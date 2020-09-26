Пожизненный иммунитет к коронавирусной инфекции может выработаться при определенных особенностях иммунной системы. Об этом заявил генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов, пишет ТАСС.
В центре «Вектор» считают, что пожизненный иммунитет к коронавирусу может сформироваться
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«При определенных особенностях иммунной системы, и в случае, если это было тяжелое течение заболевания, я могу предположить, что пожизненный иммунитет может быть сформирован», — заявил он в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Вакцины» на телеканале «Россия-1».
По мнению Максютов, если заболевание проходило в тяжелой форме, то у пациента должен сформироваться достаточный иммунитет для того, чтобы не требовалась вакцинация. В случае, если человек переболел в легкой форме или бессимптомно, в будущем ему, возможно, придется вакцинироваться.
Напомним, в августе в России завершились клинические испытания вакцины против коронавируса, созданной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России. Препарат стал первой вакциной от коронавируса, зарегистрированной в мире — несмотря на то, что у добровольцев, испытавших ее на себе, выявлено 144 побочных эффекта. Препарат уже начал поступать в гражданский оборот и появился в Петербурге — на третьем этапе клинических исследований «Спутник V» получат почти 40 тысяч человек.
Директор центра Александр Гинцбург заявил, что массовая вакцинация россиян может начаться уже в начале осени. При этом в правительстве считают, что массовое применение препарата без ограничений станет возможным только в начале следующего года. Научный центр «Вектор» заявил, что производство вакцины от COVID-19 готовятся начать в ноябре, а ближе к концу года — прививать. Вакцинация от коронавируса в России будет бесплатной.
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