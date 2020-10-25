Далеко не все россияне правильно используют маски — и это может привести к заражению коронавирусом. Как считает руководитель ЛОР-клиники, кандидат медицинских наук и врач Владимир Зайцев, граждане безответственно относятся к этому требованию, потому что надевают маску не ради собственной безопасности, а чтобы избежать штрафов, передает ТАСС.
Как правильно надевать маску, чтобы не заразиться коронавирусом? Объясняет врач
По его словам, еще весной люди относились к мерам безопасности более серьезно, были настороженными и ответственными. Однако с приходом второй волны они перестали беспокоиться за свое здоровье. «Люди маски носят не ради своего здоровья, защиты и профилактики коронавирусной инфекции, а относятся как к требованию для избежания какого-то наказания. Как правило, штрафов, или чтобы пустили в общественный транспорт и магазины. Это основная ошибка. Это стало формальностью», — сказал Зайцев.
Он подчеркнул, что нет смысла в том, чтобы носить маску на подбородке. Маска также не спасет от коронавируса, если она не закрывает рот. Кроме того, врач не рекомендует использовать маску неделями.
Помимо этого,некоторые граждане забывают, что не стоит трогать лицо, нос или глаза руками — особенно после того, как они коснулись поручня в общественном транспорте, нажали на кнопку домофона, лифта или банкомата. Еще одна проблема — пренебрежение антисептиками в магазинах, ТЦ и других общественных местах.
«Чем меньше мы уделяем внимания себе - не носим с собой гель на спиртовой основе для обработки рук или входим в здание и не пользуемся санитайзером, тем больше подвергаем себя опасности. Контактным путем тоже может инфекция передаваться», — отметил он.
Однако главной ошибкой специалист считает несоблюдение социальной дистанции. Такая возможность есть только у тех людей, которые работают дистанционно. «Идеальный вариант у тех, кто уезжает куда-то за город. Там, конечно, народа мало, ты находишься на своем участке, и вероятность заразиться минимальна», — подытожил Зайцев.
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