Как подтянуть (и накачать) ягодицы, уменьшить икры, сделать ноги стройнее и почему пластика — далеко не единственное решение?

А как проститься с «ушками» на бедрах (навсегда!) и залюбоваться красотою колен? Провели кейс-стади вместе с петербургскими экспертами.
Ягодицы: липоархитектура и спорт (много!)
Формы (и аутфиты!) как у Ким — то единственное, что мы загадываем после просмотра fempower-процедурала «Все честно». И даже если наприседать бразильские объемы не получается — решение есть у пластических хирургов.
Георгий Валиев
пластический хирург GRANDMED
«Бьюти-параметры ягодиц — это, прежде всего, про анатомию. У кого-то мышцы расположены ниже, у кого-то выше, у некоторых людей просто мало жировой ткани и даже при идеальном весе ягодицы кажутся "плоскими". Спорт, безусловно, помогает исправить ситуацию: укрепляет мышцы, улучшает тонус тканей и немного приподнимает их.
Но если не хватает времени, силы воли или просто генетика против (да, бывает, что человек трудится в зале уже год, а преображение минимальное) — тренировки не дадут желаемого результата. В таких случаях на помощь спешит липофилинг — перенос собственного жира из зон с его профицитом (живота, фланков, бедер) в область ягодиц. Эта процедура позволяет выровнять ямки, сделать контуры плавнее и добавить естественный объем. Восстановление занимает около двух недель, а результат сохраняется годами, если вес стабилен. И вот как раз после операции регулярные фитнес-нагрузки (ура болгарским выпадам и ягодичному мостику! — Прим. ред.) — лучшее решение! Благодаря им мышцы сохраняют силу и форму, а кожа остается упругой. Главное, помните: изнурять себя ради достижения некоего идеала — контрпродуктивно. Достаточно дисциплины, великого ЗОЖ и небольшой помощи хирурга, чтобы тело выглядело гармонично и естественно».
Галифе: борьба с жировыми ловушками и лайфстайл-хакинг
Округлые покатые бедра — хот, «ушки» на них — нот. И если ни жиросжигательные тренировки табата, ни выверенный до калории рацион не меняют отражение в зеркале — значит, дело в анатомии, с которой «договорится» бьюти-медицина (самым дипломатичным образом!).
Анна Ласкер
эстетический пластический хирург клиники «Институт красоты ГАЛАКТИКА»
«Галифе — одна из самых частых жировых "ловушек" или депо, которые встречаются в женском организме. Хитрость таких зон в том, что диетами и спортом их скорректировать практически невозможно — остальные части тела подтягиваются, становятся суше и рельефнее, но в депо количество адипоцитов (жировых клеток) не меняется и рушит всю эстетику. Но безвыходных ситуаций нет — в нашем арсенале есть липосакция. Мы можем забрать жир через небольшие доступы в области бедер или в подъягодичных складках и тем самым "погасить" избыточный объем, который — радостный факт — больше не вернется (и следов вмешательства не останется!).
Несмотря на то что операция не масштабная и длится всего час, к реабилитации мы настоятельно просим отнестись аккуратно. В первую неделю лучше практиковать лайт-режим во всем: от работы до бытовых дел (за эти дни как раз сойдут синяки и отечность). С третьей недели разрешаем мягкий спорт (пилатес, йогу, плавание). И еще один совет: чтобы поддерживать себя в отличной форме, недостаточно один раз сделать липосакцию — лайфстайл тоже должен стать более здоровым и ответственным. Ведите активный образ жизни, питайтесь так, как подходит именно вашему организму (подскажут эндокринолог и диетолог) и не пренебрегайте визитами к косметологу — тонус и плотность кожи важны для сохранения стройных, подтянутых форм».
Колени: ювелирная пластика (у очень опытного хирурга!)
Острые коленки а-ля Твигги — снова в тренде! Что делать, если мини носить хочется, а ноги к этому не готовы? Искать грамотного хирурга, который знает 1000 и 1 нюанс — область коррекции очень деликатная.
Владимир Головатинский
пластический хирург клиники A3BEAUTE
«Основная причина несовершенства коленей, как правило, у всех одинакова — это жировые ловушки. И против них может помочь липосакция. Но! Работать нужно филигранно, по принципу: лучше меньше, чем больше. Иначе могут получиться провалы, контурные неровности — все то, что делает ногу визуально старше. Поэтому липосакция внутренней поверхности коленей сегодня — методика эффективная (если работает специалист с релевантным опытом!), а вот удаление жировых валиков над коленом — зона риска. Здесь слишком легко получить избыточное истончение тканей и эффект "свисающей" кожи, который потом крайне сложно исправить. В реальной практике липосакция ног почти всегда является частью целой программы липоскульптуры, главная задача которой — создать идеальный контур: подчеркнуть изгибы, "очистить" линию колена, сделать силуэт легче. Так, к примеру, мы можем убрать жировые ловушки в области галифе и внутренней поверхности бедра, которые формируют ощущение тяжелых ног, даже если у человека минимальный процент жировой ткани.
Кроме того, для комплексного преображения мы можем применить бодилифтинг — круговую подтяжку тела, которая возвращает коже плотность и поднимает мягкие ткани: получаем стройные ноги, красивые, высокие бедра и ягодицы, а еще — плоский живот и стройную талию. Или — при провисании внутренней поверхности бедра — имеет смысл подумать о феморопластике (пластике бедер). Оба вмешательства серьезные, и следовательно, стоит аккуратно соблюдать правила реабилитации. Первые две недели — режим максимальной бережности к себе. Если этот период проходит спокойно, то уже к концу первого месяца можно возвращаться к легким спортивным нагрузкам. И это, пожалуй, лучшая инвестиция в красоту ног — и всего тела».
Икры: ударное кардио и протеиновый шик
Научный факт: икры — это «второе сердце» организма (без них «основное» сердце не сможет подавать кровь под нужным давлением). Поэтому многие артисты балета, заработавшие себе железные мышцы ног, живут долго. Вот как получить красивые линии и вложиться в longevity.
Алексей Панкевич
фитнес-директор Chisla Sportzal
«Икры, как и любая часть тела, у каждого человека имеют индивидуальную структуру. Допустим, у худых девушек мышечная ткань ярко выражена, а объем подкожного жира минимален, что создает тонкую, элегантную линию. А у кого заметны "болтающиеся" участки — это может быть связано с генетической предрасположенностью к слабости мышечной массы и высокой эластичности соединительной ткани. Хорошая новость: икры — та область ног, которую довольно просто улучшить без пластических вмешательств.
Ключевое — давать им достаточную нагрузку и включать в рутину таргетные упражнения именно на эту зону. К примеру, мы часто рекомендуем добавить в программу занятий подъемы на носки с весом или без него — на степ-платформе или просто на полу. Можно выполнять их в нескольких форматах: с медленным наращиванием темпа и интенсивности, с паузой в верхней точке, с постепенным увеличением количества повторов. Еще здорово работают бег и прыжки, статические удержания (становимся на носки и держимся несколько секунд) и жим для икр на тренажере. Ну а лидер среди ударного кардио — скакалка, обеспечивающая икрам элегантный поджарый вид. И бьюти+гастро-секрет — чтобы мышцы восстанавливались и становились крепче, им нужны протеины. Коктейли и добавки не обязательны, дать мышцам здоровую, молодую плотность может хороший белковый рацион. Личный инсайт: омлет с лососем в ресторане при Chisla Sportzal — отличный протеино-дофаминовый бустер»..
Редакция напоминает, что медицинские услуги имеют противопоказания. Необходима консультация специалиста.
