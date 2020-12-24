Одобрено новое лекарство от ВИЧ, которое нужно принимать всего раз в месяц

Согласно клиническим испытаниям, новая терапия ВИЧ может стать эффективной заменой ежедневному приему таблеток АРВТ (антиретровирусная терапия). «Из результатов наших основных клинических испытаний мы увидели, что примерно девять из десяти человек, перешедших на новую терапию, предпочли ее ежедневным таблеткам», — говорит генеральный директор ViiV Healthcare Дебора Уотерхаус.

По словам исполнительного директора британской благотворительной организации NAM Aidsmap Мэттью Ходсона, новое лекарство станет «значительным шагом вперед в нашем подходе к лечению ВИЧ». «Многие люди, живущие с ВИЧ, с энтузиазмом относятся к инъекционным препаратам длительного действия, которые позволяют избежать многих проблем, связанных с ежедневным приемом таблеток», — отметил он.

Напомним, ранее Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» заявил об эффективности российской вакцины от ВИЧ. После испытания препарата антитела к вирусу иммунодефицита человека были выявлены у 100% добровольцев.