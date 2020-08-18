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В ВОЗ заявили, что коллективный иммунитет не сможет победить эпидемию коронавируса

Во Всемирной организации здравоохранения считают, что коллективный иммунитет не поможет победить эпидемию коронавируса. Как отметил Майкл Райан, директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения, нужно найти другой способ решения этой проблемы.

«Население планеты еще очень далеко от того уровня иммунитета, который позволил бы победить пандемию COVID-19. Коллективный иммунитет — это не то решение, которое мы должны искать», — заявил Райан на брифинге.  Как передает Star Tribune, для того, чтобы эпидемия коронавируса прошла, антитела должны быть как минимум у 70% населения — этого можно достичь с помощью вакцинации.

Ранее Роспотребнадзор сообщил о том, что более 20% петербуржцев имеют иммунитет к коронавирусу. Также иммунитет к коронавирусу есть у более чем 20% жителей Татарстана, Москвы, Астраханской, Московской, Ленинградской и Тюменской областей. Всего эксперты провели более 65 тысяч тестов в 23 регионах, в трех из которых обследования должны завершиться. 

Напомним, в России массовая вакцинация от коронавируса стартует приблизительно через месяц. Об этом заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Ранее, 11 августа,  Владимир Путин объявил о регистрации вакцины от новой коронавирусной инфекции. Как заявили в Минздраве РФ, по сути Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19. В России уже запустили производство первой партии вакцины от коронавирусной инфекции, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ. Вакцинацию намерены проводить в два этапа с интервалом в три недели. В Минздраве считают, что таким образом получится сформировать иммунитет сроком до двух лет. 

Также напомним, что вакцинация от коронавируса будет бесплатной. В первую очередь прививки получат медицинские сотрудники и учителя.

Сабина Алиева,
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