It's time! Какие бьюти-процедуры сделать перед праздниками, чтобы сиять? Инструкция, если осталось меньше месяца, пара недель или даже один день

Декабрькор — это гениальная фотохромотерапия (в спринт-формате сотрет с лица весь год), лифтинг с эффектом молодильного яблока и белоснежная улыбка! Собрали с экспертами предпраздничный тюнинг-гид и желаем shine bright like a diamond.
В любое время: фейс-контроль (и суперлифтинг) EMFACE
Запрос №1 перед праздника - ми — face card never declines (то есть всегда выглядеть хорошо, независимо от обстоятельств). Итак, что делать, если у вас в запасе меньше месяца, а поплыв - ший овал и нежданные морщины выдают категорический недосып и токсичную продуктивность? Правильный ответ — аппаратную скульптуризацию EMFACE!
Надежда Шабанова
косметолог клиники «МЕДИ на Невском»
«Работает она так: на лице фиксируются специальные аппликаторы, и на кожу, соединительную ткань и мышечный каркас начинают воздействовать две бьюти-силы — радиочастотная энергия стимулирует синтез молодого коллагена (белок плотности, упругости тканей), а биостимуляция укрепляет мышцы. Но не все, а только лифтинг-мышцы — те структуры, которые отвечают за поддержание высоких бровей, четких скул, ровного лба. Благодаря этому кожа буквально разглаживается на глазах + мы получаем очень аккуратно, естественно подтянутое лицо. В идеальном раскладе лучше провести 4–6 процедур с интервалом от двух до четырнадцати дней (точную программу подберет косметолог лично для вас), но и одного-двух сеансов достаточно, чтобы прошли отечность и одутловатость и человек выглядел отдохнувшим (мы называем это "протокол на красную дорожку", ведь реабилитации нет). И еще один полезный нюанс: EMFACE хорошо работает в сочетании с массажами (LDM, дерматонией), умножая их действие, — такое комбо можно провести перед каникулами и выглядеть на 100 слэев из 10».
Не откладывая: анализ и улучшайзинг улыбки
Великое новогоднее меню (игристое, мандарины, всевозможные десерты) — счастье для души, а вот его химический состав (алкоголь и углекислый газ, кислоты, сахар) — челлендж для тканей полости рта. Поэтому финальные недели декабря — то время, когда имеет смысл заняться здоровьем зубов.
Карина Кожокарь
стоматолог-реставратор клиники «Два Дантиста»
«Алгоритм простой: приходим к стоматологу на осмотр и получаем персональную дорожную карту. Возможно, доктор порекомендует сделать только профессиональную чистку (прекрасная профилактика кариеса, которая еще и дает легкое осветление!). А есть вариант, что, кроме нее, вам предложат провести фторирование — укрепление эмали специальным гелем, чтобы защитить зубы от болезнетворных микробов и разрушения. Если специалист обнаружит нечто подозрительное, то сразу проинформирует вас — но расстраиваться не нужно: это, наоборот, хорошо! Чем раньше выявлена проблема, тем быстрее мы с ней справимся. К примеру, за один сеанс можно легко удалить кариес на ранней стадии, восстановить зуб пломбой, отполировать его, скорректировать сколы и трещины на поверхности винирами или полукоронками. Все перечисленные манипуляции практически не требуют реабилитации: небольшой дискомфорт проходит за несколько дней — и можно отправляться в новый год с улыбкой во все (идеальные!) 32».
Лучше за неделю: смарт-отбеливание (светом и кислородом!)
Нетривиальный маркер молодости лица — цвет наших зубов. Мы привыкли думать, что для преображения достаточно разгладить морщины и снять отечность, но важно помнить — финальную легкость образу придает свежая, сияющая улыбка.
Кристина Савостян
стоматолог-ортопед, гнатолог, основатель сети клиник «Флоренция»
«Можно ли провести отбеливание, даже если до мероприятий, фотосессий, корпоративов осталось совсем мало времени? Нужно! Мы используем максимально бережный метод: наносим на зубы специальный гель и активируем его светом, кислород в составе геля проникает в пористую структуру эмали и разрушает пигментные молекулы, не повреждая саму эмаль и дентин. То есть зуб становится белее не потому, что снимается его верхний слой, а потому что осветляется именно внутренняя окраска тканей. Так после одного сеанса улыбка меняется в среднем на 4–8 тонов — в зависимости от исходного цвета и индивидуальных особенностей эмали. Радостные изменения мы видим сразу и — подарок под елку — они усиливаются в течение нескольких часов после процедуры, а сохраняется результат от 6 месяцев до года.
Но имейте ввиду: после работы со стоматологом цвет улыбки — в ваших руках. Вот какие моменты нужно учесть. В уходе используйте мягкую щетку и пасту для чувствительных зубов. И, кстати, можно добавить реминерализующий гель или фторлак, чтобы снизить возможную чувствительность зубов после процедуры. Как минимум две недели после отбеливания стоит избегать красящих продуктов: кофе, чая, красного вина, ягод, соусов, свеклы etc. А в течение первых двух суток настоятельно просим отказаться от слишком горячей или холодной пищи, сигарет и шампанского. Учтите это при планировании процедуры накануне вечеринок, а лучше проведите ее пораньше! И встречайте праздник красиво и с удовольствием».
Важно! Отбеливание проводится строго после профессиональной чистки и оценки состояния эмали и десен, чтобы процедура прошла максимально безопасно.
Финальный уикенд года: ваше сиятельство — бустер Dermadrop
Мэджик-прием, который работает даже в ситуации ASAP: если до Нового года остались считанные дни, а на лице 50 оттенков усталости, то решение — процедура на аппарате Dermadrop.
Елена Лапина
косметолог MK Clinic&Beauty
«Принцип основан на трансдермальном поступлении активных веществ в ткани, в переводе на человеческий — под действием мощной струи кислорода сыворотки с гиалуроновой кислотой, витаминами, микроэлементами (формулу подбираем персонально!) "проталкиваются" в кожу, запуская процессы быстрого обновления. В результате лицо выглядит сияюще-розовым и свежим — и адьос, синева под глазами и серый подтон. Это отличная подготовка перед серьезным праздничным макияжем: кожа становится увлажненной и гладкой, а значит, тональные средства не подчеркивают сухость и мелкие морщинки. Результат виден сразу, никаких хитрых шагов по его закреплению делать не нужно — сразу отправляйтесь на бал (но для более стойкого преображения можно пройти курс из четырех процедур раз в неделю).
Звучит как сказка, но! Это серьезная наука: технология много лет разрабатывалась и доводилась до ума уважаемой немецкошвейцарской компанией Arivine Pharma AG, а мы стали ее применять только после того, как клинические исследования подтвердили ее безопасность. Резюмируем: "мезотерапию без уколов" мы точно забираем с собой в 2026-й»..
Остался один день? Фотореставрация на максималках
Базовый предпраздничный минимум — идеально фарфоровая кожа без изъяна. Можем ли мы быстро, но фундаментально повысить ее качество? Разумеется — методом фотохромотерапии Heleo Pro LED (между прочим, это разработка российских ученых).
Наталья Трушкина
косметолог, дерматолог Candela Victory Plaza
«Есть два подхода. Первый называется фотодинамической терапией: очищаем лицо, наносим особый гель-фотосенсибилизатор, который улавливает свет, надеваем защитные очки, включаем музыку и отдыхаем душой и телом. На кожу направляются лучи определенной длины, которые, благодаря фотосенсибилизатору, концентрируются только на "старых" и дефектных клетках и запускают их естественную самоликвидацию, не затрагивая здоровые структуры. Второй протокол называется фотобиомодуляцией — его отличие от первого в том, что мы работаем сразу "по коже", без геля, но он не менее продуктивен. Какая технология подойдет именно вам — решим на консультации.
Главный вопрос: что мы получаем в итоге? Ответ: сверкающее вау! Накануне праздника можно в экспресс-формате уменьшить проявления дерматозов, получить более ровный цвет и тон кожи лица. Безусловно, от курса процедур отклик организма будет ярче, и в зависимости от кейса может понадобиться 6–8 или 10–14 сеансов. И конечно, стоит поддерживать плоды наших трудов с помощью грамотного ухода: проинспектируйте свои "баночки" с косметологом или обсудите переход на линейку продуктов от Heleo — в них есть ингредиент сферометаллохлорин, который пролонгирует действие фотоомоложения. Не забывайте про разумно здоровый образ жизни (бокал игристого в новогоднюю ночь разрешаем!) и живите свою лучшую жизнь»..
И накануне — монополярное (и поличудесное) RF-омоложение
Задача со звездочкой — привести себя в порядок, когда до праздника начинается обратный отсчет. Есть ли в нашем арсенале инструмент, который дает замечательный рефреш-эффект без боли, уколов, реабилитации и меньше чем за 24 часа? Знакомьтесь, монополярный RF-лифтинг Oligio — таргетное (и ультрабережное!) омоложение радиочастотной энергией.
Наталья Екшибарова
косметолог клиники DEGA
«Мы направляем импульсы в глубокие слои тканей, не травмируя поверхность кожи, и так запускаем синтез коллагена и эластина — контуры лица подтягиваются, а овал очерчен. Первые изменения — и это не преувеличение — можно увидеть после процедуры, поэтому перед Новым годом Oligio — "то, что доктор прописал" (выходим из кабинета косметолога — монтажная склейка — уже на вечеринке получаем комплименты). А самое приятное — то, что эффект продолжает усиливаться в течение следующих недель, ведь коллаген активно вырабатывается и укрепляет каркас кожи. Это тот случай, когда результат только растет со временем (не удивляйтесь, что с каждым праздничным днем вы становитесь все прекраснее). Хотя чудо-лифтинг не требует курса, его имеет смысл повторить через несколько месяцев — обычно я советую освежить результат через полгода, поддержать тонус кожи и сохранить четкий овал лица.
И совет на будущее: чтобы пролонгировать внутренние процессы самообновления организма, которые запускает RF, подготовьте к нему кожу (aka сделайте ткани более восприимчивыми к стимуляции коллагена) с помощью курса мягких инъекционных методик — биоревитализации, плазмотерапии, мезо- или коллагенотерапии. И сияйте 365 дней в году!»
