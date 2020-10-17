Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что только один препарат против COVID-19 в тяжелой форме показал высокую эффективность — и это дексаметазон.
ВОЗ назвала единственный эффективный препарат от коронавируса в тяжелой форме
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Как сообщил глава ВОЗ, это лекарство оказалось единственным терапевтическим средством, которое способно эффективно лечить пациентов с коронавирусной инфекцией в тяжелой форме. Он также напомнил, что летом ВОЗ прекратила исследование гидроксихлорохина, а также комбинации лопинавира и ритонавира. Эти препараты не показали необходимые результаты.
Напомним, ранее в ВОЗ заявили о неэффективности четырех препаратов, которыми лечат пациентов с коронавирусом. В число малополезных препаратов при борьбе с коронавирусной инфекцией вошли «Ремдесивир», «Гидроксихлорохин», «Лопинавир» и «Интерферон»,
Также в России зарегистрировали вторую отечественную вакцину от новой коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона», разработанную государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор». Как сообщил президент Владимир Путин, «на подходе еще одна».
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