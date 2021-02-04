Как вовремя выявить рак: какие тесты и исследования (и в каком возрасте) важно проходить всем?

Нужно ли проходить какие-то исследования для выявления рака, если ты здоров и не наблюдаешь никаких симптомов возможного заболевания? Во Всемирный день борьбы с раком, который отмечают 4 февраля, «Собака.ru» вместе с фондом медицинских решений «Не напрасно» рассказывает, из чего именно должен состоять онкологический скрининг. Рекомендуем поделиться этой информацией с родителями и пожилыми родственниками.
Что такое онкологический скрининг? Это обследование здоровых людей для профилактики и ранней диагностики (выявление заболевания при минимальных симптомах – прим. Ред. ) онкологических заболеваний. Основная задача скрининга – снижение смертности от рака.
Риск заболеть раком повышается с возрастом, поэтому скрининг чаще рассчитан на людей старше 45–50 лет. К сожалению, доказано эффективные скрининговые программы доступны не для всех видов онкологических заболеваний. Но вот какие можно выделить.
Рак молочной железы
Кому: женщинам старше 39 лет
Что делать: маммографию (рентгеновское исследование молочных желез) раз в 2 года
Подробнее о рисках развития рака молочной железы и необходимых обследованиях в раннем возрасте читайте здесь.
Колоректальный рак
Кому: мужчинам и женщинам старше 45 лет
Что делать: исследования образцов стула на скрытую кровь ежегодно, колоноскопию (исследование кишечника) раз в 10 лет
Рак шейки матки
Кому: женщинам с 25 лет
Что делать: мазок на онкоцитологию (Пап-тест) раз в 3 года до 29 лет, с 30 — тест на ВПЧ (вирус папилломы человека) вместе с Пап-тестом раз в 5 лет
Важно: для женщин с ВПЧ (вирусом папилломы человека) схема скрининга может меняться.
Предотвратить заражение опасными штаммами ВПЧ можно с помощью вакцинации. В России доступны две вакцины против ВПЧ: Церварикс — вакцина против 16 и 18 типов ВПЧ, Гардасил — защищает от 6, 11, 16, 18 типов ВПЧ. К сожалению, скорее всего прививку придется делать за свой счет. Эффективней всего прививка будет, если сделать ее до начала половой жизни. Однако вакцинация не отменяет скрининга.
Рак легкого
Кому: курильщикам с большим стажем с 55 лет
Что делать: низкодозовую компьютерную томографию (КТ) раз в два года
Важно: Большим стажем считается выкуривание пачки сигарет в день в течение 30 лет
Рак предстательной железы (простаты)
Кому: мужчинам старше 50 лет
Что делать: ПСА-тест (анализ, определяющий количество простат-специфического антигена в крови) раз в 2–3 года
Важно: Как скрининговое обследование ПСА-тест нужен только мужчинам из группы риска рака простаты. Кроме того, иногда тест может пропустить опухоль или обнаружить рак там, где его нет. Сдавать ПСА-тест стоит только по рекомендации лечащего врача.
Рекомендации выше актуальны для людей, которые не входят в группу повышенного риска развития рака. Например, в их семье рак не передается «по наследству», они ведут здоровый образ жизни, а в медицинской карте нет поводов для беспокойства.
Часто скрининг людей с высоким риском рака — например, с мутацией в генах BRCA1 и BRCA2, MSH2 и MLH1 и т. д. — начинается раньше, проводится чаще и включает дополнительные обследования. Чтобы убедиться, что вы не входите в группу риска, проконсультируйтесь с врачом и составьте план обследований.
Все говорят про онкомаркеры, которые можно сдать и выяснить предрасположенность к раку. Это правда работает?
Запомните: для диагностики рака или выявления предрасположенности к нему онкомаркеры не должны применяться. Онкомаркеры – это специфические молекулы, которые выделяются как нормальными тканями организма, так и опухолевыми. И повышенный уровень молекул не может свидетельствовать о том, что у вас рак, а нормальный уровень не гарантирует, что рака нет. Например, хронические воспалительные заболевания вызывают подъём уровня онкомаркеров. Однако онкомаркеры успешно применяются для оценки динамики лечения пациентов с уже установленным онкологическим диагнозом и для диагностики рецидивов.
А что насчет генетических тестов? Их стоит проходить?
Каждый десятый случай онкологического заболевания — это проявление мутаций, заложенных в наших генах с самого рождения. Если человек знает об имеющихся у него унаследованных мутациях, он сможет предотвратить развитие конкретного заболевания, риск возникновения которого у него очень велик.
Наследственные формы есть практически у любого онкологического заболевания. Известны опухолевые синдромы, которые вызывают рак молочной железы и яичников, желудка, кишечника, мозга, кожи, щитовидной железы, матки.
Определить, являетесь ли вы обладателем наследственных мутаций, можно с помощью генетического теста. Вам следует обеспокоиться, если:
- у вас несколько случаев одного вида рака в семье;
- заболевания у родственника в слишком раннем для этого вида рака возрасте (для большинства видов рака – раньше 50 лет);
- больше одного типа рака у родственника;
- рак у родственника в каждом из парных органов (например, опухоль обнаружили в обеих молочных железах, почках или легких)
Если для вашей семьи характерно что-либо из вышеперечисленного, вам следует проконсультироваться у врача-генетика. Он определит, есть ли медицинские показания для того, чтобы сдавать генетический тест.
Рак бывает разный, а есть общие симптомы, по которым его можно заподозрить?
Некоторые онкологические заболевания, например, опухоли лимфатической системы, проявляются такими общими симптомами, как слабость, снижение работоспособности, необоснованная лихорадка, потливость, потеря массы тела.
Если же рак имеет определенную локализацию, то его первые проявления будут связаны с непосредственным расположением очага болезни. Поэтому у каждого типа раковой опухоли все же свой особенный спектр симптомов, на основании которых можно заподозрить неладное.
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