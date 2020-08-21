Купить или оформить предзаказ вакцины, созданной центром Гамелеи, нельзя. Подобную информацию в интернете министр здравоохранения России Алексей Кузнецов назвал ложной, пишет ТАСС.
В интернете пишут о возможности предзаказа вакцины от коронавируса. Это фейк? Объясняют в Минздраве
О новых случаях мошенничества рассказал ранее «Коммерсантъ». Злоумышленники начали массово регистрировать фейковые домены, связанные с вакцинами от коронавируса, и предлагать сделать предзаказ на вакцину со скидкой. По словам Кузнецова, такие предложения «не соответствуют действительности и являются, по сути, фейковыми». «Многочисленные объявления с предложением внести предоплату за вакцину, размещенные на данный момент в сети Интернет, могут носить мошеннический характер», — дополнил он.
Кроме того, помощник министра порекомендовал не пользоваться услугами индивидуальных предпринимателей и организаций, предлагающих вакцину на продажу или платную вакцинацию от коронавируса. Как он отметил, это может быть небезопасно.
Ранее врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал, в каких случаях нельзя делать прививку от коронавируса. По словам специалиста, больные люди ни в коем случае не должны делать прививку. Если температура будет выше 37 градусов, вакцину не будут вкалывать.
Напомним, 11 августа Владимир Путин объявил о регистрации вакцины от новой коронавирусной инфекции. Как заявили в Минздраве РФ, по сути Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19. В России уже запустили производство первой партии вакцины от коронавирусной инфекции, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ. Вакцинацию намерены проводить в два этапа с интервалом в три недели. В Минздраве считают, что таким образом получится сформировать иммунитет сроком до двух лет.
Также напомним, что вакцинация от коронавируса будет бесплатной. В первую очередь прививки получат медицинские сотрудники и учителя. Массовая вакцинация стартует приблизительно через месяц.
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