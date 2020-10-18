Заслуженный врач России Александр Карабиненко заявил, что зимой в России также придется соблюдать масочно-перчаточный режим. По его словам, следует принять максимальные меры защиты, ведь поведение коронавируса зимой недостаточно изучено. Об этом сообщает «РИА Новости».
Врач объяснил, какие есть особенности защиты от коронавируса зимой
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Фото: Shutterstock
По словам специалиста, с приходом холодов нужно носить маски и перчатки в прежнем режиме. Он отметил, что маски «предотвращают распространение тех паров и мелких брызг, которые идут от человека при разговоре, кашле и чихании», а также способствуют согреванию воздуха.
«Маска не повредит зимой. Перчатки тоже обязательно нужно носить. На коже рук гнездится очень много всяких бактерий и вирусов. Человек трет себе нос, прикасается к губам и через руки может зайти вирус. Масочно-перчаточный режим зимой обязателен», — подчеркнул он в беседе с радио Sputnik.
Александр Карабиненко также допускает, что более точные рекомендации могут появиться позднее, ведь поведение коронавируса зимой недостаточно изучено.
«Жизнеспособность коронавируса в холодное время отдельно не изучалась. Считается, что раз вирусы гриппа имеют свою наибольшую активность именно в зимний и холодный период времени, не исключено, что также себя ведет и коронавирус. К тому же в это время снижается сопротивляемость человеческого организма к инфекциям. Мы стоим перед проблемой укрепления иммунитета. Надо вакцинироваться», — считает врач.
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