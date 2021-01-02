В России начали выдавать паспорта людям, которые вакцинировались от коронавируса

Новый сервис заработал 1 января. По словам главы Минздрава, любой человек, который прошел вакцинацию, может получить дистанционный сертификат, прививочный сертификат о прохождении вакцинации против коронавируса. Сведения о привитых от коронавируса граждан вносят в регистр вакцинированных, после чего электронный паспорт на портале госуслуг выдается в автоматическом режиме.