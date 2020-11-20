СЕО ВКонтакте Андрей Рогозов — о том, зачем испытал на себе отечественную вакцину от коронавируса «Спутник V»

Одним из 16 тысяч россиян, уже получивших полный цикл из двух прививок «Спутник V», неожиданно оказался СЕО ВКонтакте Андрей Рогозов. В эксклюзивном интервью «Собака.ru» топ-менеджер рассказал, как чувствовал себя после вакцинации, выработались ли у него антитела к коронавирусной инфекции и согласен ли он с критикой отечественной вакцины.
Андрей, почему вы решили испытать на себе отечественную вакцину?
Я довольно ответственно и осознанно отношусь к своему здоровью и здоровью близких: считаю, что от этого зависит качество и продолжительность жизни. Постоянно изучаю вопросы, связанные с питанием, сном, иммунитетом и прочим. К сожалению, нас этому не учат в школах, несмотря на то, что эти знания являются фундаментом жизни.
У меня нет суеверий относительно вакцинации, я понимаю, как это работает, это большое достижение науки и медицины, которое нельзя игнорировать. Мы долго ждали, когда пандемия закончится, но, чтобы это произошло, необходимо выработать коллективный иммунитет. Для этого большинство населения нашей планеты должно либо переболеть, либо вакцинироваться. Я выбрал второй путь, когда предоставилась такая возможность.
Как все проходило?
Я записался в волонтеры сразу, как узнал об успешном прохождении испытаний вакцины «Спутник V», которую производит Центр Гамалеи. Для участия нужно было пройти базовое обследование на отсутствие признаков ОРВИ. Также главным требованием было то, что я не должен был болеть самим COVID-19: необходимо иметь отрицательный ПЦР-тест и подтверждение отсутствия антител IgM и IgG в крови. Все эти тесты у меня взяли в государственной клинике в Москве, где я вакцинировался. Спутник V — двухкомпонентная вакцина и вводится с интервалом в 3 недели. Первую инъекцию я получил в сентябре, вторую — в октябре.
Как вы чувствовали себя после вакцинации? Столкнулись ли с какими-то нежелательными реакциями?
Меня предупреждали о возможных побочных эффектах в первые дни после прививки. Они довольно стандартные, вроде общей слабости и небольшого повышения температуры. В моём случае я испытывал лёгкую слабость после первой прививки. У некоторых моих знакомых, которые тоже прививались, незначительно повышалась температура на 1–2 дня, но затем всё возвращалось в норму.
А как организаторы исследования следили за вашим состоянием?
После прививки я сообщал о своём состоянии здоровья в течение пары дней. С учётом отсутствия явных побочных эффектов у меня не было нужды обращаться за какими-то дополнительными консультациями.
Итак, выработались ли у вас антитела?
После первой прививки спустя 3 недели у меня выработалось порядка 7 единиц IgG. После второй суммарный показатель составил уже 17. Насколько я знаю, это значительно больше, чем у тех людей, которые переболели ковидом. По данным разработчиков вакцины, выработанный иммунитет может действовать до двух лет.
Как ваши близкие и команда ВКонтакте отреагировали на участие в испытании? Может быть, кто-то тоже попытался привиться или начал вас критиковать?
Реакция людей была очень разная, причём зависела она от времени. В самом начале многие удивлялись и даже критиковали меня за то, что я решился на такой рискованный шаг. Хотя лично я считаю, что риск для здоровья — своего и окружающих — от самой болезни гораздо выше, чем от прививки. Спустя время, по мере того как вторая волна усиливалась, скепсиса становилось всё меньше, и многие, кто ещё не успел столкнуться с вирусом, начали активнее интересоваться вопросом вакцинации.
С чем, на ваш взгляд, связано всеобщее недоверие к российской вакцине?
Уровень доверия в нашей стране к медицине в принципе не очень высокий. А когда медицинские достижения происходят у нас раньше, чем во всём остальном мире, то эффект усиливается ощущением политизированности всего процесса. И вдобавок ко всему интернет ещё больше поляризует общественное мнение по этой теме.
Для себя я сразу сделал вывод: нужно самому разбираться в вопросе, взвешивать все риски и принимать решение самостоятельно. К счастью, я знаю несколько опытных врачей в Петербурге, с кем консультировался, и все единогласно советовали пройти вакцинацию.
Как вы думаете, стоит ли следовать вашему примеру и прививаться, когда вакцина появится в свободном доступе?
Я рассказал о своём опыте друзьям и коллегам, многие последовали или последуют моему примеру, а кто-то откажется. Любого рода вакцинация — это личный выбор каждого.
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