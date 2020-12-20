СМИ: Петербург занял первое место по коэффициенту заболеваемости COVID-19

Петербург вышел на первое место среди всех российских регионов по коэффициенту заболеваемости, согласно подсчетам РБК. С начала октября в рейтинге лидировала Республика Алтай, где было выявлено рекордное значение во время второй волны (20,7). Сейчас в регионе коэффициент равняется 13,7.

