужно дружить: по возможности проверить его уровень в организме и подобрать правильные дозировки для восполнения дефицита. Кстати, можно не только пить таблетки, но и минеральную воду с магнием, а еще делать ванные с магниевой солью — этот микроэлемент усваивается и через кожу. Так что помимо медитаций, глубокого дыхания и йоги, вы можете ввести в традицию один-два раза в неделю принимать расслабляющую ванну с магнием. Или попробовать снять напряжение в флоатинг-камере с магниевой солью.
Как вы сами справляетесь со стрессом?
Меня всегда спасает природа — например, поездка за город на пару дней с выключенным телефоном. Еще одно правило — массаж в конце рабочей недели. Ну и магниевые ванны, йога и медитация.
Редакция «Собака.ru» благодарит Клинику Пирогова за помощь в организации интервью.
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