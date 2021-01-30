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  • Здоровье

В Петербурге на 40% снизилось количество госпитализаций — по сравнению с пиковыми значениями декабря

В Петербурге зафиксировано снижение числа госпитализаций заразившихся коронавирусом. Об этом в эфире телеканала «Санкт-Петербург»  рассказал председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

По состоянию на 29 января, число госпитализированных горожан с коронавирусом уменьшилось на 7%, если сравнивать с предыдущей неделей, и на 40% — по сравнению с пиковыми значениями декабря. Сейчас из более чем 12,5 тысяч коек для инфицированных пациентов в Петербурге свободны 37%, отметил Лисовец.

Напомним, ранее стало известно о том, что комитет по здравоохранению Петербурга будет поднимать вопрос о сокращении коечного фонда для пациентов с коронавирусом.

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