В Петербурге на 40% снизилось количество госпитализаций — по сравнению с пиковыми значениями декабря

В Петербурге зафиксировано снижение числа госпитализаций заразившихся коронавирусом. Об этом в эфире телеканала «Санкт-Петербург» рассказал председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.
По состоянию на 29 января, число госпитализированных горожан с коронавирусом уменьшилось на 7%, если сравнивать с предыдущей неделей, и на 40% — по сравнению с пиковыми значениями декабря. Сейчас из более чем 12,5 тысяч коек для инфицированных пациентов в Петербурге свободны 37%, отметил Лисовец.
Напомним, ранее стало известно о том, что комитет по здравоохранению Петербурга будет поднимать вопрос о сокращении коечного фонда для пациентов с коронавирусом.
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