В России произведена первая партия вакцины от коронавируса

Напомним, 11 августа Владимир Путин объявил о регистрации вакцины от новой коронавирусной инфекции. Как заявили в Минздраве РФ, по сути Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19.

Ранее Ассоциация организаций клинических исследований призвала Минздрав РФ отложить регистрацию первой российской вакцины от COVID-19, разработанную Центром эпидемиологии и и микробиологии имени Гамалеи. В частности потому, что создатели вакцины не завершили ее тестирование с участием «даже сотен человек». Позже в Росздравнадзоре призыв не поддержали — посчитав его основанным на незнании результатов исследований.

Клинические испытания данной вакцины завершились к началу августа. Директор центра Александр Гинцбург заявил, что массовая вакцинация россиян может начаться уже в начале осени. При этом в правительстве считают, что массовое применение препарата без ограничений станет возможным только в начале следующего года. Научный центр «Вектор» заявил, что производство вакцины от COVID-19 готовятся начать в ноябре, а ближе к концу года — прививать. Вакцинация от коронавируса в России будет бесплатной.