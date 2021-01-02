В России начали выдавать паспорта людям, которые вакцинировались от коронавируса

Россияне, которые сделали прививку от коронавируса, теперь смогут получить паспорт вакцинированного в личном кабинете на портале госуслуг. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на министра здравоохранения России Михаила Мурашко.
Новый сервис заработал 1 января. По словам главы Минздрава, любой человек, который прошел вакцинацию, может получить дистанционный сертификат, прививочный сертификат о прохождении вакцинации против коронавируса. Сведения о привитых от коронавируса граждан вносят в регистр вакцинированных, после чего электронный паспорт на портале госуслуг выдается в автоматическом режиме.
Ранее стало известно, что в Петербурге массовую вакцинацию от коронавируса планируют начать в середине января. «Приоритет, конечно, будет отдаваться медикам, педагогам и силовикам, но всегда будут оставаться места», — добавил вице-губернатор Олег Эргашев.
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