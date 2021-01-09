В Петербурге увеличилось на 128% число пациентов с COVID-19, нуждающихся в помощи врачей

Всего за неделю этот показатель увеличился на 128,94 процента. Так, 2 января было зафиксировано 888 обращений за медпомощью. По состоянию на 9 января, более двум тысячам пациентам с коронавирусом потребовалась помощь медиков.

Также в Петербурге наблюдается рост выздоровевших пациентов на 73%. «О возросшей активности пациентов в обращении за медицинской помощью говорит также значительный рост выздоровевших – для регистрации факта выздоровления необходимо обращение в медицинскую организацию», – уточняется в информационной справке.

«В связи с окончанием праздников, возвращением людей из мест отдыха, возобновлением контактов в трудовых и учебных коллективах координационный совет и комитет по здравоохранению ожидают роста заболеваемости, увеличения обращений за медицинской помощью и госпитализаций. Нагрузка на медицинскую службу города вновь возрастет», — добавили в Смольном.