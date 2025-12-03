It's time! Какие бьюти-процедуры сделать перед праздниками, чтобы сиять? Инструкция, если осталось меньше месяца, пара недель или даже один день

стоматолог-ортопед, гнатолог, основатель сети клиник «Флоренция»

«Можно ли провести отбеливание, даже если до мероприятий, фотосессий, корпоративов осталось совсем мало времени? Нужно! Мы используем максимально бережный метод: наносим на зубы специальный гель и активируем его светом, кислород в составе геля проникает в пористую структуру эмали и разрушает пигментные молекулы, не повреждая саму эмаль и дентин. То есть зуб становится белее не потому, что снимается его верхний слой, а потому что осветляется именно внутренняя окраска тканей. Так после одного сеанса улыбка меняется в среднем на 4–8 тонов — в зависимости от исходного цвета и индивидуальных особенностей эмали. Радостные изменения мы видим сразу и — подарок под елку — они усиливаются в течение нескольких часов после процедуры, а сохраняется результат от 6 месяцев до года.

Но имейте ввиду: после работы со стоматологом цвет улыбки — в ваших руках. Вот какие моменты нужно учесть. В уходе используйте мягкую щетку и пасту для чувствительных зубов. И, кстати, можно добавить реминерализующий гель или фторлак, чтобы снизить возможную чувствительность зубов после процедуры. Как минимум две недели после отбеливания стоит избегать красящих продуктов: кофе, чая, красного вина, ягод, соусов, свеклы etc. А в течение первых двух суток настоятельно просим отказаться от слишком горячей или холодной пищи, сигарет и шампанского. Учтите это при планировании процедуры накануне вечеринок, а лучше проведите ее пораньше! И встречайте праздник красиво и с удовольствием».