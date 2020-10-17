ВОЗ назвала единственный эффективный препарат от коронавируса в тяжелой форме

Как сообщил глава ВОЗ, это лекарство оказалось единственным терапевтическим средством, которое способно эффективно лечить пациентов с коронавирусной инфекцией в тяжелой форме. Он также напомнил, что летом ВОЗ прекратила исследование гидроксихлорохина, а также комбинации лопинавира и ритонавира. Эти препараты не показали необходимые результаты.