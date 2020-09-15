Тренд на безалкогольные алкогольные напитки растет с каждым днем: прошедший паровую дистилляцию джин, имбирное пиво, мексиканский квас — все это становится альтернативным компонентом в привычных нам Апероль шприце, Негрони и Беллини. Специально для «Собака.ru» Анна Коварская собрала самые интересные в Петербурге безалкогольные коктейли.
10 лучших безалкогольных алкогольных коктейлей из баров Петербурга
Xander Bar
Главный по бутылочкам в баре при отеле Four Seasons Тарас Завальнюк делает коктейль Virgin mule на безалкогольном имбирном пиве; в ингредиентах лайм, мед, имбирное пиво, мята и домашний имбирный сироп. Фишка коктейля — многогранность вкусов от кисло-сладкого до пряно-свежего плюс пикантная горчинка.
Главный бармен Тарас Завальнюк:
«Это освежающий и пряный одновременно коктейль, который можно назвать универсальным. В жару его хочется пить литрами, зимой приятная острота имбиря согревает!»
Paloma Cantina
Безалкогольную мичеладу в мексиканской кантине на Садовой замешивают из рукодельной сангриты, добавляя лимон, сахар, соус на базе ворчестера и безалкогольное пиво IPA от ребят из AFBrew.
Сооснователь El Copitas Bar Артем Перук
Специально для «Собака.ru»:
Сегодняшний мировой тренд в барной индустрии — безалкогольные спирты. Звучит оксюмороном! Производят крупные алкогольные компании, процесс состоит в перегонке и затем очищении от спирта, получается продукт с нулевым abv. На фоне зожничества и прочей экологичности сознания меняется восприятие алкоголя. Раньше если ты не хотел пить, в баре к твоим услугам был только лимонад. Но что будет держать в руках утонченная красивая дама за баром? Вечером гость хочет эстетично выпить коктейль из правильного стакана, но не хочет быть пьяным.
Kuznyahouse
В Kuznyahouse уверены, что на вечеринке должно быть комфортно всем: и поклонникам современной миксологии, и адептам ЗОЖ, потому в карте есть безалкогольное игристое. Лайфхак от «Собака.ru»: попросите бармена приготовить вам на нем беллини или мимозу no alcohol — не откажут!
Бар-менеджер Екатерина Балякина
Специально для «Собака.ru»:
Также в нашем барном меню есть безалкогольные дублеры популярных коктейлей, отличить их вкус от алкогольных непросто, да и выглядят они абсолютно одинаково. Так, например Virgin Fiero Spritz мы готовим с манго, апельсином и маракуйей, а роль игристого выполняет содовая.
El Copitas room
El Copitas room — крохотное помещение по соседству с El Copias bar во дворах Колокольной улицы команда Артема Перука, Игоря Зернова, Николая Киселева и Жени Зарукиной открыла в марте, перед самым карантином. В том же марте стали предлагать б/а спирты, которые привозили из многочисленных путешествий по миру. За полгода в коллекции остался итальянский безалкогольный джин и два безградусных вермута — на их основе вам сделают негрони или еще чего «покрепче»
Branch Garage
Безалкогольный извод традиционного немецкого пивного коктейля предлагают в Branch Garage. В так называемый коктейль дальнобойщиков под названием радлер тоже входит пиво — правда, безалкогольное нефильтрованное, и ананасовый сок.
Сооснователь Александр Болтян
Специально для «Собака.ru»:
Яркая фруктовая нота и легкая пивная горчинка, вот что такое наш б/а радлер. Берут не только те, кто за рулем, отлично утоляет жажду. Настоятельно рекомендую не пить ничего крепче, если вам за руль, даже если на следующий день.
«Хроники»
Ключевой фирменный коктейль бара «Хроники» на Некрасова — «Свободная Ингрия» имеет и щадящий безградусный вариант. «Балтийский чай» состоит из клюквенного пюре, тоника, клюквенного морса и ледяной крошки. Алкогольную и безалкогольную версию внешне отличить невозможно!
Red Steak & Wine
Солнечный апероль в мясном ресторане на улице Ленина доступен даже осенью. В рецептуре б/а вино, сироп из красного апельсин, тоник и содовая — лето будто и не кончалось.
Совладелец Эльдар Кабиров
Специально для «Собака.ru»:
Этот коктейль — прекрасная альтернатива лимонадам или сокам для тех, кто хочет поддержать компанию и пить вместе с друзьями. По большей части, это гости, которые занимаются спортом, готовятся к соревнованиям, поддерживающие ЗОЖ, или те, кто приехал на встречу за рулем.
«Полторы комнаты»
Коктейлей «коллинз» — на базе джина с кисло-сладкой частью и содовой существует бессчетное количество вариаций, главная задача — коктейль должен быть сочный и свежий. В гороховом коллинзе в баре на Маяковского кисло-сладкую часть дают стручки гороха и сок лайма, сироп агавы регулирует баланс. Содовую делают сами через обычный баллон на четырех атмосферах, углекислоты растворяется больше и она хорошо отыгрывает резкость джина.
Совладелец Владимир Николаев
«Безалкогольные коктейли — распространенный запрос. Их просят гости, которые часто в компании и в силу тех или иных причин не выпивают алкоголь, но хотят быть в социуме. Я сам, например, из-за показаний не пью уже почти год, поэтому для меня хорошие безалкогольные напитки, а еще желательно без сахара, очень важны в баре».
Bilbao
В ресторане на Суворовском проспекте готовят Fluère-tonic — аналог классического джин-тоника, но с нидерландским безалкогольным спиритом. При его производстве используются те же ингредиенты, что и при выделке джина, просто они проходят паровую дистилляцию. Забавно, что эту же технику можно встретить при производстве парфюмов.
Бартендер Виталий Северинов
«Все давно привыкли к б/а пиву, но пока настороженно относятся к безалкогольным дистиллятам. Хотя современные тенденции ответственного потребления и помогают в этом. Многие начинают ценить напитки не за их эффект, а за вкус. И мысль о том, что можно выпить, скажем, «джин-тоник» и сесть спокойно за руль, кажется нам вполне уместной».
«Цветочки»
Porn Star — б/а коктейль в баре на Некрасова, в техкарте числятся пюре из маракуйи, ванильный сироп и тепаче; последний еще называют мексиканским квасом.
Совладелец Владимир Николаев
Специально для «Собака.ru»:
Очень популярный коктейль у нас в «Цветочках». В классике он идет с ванильной водкой, игристым вином и пюре из маракуйи. Водку мы убрали, игристое заменили на тепаче — напиток из ферментированной кожуры ананаса с сахаром и имбирем, настаиваем четверо суток, тепаче дает отличную дрожжевую ноту
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