Правило здорового питания №1— есть больше цельных продуктов. Вот, почему это важно

Все гастроэнтерологи, эндокринологи и диетологи, с которыми редакция «Собака.ru» общалась на тему правильного питания, выделяли одну важную (и очень простую!) ЗОЖ-заповедь — в рационе важно сокращать долю обработанных продуктов и увеличивать долю цельных, то есть состоящих из одного ингредиента. Вот 15 преимуществ для здоровья, которые дает соблюдение этого принципа в питании.
1. Витамины и минералы в составе
Необработанные продукты растительного и животного происхождения — главные источники витаминов и минералов. Например, чашка красного болгарского перца, брокколи или долек апельсина обеспечат организм суточной потребностью в витамине С, а один бразильский орех — в селене. Какие именно продукты стоит включать в рацион для получения питательных веществ, читайте здесь.
2. Низкое содержание сахара
Употребление обработанных сладостей может повышать риск ожирения, инсулинорезистентности, диабета 2 типа, жировой болезни печени и сердечно-сосудистых заболеваний. Цельные продукты содержат куда меньше сахара, чем те, что подвергались промышленной обработке. Да, во фруктах он тоже есть, но его потенциальный вред компенсируется большим количеством воды и клетчатки, которая играет важную роль в регулировании уровня глюкозы в крови.
3. Польза для мозга
Сократить до минимума потребление продуктов, подвергшихся промышленной обработке, предлагает MIND-диета, разработанная Национальным институтом по проблемам старения США. Такая еда влияет не самым лучшим образом не только на вашу фигуру, но и умственную деятельность.
4. Польза для кожи
Переход на диету с цельными продуктами должен хорошо отразиться и на вашей коже. Например, темный шоколад и авокадо защищают ее от солнечных лучей и фотостарения, а употребление большого количества овощей, рыбы, бобов и оливкового масла помогают профилактировать морщины, потерю эластичности и другие возрастные изменения кожи. Более того, сокращая количество обработанных продуктов в рационе, вы, скорее всего, сокращаете и количество высыпаний на лице.
5. Высокое содержание клетчатки
В апреле 2019 года ведущий медицинский журнал The Lancet опубликовал масштабное исследование, посвящённое связи между питанием, здоровьем и смертностью. Одной из самых опасных особенностей современной диеты ученые в том числе назвали дефицит клетчатки.
Клетчатка, содержащаяся в овощах и фруктах, орехах и зерновых, приносит много пользы для здоровья, в том числе улучшает пищеварение и метаболизм. И куда правильнее потреблять ее из цельных продуктов, чем из добавок или обработанных продуктов с клетчаткой.
6. Снижения уровня триглицеридов
Повышенный уровень триглицеридов в крови увеличивает риски развития сердечно-сосудистых заболеваний, а также острого панкреатита. Как его контролировать? Как минимум, сократить потребление сахара и рафинированных углеводов. А вот включение в рацион необработанных продуктов, таких как жирная рыба, нежирное мясо, овощи и орехи, наоборот, снижает уровень триглицеридов.
7. Высокое содержание полезных жиров
Жиры в продуктах питания долгое время были демонизированы: но в отличие от обработанных жиров (и трансжиров!) большинство природных источников жира являются полезными. Например, оливковое масло первого холодного отжима является отличным источником олеиновой кислоты — мононенасыщенного жира, который положительно влияет на здоровье сердца. А всем известные жирные кислоты Омега-3 помогают бороться с воспалением в организме и являются важнейшим компонентом клеточных мембран.
8. Меньше затрат в долгосрочной перспективе
Анализ 27 исследований показал, что соблюдать здоровый рацион на 1,5 доллара дороже (в расчете на 2000 калорий), чем питаться обработанными продуктами. Однако эта разница минимальна в сравнении со стоимостью лечения хронических заболеваний из-за неправильного питания — например, диабета и ожирения. Цельные продукты в долгосрочной перспективе оказываются выгоднее, так как с большей вероятностью сохраняют ваше здоровье и снижают медицинские расходы.
9. Антиоксиданты в составе
Антиоксиданты — соединения, которые помогают организму бороться со свободными радикалами (нестабильными молекулами, которые могут повредить белковые молекулы, ферменты, молекулы ДНК). Основные источники антиоксидантов — продукты растительного происхождения, поэтому следить за их присутствием в рационе необходимо. А вот покупать добавки с антиоксидантами может быть, наоборот, опасно для здоровья.
10. Профилактика переедания
Высокое потребление обработанных продуктов и фаст-фуда связывают с перееданием, особенно у людей с избыточным весом. А вот цельные продукты питания не содержат сахаров и ароматизаторов, стимулирующих ваше желание объедаться.
11. Польза для кишечника
Потребление «настоящей еды» может быть полезно для микробиома кишечника — бактерий, обитающим в вашем пищеварительном тракте. Врачи отмечают, что микробиом кишечника современного человека из-за низкокачественной диеты серьезно обеднел, а именно с ним связано регулирующее влияние на иммунную систему. Меньше разнообразия в микробиоме из-за скудного рациона — ниже уровень защиты организма.
12. Здоровье зубов
Сахар и рафинированные углеводы способствуют разрушению зубов, являясь отличной питательной средой для бактерий в полости рта. Особенно опасна комбинация сахара и кислоты в сладких газированных напитках. А вот цельные продукты, наоборот, могут повлиять на ваши зубы положительно: например, сыр, улучшает прочность эмали, а полоскание рта зеленым чаем может снизить эрозию.
3. Меньше тяги к сладкому
Диета, основанная на цельных продуктах с натуральными вкусами, может уменьшить вашу тягу к пирожным и конфетам. Когда вкусовые рецепторы адаптируются к необработанным продуктам, любовь к приторным продуктам уменьшается в разы, а иногда и полностью исчезает.
14. Есть цельные продукты легче, чем соблюдать диету
Концепция жесткой диеты может быть вредна, так ограничивает внимание на вашем весе и соблюдении запретов. На самом деле, правильное питание — это гораздо больше, чем просто история про похудение. Это история про здоровье и достаточное количество энергии. Есть цельные продукты куда легче, чем соблюдать диету, при этом эффект на весах может быть таким же. Главное — следить за объемом порций.
15. Поддержка петербургских фермеров
Еще один бонус для осознанных петербуржцев — выбирая цельные продукты, вы можете поддержать людей, занимающихся фермерством в Ленинградской области. Кроме того, локальные производители зачастую предлагают куда более свежие и менее обработанные продукты, чем супермаркеты. Где заказать фермерские продукты в Петербурге (от ряженки и яиц до крольчатины и куропаток!), мы писали здесь.
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