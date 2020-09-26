В центре «Вектор» считают, что пожизненный иммунитет к коронавирусу может сформироваться

По мнению Максютов, если заболевание проходило в тяжелой форме, то у пациента должен сформироваться достаточный иммунитет для того, чтобы не требовалась вакцинация. В случае, если человек переболел в легкой форме или бессимптомно, в будущем ему, возможно, придется вакцинироваться.