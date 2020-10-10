Когда можно будет отказаться от ношения масок? Рассказал глава Центра Гамалеи

По его словам, должен пройти как минимум 21 день после прививки. Также нужно убедиться в том, что человек попал в группу опытную, а не в группе плацебо. «Я бы советовал определить уровень протективных антител и после этого самому решать, носить маску или нет. Если уровень высокий, то можно не носить, если уровень недостаточный, то лучше носить», — добавил Александр Гинцбург.