8 главных мифов о жизни после рождения детей — про секс и тело, роль отцов и ненужные траты

Миф № 3. Послеродовая депрессия неизбежна

Чтобы не разбрасываться терминами, давайте сразу определимся: послеродовая депрессия — это реальный диагноз, который входит в МКБ-10 (Международная классификация болезней). Лечить это состояние нужно с психотерапевтом. Да, некоторые женщины действительно сталкиваются с послеродовой депрессией, но совершенно не факт, что вы окажетесь в их числе.

А вот что точно с вами произойдет — так это всплеск «материнских гормонов», проявляющийся в чрезмерной плаксивости или радости, во внезапном проявлении страхов или слишком сильных переживаний, навязчивых идеях, слишком сильной любви к ребенку или наоборот, непонимании, как к нему относиться, а также к мыслям о том, кого вы любите теперь больше – мужа или ребенка. Но это состояние продлится недолго — обычно оно проходит в срок от двух недель до месяца, когда связь с ребенком налаживается и женщина перестает так сильно переживать из-за изменений после родов.

Если вы готовы к переменам и хотите, чтобы ваше внутреннее состояние было непоколебимо, подготовьтесь к родам должным образом: посетите курсы или школу для беременных, почитайте книги, получите как можно больше информации. Осознайте и примите тот факт, что материнство для женщины — это только начало, а вовсе не конец. И никогда не слушайте тех, кто говорит вам обратное. Три кита счастливого материнства — проводить больше времени с семьей, уметь выделять время на себя и не зацикливаться на ребенке.

Миф № 4. Никакого секса после родов

Снижение либидо после рождения ребенка совершенно нормально с физиологической точки зрения — так организм женщины реагирует на перестройку, на общую усталость организма матери. Длительность этого процесса у всех индивидуальна, но как правило, оно наблюдается до момента окончания выделений и установления менструального цикла, то есть от одного до четырех месяцев. Стоит помнить о том, что процесс восстановления либидо значительно ускоряется при заигрывании и общении с партнером на сексуальные темы.

С психологической точки зрения нежелание заниматься сексом — тоже нормальное явление в отношениях, тем более, когда вы стали родителями. Пристальное внимание, необходимое малышу, иногда отнимает много времени и сил. Занятий сексом может стать меньше, но это не значит, что их не будет совсем. Главное — не стоит стыдиться произносить фразу «я не хочу», когда вы действительно этого не хотите.

Секс после рождения ребенка претерпевает изменения, возникает палитра совершенно новых чувств и ощущений. Половая система женщины перестраивается, меняются ощущения при стимуляции: клитор и другие эрогенные зоны часто становятся более чувствительными. Самое главное — обсудить с партнером все нюансы и не стесняясь рассказать о том, что вам нравится, а что совершенно не возбуждает. Всегда важно поддерживать открытый диалог. Например, если в процессе происходят неловкие ситуации и возникают проблемы, нужно не стесняться и затаивать обиду, а попытаться обсудить ситуацию. Находите время для изучения друг друга — устраивайте дни, посвященные сексу.