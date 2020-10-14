Правда, что после родов секс неизбежно портится, весь семейный бюджет уходит на новые баночки с косметикой для ребенка, а про личные амбиции и планы на жизнь можно вообще забыть? Врач-педиатр, невролог из Петербурга Екатерина Юрьева (ее вы можете знать по Instagram-аккаунту @doctor_iureva с 1,4-миллионной аудиторией) специально для Собака.ru развенчала основные мифы, которые заставляют бояться беременности и делают молодых мам несчастными.
8 главных мифов о жизни после рождения детей — про секс и тело, роль отцов и ненужные траты
Миф № 1. Жизнь после родов заканчивается
Думаю, этот прочно укоренившийся миф во многом связан с тем, что нашим мамам и бабушкам было куда сложнее организовать уход за ребенком — не было и миллионной доли товаров, существующих сейчас, начиная от подгузников, заканчивая удобными колясками, кроватками, игрушками, гаджетами. Не было такого количества литературы для родителей и доступной информации в медиа.
Одних женщин социальное давление заставляет заводить семью, потому что «так надо», но других то же социальное давление вгоняет в страх перед беременностью и рождением детей. Сложно пойти на такое, когда на каждом шагу твердят, что ребенок — это ограничение, конец жизни, с ним не будет времени на работу и интересы.
На самом деле материнство сейчас гораздо свободнее от ярлыков и клише, чем когда-либо. Женщины продолжают жить насыщенной жизнью, добиваться своих целей и после родов — нужно лишь правильно отнестись к процессу. Некоторые мамы решают открыть свой бизнес — вспомним основательницу компании «Wildberries» Татьяну Бакальчук или совладелицу авиакомпании «S7» Наталию Филёву. Самое важное — не бояться и быть готовой к тому, что жизнь изменится, причем изменится кардинально. Но я уверена, что это всегда перемены в лучшую сторону: желание развиваться, отдавать свою любовь и видеть ее отражение в глазах самого близкого человека.
Миф № 2. Товары для детей — это дорого
Самое важное, что нужно для правильного ухода за ребенком — это ваша любовь. А от большей части товаров для детей, представленных на рынке, на самом деле можно отказаться. Из всего многообразия косметики и гаджетов по-настоящему необходимы только 3-5 позиций — подгузники, коляска, кроватка и гель для мытья. Вы спокойно можете обойтись без крема под подгузники, массажного масла, шампуня для корочек, геля для интимной гигиены — необходимость многих детских средств всего лишь навязана маркетингом. Уход за ребенком в месяц в среднем обходится в 2 тысячи рублей: средства для купания на 1-2 месяца – 1500 рублей, памперсы на месяц – 800-1500 рублей, крем под подгузник – 400 рублей.
Миф № 3. Послеродовая депрессия неизбежна
Чтобы не разбрасываться терминами, давайте сразу определимся: послеродовая депрессия — это реальный диагноз, который входит в МКБ-10 (Международная классификация болезней). Лечить это состояние нужно с психотерапевтом. Да, некоторые женщины действительно сталкиваются с послеродовой депрессией, но совершенно не факт, что вы окажетесь в их числе.
А вот что точно с вами произойдет — так это всплеск «материнских гормонов», проявляющийся в чрезмерной плаксивости или радости, во внезапном проявлении страхов или слишком сильных переживаний, навязчивых идеях, слишком сильной любви к ребенку или наоборот, непонимании, как к нему относиться, а также к мыслям о том, кого вы любите теперь больше – мужа или ребенка. Но это состояние продлится недолго — обычно оно проходит в срок от двух недель до месяца, когда связь с ребенком налаживается и женщина перестает так сильно переживать из-за изменений после родов.
Если вы готовы к переменам и хотите, чтобы ваше внутреннее состояние было непоколебимо, подготовьтесь к родам должным образом: посетите курсы или школу для беременных, почитайте книги, получите как можно больше информации. Осознайте и примите тот факт, что материнство для женщины — это только начало, а вовсе не конец. И никогда не слушайте тех, кто говорит вам обратное. Три кита счастливого материнства — проводить больше времени с семьей, уметь выделять время на себя и не зацикливаться на ребенке.
Миф № 4. Никакого секса после родов
Снижение либидо после рождения ребенка совершенно нормально с физиологической точки зрения — так организм женщины реагирует на перестройку, на общую усталость организма матери. Длительность этого процесса у всех индивидуальна, но как правило, оно наблюдается до момента окончания выделений и установления менструального цикла, то есть от одного до четырех месяцев. Стоит помнить о том, что процесс восстановления либидо значительно ускоряется при заигрывании и общении с партнером на сексуальные темы.
С психологической точки зрения нежелание заниматься сексом — тоже нормальное явление в отношениях, тем более, когда вы стали родителями. Пристальное внимание, необходимое малышу, иногда отнимает много времени и сил. Занятий сексом может стать меньше, но это не значит, что их не будет совсем. Главное — не стоит стыдиться произносить фразу «я не хочу», когда вы действительно этого не хотите.
Секс после рождения ребенка претерпевает изменения, возникает палитра совершенно новых чувств и ощущений. Половая система женщины перестраивается, меняются ощущения при стимуляции: клитор и другие эрогенные зоны часто становятся более чувствительными. Самое главное — обсудить с партнером все нюансы и не стесняясь рассказать о том, что вам нравится, а что совершенно не возбуждает. Всегда важно поддерживать открытый диалог. Например, если в процессе происходят неловкие ситуации и возникают проблемы, нужно не стесняться и затаивать обиду, а попытаться обсудить ситуацию. Находите время для изучения друг друга — устраивайте дни, посвященные сексу.
Миф № 5. Ребенку нужно посвящать все свое время
В своей школе материнства «iureva.school» я всегда говорю одну важную фразу: «ребенок — не ваша собственность». Цель родительства — лишь плавно отпустить ребенка в его интересную жизнь, воспитать и вложить морально-этические нормы. Но не привязывать его к себе, не делать своим хвостом или придатком. Своевременная сепарация поможет ребенку стать самостоятельным и научит его принимать решения.
Качественно проводить время с малышом — это не таскать его на работу и не отпихивать, когда он мешает вам убираться или готовить. Это совместные игры, чтение и ваше общение без телефона и посторонних предметов, отвлекающих внимание. Сколько времени наедине с близким взрослым достаточно, чтобы ребенок понимал свою значимость? Вы удивитесь, но всего 15 минут. После прочтения этой статьи попробуйте убрать телефон и провести время со своим ребенком наедине, глаза в глаза. Вы заметите, как через несколько дней такой практики ваши отношения потеплеют, не превращаясь при этом в зависимость.
Миф № 6. Мужчина не имеет отношения к ребенку
Не стоит ставить мужчину в родительских отношениях на второй план — поверьте, он тоже хочет быть причастным к процессу. Современные отцы все чаще остаются наедине с ребенком, прекрасно справляются со всеми обязанностями и даже кормят малыша грудным молоком через бутылочку (кстати, это отличная практика для установки контакта между отцом и ребенком!).
Чем быстрее вы приобщите папу к уходу, тем быстрее станете командой и равными помощниками друг другу. Вопросы о том, кто меняет подгузник или подходит к кроватке в этот раз, отпадут сами собой.
Если же мужчина не хочет принимать участия в уходе за малышом, не давите на него. Разве что своим примером вы можете показать, как здорово общаться с ребенком. Кстати, отцы чаще боятся ухаживать за сыном или дочерью, чем не хотят этого делать. Им кажется, что они могут навредить, сделать больно, не справиться. Поэтому не ругайте молодого папу за то, что он неправильно надел памперсы, а переведите это в шутку и похвалите за старания.
Миф № 7. Кормление грудью обязательно
Я за грудное вскармливание и за то, чтобы женщины были лучше осведомлены о его плюсах для здоровья (физического и ментального!) матери и ребенка. Но в то же время отказ от кормления грудью — это личный выбор каждой.
Итак, чтобы вырастить ребенка здоровым, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует кормить его грудью до 2-х лет, но нельзя сказать, что это полезно для здоровья матери. Грудное вскармливание до 2-х лет и более чревато появлением и женщины депрессивных мыслей, плохим настроением, усталостью и проблемами со сном.
Грудное вскармливание естественно, удобно и полезно для ребенка, но нельзя забывать, что комфортно должно быть обоим участникам процесса. Если до 6 месяцев оно необходимо, то после этого периода времени можно завершать кормление без зазрения совести. И не переживать по поводу социального давления и нравоучений из серии «ты плохая мать». Мало, что может сделать вас плохой матерью, и это точно не завершение грудного вскармливания до года.
Миф № 8. Грудное вскармливание испортит форму груди
Во время беременности грудь каждой будущей мамы увеличивается, а в последние дни перед родами набухает и наполняется, в ней появляется молоко. За некоторое время до этого сигнал о начале лактации появляется в голове. Гипофиз и гипоталамус выделяют гормоны, отвечающие за начало лактации. Так молоко появляется в груди, а женщина готовится кормить маленького человека.
Продолжение выработки молока зависит от стимулирования нервных окончаний груди и молочных желез, а также от психологического фона матери. Из-за переживаний женщины молоко может исчезнуть и мысли о том, что её грудь будет испорчена кормлением, не делают ситуацию лучше.
Самое главное здесь – понять, что беременность и роды меняют вас как внутри, так и снаружи; формы тела меняются независимо от вашего желания и повеения: бедра становятся более округлыми, талия сужается, грудь претерпевает изменения. Всё это говорит о том, что женщина стала мамой. Грудное вскармливание или отказ от него как правило не имеют большого значения, грудь после родов в любом случае изменит свою форму.
Тело женщины, давшей жизнь новому человеку или даже не одному, прекрасно со всеми новыми чертами. Оно хорошо поработало, поэтому к нему нужно отнестись с уважением и постараться принять изменения. Женский организм удивителен и восстанавливается очень быстро, однако, если вы чувствуете дискомфорт и считаете, что ваша грудь требует коррекции, то, конечно, вы можете прибегнуть к массажу, маскам для груди, обертываниям или пластической хирургии. Самое важное, чтобы вы чувствовали себя уверенной и понимали, что любая женщина красива как до рождения ребенка, так и после.
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