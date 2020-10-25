Вирусолог рассказал, когда стабилизируется ситуация с коронавирусом в России

«Следующим летом. Думаю, что в июле будут значительные улучшения. Известно, что пневмотропные вирусы боятся тепла», — ответил он на соответствующий вопрос в интервью «Парламентской газете». По словам Зуева, способствовать снижению заболеваемости будут усиление масочного режима и вакцинация населения. «Кроме того, у нас увеличилось число переболевших и бессимптомников - это взносы в копилку иммунной прослойки, которая должна достигнуть 60%, чтобы создать тупиковую ситуацию для вируса», — отметил эксперт.