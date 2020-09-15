10 лучших безалкогольных алкогольных коктейлей из баров Петербурга

«Полторы комнаты»

Коктейлей «коллинз» — на базе джина с кисло-сладкой частью и содовой существует бессчетное количество вариаций, главная задача — коктейль должен быть сочный и свежий. В гороховом коллинзе в баре на Маяковского кисло-сладкую часть дают стручки гороха и сок лайма, сироп агавы регулирует баланс. Содовую делают сами через обычный баллон на четырех атмосферах, углекислоты растворяется больше и она хорошо отыгрывает резкость джина.