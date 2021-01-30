В Петербурге на 40% снизилось количество госпитализаций — по сравнению с пиковыми значениями декабря

По состоянию на 29 января, число госпитализированных горожан с коронавирусом уменьшилось на 7%, если сравнивать с предыдущей неделей, и на 40% — по сравнению с пиковыми значениями декабря. Сейчас из более чем 12,5 тысяч коек для инфицированных пациентов в Петербурге свободны 37%, отметил Лисовец.