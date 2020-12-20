СМИ: Петербург занял первое место по коэффициенту заболеваемости COVID-19

Петербург вышел на первое место среди всех российских регионов по коэффициенту заболеваемости, согласно подсчетам РБК. С начала октября в рейтинге лидировала Республика Алтай, где было выявлено рекордное значение во время второй волны (20,7). Сейчас в регионе коэффициент равняется 13,7.
С начала декабря Алтай обогнала Карелия по заболеваемости COVID-19 — на пике коэффициент составлял 19. Совсем недавно, 16 декабря, лидирующую позицию занял Петербург. В настоящий момент коэффициент заболеваемости в городе — 19,5. Как уточнили в издании, данный показатель продолжает расти.
Напомним, ранее стало известно, что официальная статистика COVID-19 не совпадает с данными межведомственного координационного совета, которые публикуются на сайте Смольного. По данным оперштаба, в Петербурге ежедневно регистрируются до 3800 случаев заражения коронавирусом в сутки, однако, согласно новой информации, число случаев заболевания достигает уже 4000-5000 тысяч.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.