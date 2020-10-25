Эпидемическая ситуация в России стабилизируется летом 2021 года. Такое мнение высказал вирусолог, бывший руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Виктор Зуев, пишет ТАСС.
Вирусолог рассказал, когда стабилизируется ситуация с коронавирусом в России
«Следующим летом. Думаю, что в июле будут значительные улучшения. Известно, что пневмотропные вирусы боятся тепла», — ответил он на соответствующий вопрос в интервью «Парламентской газете». По словам Зуева, способствовать снижению заболеваемости будут усиление масочного режима и вакцинация населения. «Кроме того, у нас увеличилось число переболевших и бессимптомников - это взносы в копилку иммунной прослойки, которая должна достигнуть 60%, чтобы создать тупиковую ситуацию для вируса», — отметил эксперт.
Специалист уточнил, что активность коронавирусной инфекции связана со сменой сезонов года. «COVID-19 — это пневмотропный вирус. Он спокойно встал в ряд с другими вирусами, о которых давно известно: грипп, несколько сотен возбудителей ОРВИ. Поздней осенью и ранней весной начинаются вспышки этих заболеваний», — сказал вирусолог. Он также порекомендовал россиянам соблюдать масочный режим и пользоваться антисептиками, если нет перчаток.
Напомним, ранее врач объяснил, какие есть особенности защиты от коронавируса зимой. По его словам, следует принять максимальные меры защиты, ведь поведение коронавируса зимой недостаточно изучено.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.