СЕО ВКонтакте Андрей Рогозов — о том, зачем испытал на себе отечественную вакцину от коронавируса «Спутник V»

Андрей, почему вы решили испытать на себе отечественную вакцину?

Я довольно ответственно и осознанно отношусь к своему здоровью и здоровью близких: считаю, что от этого зависит качество и продолжительность жизни. Постоянно изучаю вопросы, связанные с питанием, сном, иммунитетом и прочим. К сожалению, нас этому не учат в школах, несмотря на то, что эти знания являются фундаментом жизни.

У меня нет суеверий относительно вакцинации, я понимаю, как это работает, это большое достижение науки и медицины, которое нельзя игнорировать. Мы долго ждали, когда пандемия закончится, но, чтобы это произошло, необходимо выработать коллективный иммунитет. Для этого большинство населения нашей планеты должно либо переболеть, либо вакцинироваться. Я выбрал второй путь, когда предоставилась такая возможность.

Как все проходило?

Я записался в волонтеры сразу, как узнал об успешном прохождении испытаний вакцины «Спутник V», которую производит Центр Гамалеи. Для участия нужно было пройти базовое обследование на отсутствие признаков ОРВИ. Также главным требованием было то, что я не должен был болеть самим COVID-19: необходимо иметь отрицательный ПЦР-тест и подтверждение отсутствия антител IgM и IgG в крови. Все эти тесты у меня взяли в государственной клинике в Москве, где я вакцинировался. Спутник V — двухкомпонентная вакцина и вводится с интервалом в 3 недели. Первую инъекцию я получил в сентябре, вторую — в октябре.