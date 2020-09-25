Бары Петербурга присоединились к социальному проекту для поддержки доноров крови

Петербуржцы могут «сдать кровь» без иглы прямо за барной стойкой — достаточно прийти в один из баров-участников проекта и «подвесить» коктейль «Кровавая Мэри» для доноров, оплатить его и оставить в баре до востребования. Получить коктейль донору можно будет бесплатно, предъявив сертификат или справку о сдаче крови.

«"Доля ангела" — это спирт, который испаряется из бочек через тонкие поры дерева во время выдержки крепкого алкоголя, несколько веков назад это явление не могли объяснить научно, поэтому люди полагали, что долю алкоголя забирают ангелы за свои добрые дела. А теперь и доноры крови, которые, несомненно, совершают добрый поступок, получат свою «долю ангела» в виде бесплатного коктейля "Кровавая Мэри"», — говорит об акции запустившая ее платформа Inshaker.com.

В настоящий момент к акции «Доля ангела» присоединились петербургские бары Угрюмочная» на Рубинштейна, «Хочу в Сибирь», «Полторы Комнаты» и Branch Garage, список заведений будет дополняться. Также акция запущена в Москве, Самаре, Владивостоке, Ростове-на-Дону, Новосибирске, Сочи, Нижнем Новгороде, Алмате и других городах России и СНГ.