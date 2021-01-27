Правило здорового питания №1— есть больше цельных продуктов. Вот, почему это важно

3. Польза для мозга

Сократить до минимума потребление продуктов, подвергшихся промышленной обработке, предлагает MIND-диета, разработанная Национальным институтом по проблемам старения США. Такая еда влияет не самым лучшим образом не только на вашу фигуру, но и умственную деятельность.

4. Польза для кожи

Переход на диету с цельными продуктами должен хорошо отразиться и на вашей коже. Например, темный шоколад и авокадо защищают ее от солнечных лучей и фотостарения, а употребление большого количества овощей, рыбы, бобов и оливкового масла помогают профилактировать морщины, потерю эластичности и другие возрастные изменения кожи. Более того, сокращая количество обработанных продуктов в рационе, вы, скорее всего, сокращаете и количество высыпаний на лице.

5. Высокое содержание клетчатки

В апреле 2019 года ведущий медицинский журнал The Lancet опубликовал масштабное исследование, посвящённое связи между питанием, здоровьем и смертностью. Одной из самых опасных особенностей современной диеты ученые в том числе назвали дефицит клетчатки.

Клетчатка, содержащаяся в овощах и фруктах, орехах и зерновых, приносит много пользы для здоровья, в том числе улучшает пищеварение и метаболизм. И куда правильнее потреблять ее из цельных продуктов, чем из добавок или обработанных продуктов с клетчаткой.