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Что делать с постоянным ощущением усталости — объясняет врач-эндокринолог

Даже если безлимитный сон на каникулах не помог вам почувствовать себя полноценно отдохнувшим, есть повод исследовать причины постоянного упадка сил. Петербургский врач-эндокринолог, автор популярного медицинского блога Наталья Либеранская объяснила «Собака.ru», что делать с ощущением хронической усталости.

Часто ли пациенты жалуются вам на постоянный упадок сил?

Да, наряду с жалобами на лишний вес это самый популярный повод для обращений. Причины у ощущения хронической усталости могут быть разные, и важно определить их вместе с врачом, а не в ходе изучения симптомов интернете. Вы можете чувствовать слабость и при гормональных нарушениях — например, если ваша щитовидная железа вырабатывает мало гормонов. И при анемии на фоне дефицита железа, витамина В12, фолиевой кислоты. Перед консультацией я прошу пациента сдать минимальный перечень исследований — результаты анализов и устный сбор анамнеза позволяют понять, скрываются ли за хронической усталостью реальные проблемы со здоровьем.

Небольшой набор исследований поможет понять, скрываются ли за чувством усталости проблемы со здоровьем. 

Может ли причина усталости быть в только образе жизни человека?

Да, может. Но в итоге такой образ жизни негативно влияет и на состояние организма. Мы живем в эпоху огромной нагрузки для нервной системы, при этом многие совсем не умеют расслабляться. Когда вы находитесь в постоянном информационном потоке и режиме многозадачности, в организме активируется симпатическая нервная система, ответственная за возбуждение. Когда вы отдыхаете, отправляетесь на массаж или медитируете, активируется парасимпатическая — ответственная за расслабление. Необходимо переключаться между этими режимами, ведь нахождение в постоянном напряжении требует больших усилий от ваших надпочечников — желез, которые помогают организму работать со стрессом и вырабатывают для этого соответствующий гормон кортизол. Пребывая в хроническом стрессе и не давая себе передышки, мы «кортизолим» нон-стоп. В результате получаем нарушения сна, повышение артериального давления, прибавку в весе и другие проблемы со здоровьем.

Есть ли смысл исследовать кортизол, чтобы обнаружить свой уровень стресса?

Существуют разные исследования кортизола. Можно посмотреть уровень кортизола в суточной моче. Это исследование проводится для исключения серьезной эндокринной патологии — надпочечниковой недостаточности, которая потребует лечения гормональными препаратами.

А вот исследование кортизола в слюне в четырех порциях помогает понять, какой уровень стресса переживает человек. Для этого ему выдаются четыре пробирки — собрать слюну нужно в 8 утра, в полдень, перед ужином в районе 17.00 и перед сном в 23.00. Иногда есть смысл посмотреть и на ночной уровень кортизола — например, если вы страдаете внезапными пробуждениями. В норме самое высокое значение кортизола наблюдается утром, поскольку именно он заставляет вас встать с кровати. Затем в течение дня он медленно снижается, опускаясь до минимального уровня, который позволяет вам спокойно заснуть.

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Высокий уровень стресса — высокий уровень кортизола?

В какой-то момент у пациента, находящегося в хроническом стрессе, можно увидеть и стабильно низкие показатели. Такой человек будет жаловаться на дефицит энергии: утром проснулся и уже устал. Взбодриться ему помогает только кофе, потому что кофеин стимулирует выработку гормона стресса. У пациентов с низким уровнем кортизола наблюдаются тенденции к пониженному давлению, слабости и головокружениям, а еще тяга к соли. Это все проявления сниженной функции надпочечников, но не стоит путать функциональные нарушения с надпочечниковой недостаточностью — серьезным диагнозом, который мы лечим уже гормонами.

Как лечить человека в хроническом стрессе?

Во-первых, нужно научить его не истощать свою нервную систему постоянными перегрузками. На приеме мы можем обсудить даже внешние обстоятельства жизни человека — возможно, для хронического стресса есть объективные причины. Например, работа на нелюбимой работе и постоянные оскорбления начальника или проживание в коммунальной квартире и нехватка личного пространства. Когда мы все это проговариваем, находим источники стресса, человеку становится понятно — можно ли изменить саму ситуацию или хотя бы изменить свое отношение к ней. Например, с помощью сеансов психотерапии. Бывает, что пациенту достаточно нормализовать режимы труда и отдыха, чтобы почувствовать себя в разы лучше. Или ликвидировать дефицитные состояния — по тому же витамину D или магнию.

Достаточный уровень магния действительно важен для нервной системы?

Для работы нервной системы важны многие витамины и микроэлементы, но магний — один из хедлайнеров. Дефицит магния может сказываться на качестве сна, на эмоциональном состоянии, на скачках давления. Если человек с повышенным давлением вызывает скорую помощь, ему первым делом вводят магнезию внутривенно. С магнием нужно дружить: по возможности проверить его уровень в организме и подобрать правильные дозировки для восполнения дефицита. Кстати, можно не только пить таблетки, но и минеральную воду с магнием, а еще делать ванные с магниевой солью — этот микроэлемент усваивается и через кожу. Так что помимо медитаций, глубокого дыхания и йоги, вы можете ввести в традицию один-два раза в неделю принимать расслабляющую ванну с магнием. Или попробовать снять напряжение в флоатинг-камере с магниевой солью.

Как вы сами справляетесь со стрессом? 

Меня всегда спасает природа — например, поездка за город на пару дней с выключенным телефоном. Еще одно правило — массаж в конце рабочей недели. Ну и магниевые ванны, йога и медитация.

Редакция «Собака.ru» благодарит Клинику Пирогова за помощь в организации интервью. 

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