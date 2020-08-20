Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал, в каких случаях нельзя делать прививку от коронавируса. Об этом сообщает «РИА Новости».
Стало известно, какие есть противопоказания к вакцинации от COVID-19
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Фото: Shutterstock
По словам специалиста, больные люди ни в коем случае не должны делать прививку. Если температура будет выше 37 градусов, вакцину не будут вкалывать. Кроме того, нельзя вакцинировать людей, недавно употреблявших алкоголь, потому что препарат может дать такую реакцию, что человеку станет плохо. Врач рекомендует не пить спиртные напитки за десять-двенадцать часов до самой процедуры. «Время зависит от того, как печень работает у человека», — уточнил он.
Жемчугов советует задавать все волнующие вопросы по вакцине и даже проверять температуру в холодильнике, где она хранится, — она не должна превышать +4 градуса. Также обязательно, чтобы укол делал врач, а не медсестра. Он добавил, что использовать можно только одноразовый шприц.
Напомним, 11 августа Владимир Путин объявил о регистрации вакцины от новой коронавирусной инфекции. Как заявили в Минздраве РФ, по сути Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19. В России уже запустили производство первой партии вакцины от коронавирусной инфекции, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ. Вакцинацию намерены проводить в два этапа с интервалом в три недели. В Минздраве считают, что таким образом получится сформировать иммунитет сроком до двух лет.
Также напомним, что вакцинация от коронавируса будет бесплатной. В первую очередь прививки получат медицинские сотрудники и учителя. Массовая вакцинация стартует приблизительно через месяц.
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