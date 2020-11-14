Врач: при сильных морозах вероятность заражения коронавирусом повышается

При сильных морозах повышается риск заразиться коронавирусом, поскольку частички вируса дольше задерживаются в воздухе. Об этом рассказал ТАСС руководитель ЛОР-клиники, кандидат медицинских наук, врач высшей категории Владимир Зайцев.
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По словам эксперта, морозный воздух более вязкий. «Если мы говорим о воздушно-капельном пути передаче, то капля больше 5 микрон опускается вниз, она падает, капля меньше 5 микрон с выдыхаемым воздухом летит на собеседника, когда тот чихнули или дыхнули. Если мы говорим про теплую, плюсовую погоду, то частички размером 5 микрон и выше достаточно быстро оседают, а при морозном воздухе, чем мороз сильнее, в этом случае частицы летают в воздухе и вероятность их вдохнуть другим человеком выше. Порой мы видим даже белую дымку от морозного воздуха», — отметил он.
Зайцев также подчеркнул, что в холодное время года люди чаще болеют и организм более ослаблен. Как он считает, на фоне простудных явлений заболеть коронавирусом значительно легче, ведь он задержится в организме и останется там. «Поэтому нужен иммунитет, нужно тепло одеваться и быть здоровым. Если все будут ходить ослабленными, то вероятность заразиться легче», — сказал врач.
Напомним, ранее главный врач медицинского центра «Лидер медицины» Евгений Тимаков заявил о том, что зимние перчатки можно дезинфицировать, постирав или обработав раствором с перекисью водорода, но также допустимо просто не трогать лицо. А еще посмотрите, какие есть особенности защиты от коронавируса зимой.
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