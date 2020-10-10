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Когда можно будет отказаться от ношения масок? Рассказал глава Центра Гамалеи

Директор Национального центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил о том, что маску можно перестать носить после вакцинации от COVID-19 только через три недели, когда будет введен второй компонент препарата и определен уровень антител. Об этом он сообщил «РИА Новости».

По его словам, должен пройти как минимум 21 день после прививки. Также нужно убедиться в том, что человек попал в группу опытную, а не в группе плацебо. «Я бы советовал определить уровень протективных антител и после этого самому решать, носить маску или нет. Если уровень высокий, то можно не носить, если уровень недостаточный, то лучше носить», — добавил Александр Гинцбург.

Напомним, в августе в России завершились клинические испытания вакцины против коронавируса, созданной НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России. Препарат стал первой вакциной от коронавируса, зарегистрированной в мире — несмотря на то, что у добровольцев, испытавших ее на себе, выявлено 144 побочных эффекта. Вакцина уже начала поступать в гражданский оборот и появился в Петербурге — на третьем этапе клинических исследований «Спутник V» получат почти 40 тысяч человек.

Директор центра Александр Гинцбург заявил, что массовая вакцинация россиян может начаться уже в начале осени. При этом в правительстве считают, что массовое применение препарата без ограничений станет возможным только в начале следующего года. Научный центр «Вектор» заявил, что производство вакцины от COVID-19 готовятся начать в ноябре, а ближе к концу года — прививать. Вакцинация от коронавируса в России будет бесплатной.

Сабина Алиева,
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