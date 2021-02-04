Как вовремя выявить рак: какие тесты и исследования (и в каком возрасте) важно проходить всем?

Рак молочной железы

Кому: женщинам старше 39 лет

Что делать: маммографию (рентгеновское исследование молочных желез) раз в 2 года

Подробнее о рисках развития рака молочной железы и необходимых обследованиях в раннем возрасте читайте здесь.

Колоректальный рак

Кому: мужчинам и женщинам старше 45 лет

Что делать: исследования образцов стула на скрытую кровь ежегодно, колоноскопию (исследование кишечника) раз в 10 лет

Рак шейки матки

Кому: женщинам с 25 лет

Что делать: мазок на онкоцитологию (Пап-тест) раз в 3 года до 29 лет, с 30 — тест на ВПЧ (вирус папилломы человека) вместе с Пап-тестом раз в 5 лет

Важно: для женщин с ВПЧ (вирусом папилломы человека) схема скрининга может меняться.

Предотвратить заражение опасными штаммами ВПЧ можно с помощью вакцинации. В России доступны две вакцины против ВПЧ: Церварикс — вакцина против 16 и 18 типов ВПЧ, Гардасил — защищает от 6, 11, 16, 18 типов ВПЧ. К сожалению, скорее всего прививку придется делать за свой счет. Эффективней всего прививка будет, если сделать ее до начала половой жизни. Однако вакцинация не отменяет скрининга.

Подробнее о том, что делать с ВПЧ, читайте здесь.