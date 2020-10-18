Врач объяснил, какие есть особенности защиты от коронавируса зимой

По словам специалиста, с приходом холодов нужно носить маски и перчатки в прежнем режиме. Он отметил, что маски «предотвращают распространение тех паров и мелких брызг, которые идут от человека при разговоре, кашле и чихании», а также способствуют согреванию воздуха.

«Маска не повредит зимой. Перчатки тоже обязательно нужно носить. На коже рук гнездится очень много всяких бактерий и вирусов. Человек трет себе нос, прикасается к губам и через руки может зайти вирус. Масочно-перчаточный режим зимой обязателен», — подчеркнул он в беседе с радио Sputnik.