Врач: при сильных морозах вероятность заражения коронавирусом повышается

По словам эксперта, морозный воздух более вязкий. «Если мы говорим о воздушно-капельном пути передаче, то капля больше 5 микрон опускается вниз, она падает, капля меньше 5 микрон с выдыхаемым воздухом летит на собеседника, когда тот чихнули или дыхнули. Если мы говорим про теплую, плюсовую погоду, то частички размером 5 микрон и выше достаточно быстро оседают, а при морозном воздухе, чем мороз сильнее, в этом случае частицы летают в воздухе и вероятность их вдохнуть другим человеком выше. Порой мы видим даже белую дымку от морозного воздуха», — отметил он.