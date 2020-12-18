Центр «Вектор» сообщил о 100% эффективности российской вакцины от ВИЧ

Первая фаза клинических испытаний вакцины от вируса иммунодефицита человека «КомбиВИЧвак» прошли в 2011 году. В ходе исследования препарат показал свою безопасность — он «не вызывает побочных эффектов и индуцирует ВИЧ-специфический гуморальный и клеточный ответ». Антитела, вырабатываемые новой вакциной в десять раз активнее, чем у препарата 2011 года.

Испытания проводятся на 240 добровольцах в двух медорганизациях — медсанчасти ФМБА и инфекционном центре, оба учреждения находятся в Новосибирской области. «ВИЧ-специфические антитела и цитотоксические Т-лимфоциты после двукратной вакцинации препаратом были зафиксированы у 100% добровольцев, антитела, нейтрализующие ВИЧ-псевдовирусы — у 80%», — отметили в «Векторе».

В настоящий момент на базе вакцины «КомбиВИЧвак» Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» разрабатывает усовершенствованный вариант препарата — «КомбиВИЧвак-Ново». Эффективность вакцины против ВИЧ будет определена в дальнейших клинических исследованиях. Исследование препарата «КомбиВИЧвак» продолжатся до конца 2021 года.

За 31 год в России от ВИЧ-инфекции умерли более 320 тысяч россиян. Статистика ведется с момента регистрации заболевания на территории страны — первый случай заражения был выявлен в 1987 году. Тогда же президиумом Верховного совета СССР был издан указ «О мерах профилактики заражения вирусом СПИД». Однако, возможно, уже в скором времени ученые смогут побороть вирус — в Америке впервые в истории смогли удалить клетки ВИЧ из организма. Правда, «вылечить» удалось пока только мышей.

Напомним, ранее Роспотребнадзор также рассказал о том, что каждый четвертый ВИЧ-положительный россиянин не знает о своей болезни. В 2018 году процент не знающих о своем положительном ВИЧ-статусе россиян составил 11,6% — около 118 тысяч человек. Те, кто все-таки знает о своем положительном статусе или болеет гепатитом С, теперь смогут стать приемными родителями — в России одобрили законопроект об изменениях в правовом регулировании вопросов усыновления детей.