Как правильно надевать маску, чтобы не заразиться коронавирусом? Объясняет врач

По его словам, еще весной люди относились к мерам безопасности более серьезно, были настороженными и ответственными. Однако с приходом второй волны они перестали беспокоиться за свое здоровье. «Люди маски носят не ради своего здоровья, защиты и профилактики коронавирусной инфекции, а относятся как к требованию для избежания какого-то наказания. Как правило, штрафов, или чтобы пустили в общественный транспорт и магазины. Это основная ошибка. Это стало формальностью», — сказал Зайцев.

Он подчеркнул, что нет смысла в том, чтобы носить маску на подбородке. Маска также не спасет от коронавируса, если она не закрывает рот. Кроме того, врач не рекомендует использовать маску неделями.