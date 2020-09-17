Не только суперфуды: 45 полезных (и доступных) продуктов, которые легко сочетать в своем рационе

1. Яблоки. Они богаты клетчаткой, витамином С и многочисленными антиоксидантами. Если вы проголодались между приемами пищи — это идеальный перекус.

2. Авокадо. Отличается от большинства фруктов тем, что содержит полезные жиры, а не углеводы. Также богат клетчаткой, калием и витамином С.

3. Бананы. Один из лучших источников калия в мире, который также содержит витамин B6 и клетчатку.

4. Апельсины. Хорошо известны высоким содержанием витамина С. Кроме того, богаты клетчаткой и антиоксидантами.

5. Черника. Один из самых мощных источников антиоксидантов среди продуктов питания.

6. Клубника. Питательна, при этом содержит мало углеводов и калорий. Богата витамином С, клетчаткой и марганцем.

7. Яйца. Одни из самых питательных продуктов на планете — содержат все незаменимые аминокислоты, витамин Е, D, А и множество микроэлементов

8. Постная говядина. Является прекрасным источником белка и хорошо усваиваемого железа.

9. Куриные грудки. Низкое содержание жира и калорий сочетается с очень высоким содержанием белка.

10. Баранина. Содержит незаменимые аминокислоты и, как правило, богата жирными кислотами омега-3.