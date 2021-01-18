Что делать с постоянным ощущением усталости — объясняет врач-эндокринолог

Достаточный уровень магния действительно важен для нервной системы?

Для работы нервной системы важны многие витамины и микроэлементы, но магний — один из хедлайнеров. Дефицит магния может сказываться на качестве сна, на эмоциональном состоянии, на скачках давления. Если человек с повышенным давлением вызывает скорую помощь, ему первым делом вводят магнезию внутривенно. С магнием нужно дружить: по возможности проверить его уровень в организме и подобрать правильные дозировки для восполнения дефицита. Кстати, можно не только пить таблетки, но и минеральную воду с магнием, а еще делать ванные с магниевой солью — этот микроэлемент усваивается и через кожу. Так что помимо медитаций, глубокого дыхания и йоги, вы можете ввести в традицию один-два раза в неделю принимать расслабляющую ванну с магнием. Или попробовать снять напряжение в флоатинг-камере с магниевой солью.

Как вы сами справляетесь со стрессом?

Меня всегда спасает природа — например, поездка за город на пару дней с выключенным телефоном. Еще одно правило — массаж в конце рабочей недели. Ну и магниевые ванны, йога и медитация.