Как подтянуть (и накачать) ягодицы, уменьшить икры, сделать ноги стройнее и почему пластика — далеко не единственное решение?

«Бьюти-параметры ягодиц — это, прежде всего, про анатомию. У кого-то мышцы расположены ниже, у кого-то выше, у некоторых людей просто мало жировой ткани и даже при идеальном весе ягодицы кажутся "плоскими". Спорт, безусловно, помогает исправить ситуацию: укрепляет мышцы, улучшает тонус тканей и немного приподнимает их.

Но если не хватает времени, силы воли или просто генетика против (да, бывает, что человек трудится в зале уже год, а преображение минимальное) — тренировки не дадут желаемого результата. В таких случаях на помощь спешит липофилинг — перенос собственного жира из зон с его профицитом (живота, фланков, бедер) в область ягодиц. Эта процедура позволяет выровнять ямки, сделать контуры плавнее и добавить естественный объем. Восстановление занимает около двух недель, а результат сохраняется годами, если вес стабилен. И вот как раз после операции регулярные фитнес-нагрузки (ура болгарским выпадам и ягодичному мостику! — Прим. ред.) — лучшее решение! Благодаря им мышцы сохраняют силу и форму, а кожа остается упругой. Главное, помните: изнурять себя ради достижения некоего идеала — контрпродуктивно. Достаточно дисциплины, великого ЗОЖ и небольшой помощи хирурга, чтобы тело выглядело гармонично и естественно».