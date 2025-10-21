Новый стайлинг-трюк «волосы депрессии» — хот о нот? Почему надо (и как) привести в норму сухие, тусклые и ломкие пряди, чтобы сделать ироничную укладку?

Не будьте, но извольте казаться в депрессии! Это и сарказм, и метаирония, и бьюти-тренд нашего времени, заданный Prada. Как избавить локоны от заморочек (сечения, электризации, уставшего вайба) и повторить облюбованную тик-током укладку #depressionhair (легкая спутанность, взъерошенность, небрежность) на разных типах волос — объяснил парикмахер, основатель бренда косметики Miló и фаундер салона Miló Beauty (а еще участник недель мод в Париже и Милане!) Евгений Гиниятулин.
«Волосы депрессии» vs. Волосы в депрессии
Depression hair — обращение к 1990-м, а точнее, к популярному в то время «Героиновому шику» (фэшн-течение конца XX века, для которого характерна отсылка к эстетике аддикции). Это не первая отсылка к тенденции — вспомним хотя бы 2010 год и актуальную тогда «модную усталость». Все циклично, и, видимо, пора думать про нейминг 2030-х.
Парадокс в том, что расслабленность присутствует лишь в описаниях тренда. По факту: создать образ в нарочито небрежном стиле гораздо сложнее, чем обратиться к классическим формам. Если говорить про укладки, то и «Героиновый шик», и «Модная усталость», и «Волосы депрессии» не про буквальную неаккуратность, а наоборот, про прическу, для создания которой потребуется больше усилий и ресурсов, чем просто не выспаться и не расчесаться.
Создана ли эта укладка для тех, кто устал заботиться о своих локонах и теперь счастливо может собрать их как попало? Разумеется, нет, здоровые ухоженные локоны — не мейнстрим, а база.
Плохое качество шевелюры испортит любую укладку и, как ни странно, особенно depression hair, которая подразумевает естественный блеск и красивую текстуру, — иначе высок риск сойти за представительницу субкультуры, а не за prada girl (тренд Depression hair появился после показа Prada на Миланской неделе моды осень-зима 2025-2026). Поэтому сначала нужно пересмотреть привычки в уходе.
Куафюр-рутина
Меньше солнца, ниже температуры
Все научились защищать кожу от ультрафиолетового и инфракрасного излучений, но, к сожалению, не научились ограждать голову от тех же врагов. Активное солнце разрушает липидный слой, который отвечает за удержание влаги и естественный барьер, делая пряди тусклыми и уязвимыми. Поэтому ежедневный SPF-щит просто необходим. Он может быть использован на любом этапе ухода.
Некоторые бренды предлагают термозащитные средства с функциями SPF (очень классные есть у Balmain! Прим. ред.). И это абсолютный мастхэв, потому что опаснее солнца только горячие инструменты — например, фен или плойка. Спреи и кремы-протекторы не спасут в случае серьезного перегрева, но точно минимизируют негативные последствия и сократят затраты на SOS-восстановление в кресле стилиста.
Нежнее, пожалуйста
Локоны не терпят трения. После мытья достаточно промокнуть их полотенцем. Из-за временного размягчения водородных и ионных связей в белковой части влажный волос становится более уязвимым. Его легче повредить.
Не химичим
Проточная вода содержит свободные радикалы. Проникая в волос, они нарушают его структуру. А еще образуют незримую пленку, утяжеляя пряди и лишая их блеска.
Хелатирующие и антиоксидантные шампуни — у многих брендов есть специальная линейка «Металл-детокс» — способны нейтрализовать подобные действия. Важно использовать их один раз в неделю на регулярной основе. Особенно тем, кто любит окрашивание. Содержащиеся в красителях аммиак и перекись водорода образуют серьезную химическую реакцию, волос буквально варится изнутри в процессе получения нового цвета. А после требует бережного отношения и дополнительной защиты от других элементов таблицы Менделеева.
Расчесывать
или не расчесывать
Крупный гребень с гладкими зубьями — лучший друг как влажных, так и сухих волос. Рекомендую присмотреться к Tangle Teezer.
Depression hair на тяжелых (стекловидных, гладких) волосах
Шаг первый
На прикорневую зону высушенных на 90% волос наносим термозащиту и мусс сильной/экстра-фиксации или солевой спрей и немного прочесываем пряди от корней до кончиков.
Шаг второй
Хаотично делим волосы на 6-8 частей в зависимости от густоты и заплетаем их в тугие жгуты.
Совет: важно сохранить прикорневую зону в естественном состоянии, поэтому заплетайте не косы, а именно жгуты.
Шаг третий
Равномерно прогреваем жгуты с помощью утюжка, фиксируя формы.
Шаг четвертый
Даем жгутам время остыть (примерно 5 минут), распускаем их и прочесываем либо руками, либо крупным гребнем.
Шаг пятый
Обрабатываем шевелюру сухим текстурирующим спреем или сухим шампунем без талька в составе, так как depression hair предполагает натуральное здоровое сияние. Фиксируем укладку лаком.
Depression hair на пористых волосах
На волнах и кудряшках такой стайлинг-трюк провернуть сложно, но миссия выполнима! Главное, предупредить пушистость.
Как это сделать? Существуют специальные несмываемые ночные маски, которые активно увлажняют и слегка утяжеляют волосы, пока вы спите. Хотя стандартные смываемые средства тоже отлично работают: наносим небольшое количество на грязные волосы, расчесываем, ждем 10-15 минут, заплетаем косу и ложимся спать. На следующее утро промываем голову шампунем и снова наносим ту же маску, которая после активной ночной работы выровняет структуру прядей содержащимися в ней силиконами.
После тщательной ночной подготовки можно приступать к укладке. И здесь все гораздо проще! Все то же самое, что и у стекловидного типа. Единственное, в финале важно сдобрить концы либо сывороткой, либо маслом. Так как пористые волосы требуют больше увлажнения и дополнительного питания для здорового блеска.
Экспресс-вариант
Иногда приходится делать выбор в пользу здорового сна, жертвуя заложенным на укладку временем. Чаще всего это случается в дни мытья головы (узнали? согласны?). Сверхскоростной метод depression hair идеален для таких случаев.
Шаг первый
Наносим большое количество сухого шампуня на прикорневую зону и руками придаем прическе небрежный вид.
Шаг второй
Наносим термозащиту.
Шаг третий
Настраиваем бережный температурный режим утюжка или плойки — максимум 140 градусов.
Шаг четвертый
Прокручиваем волосы, вырисовывая утюжком или плойкой латинскую букву S.
Важно: чем тоньше прядь, тем четче текстура.
Шаг пятый
Фиксируем укладку текстурирующим спреем или сухим шампунем без талька в составе и лаком средней фиксации.
Редакция напоминает, что бьюти-продукты имеют противопоказания. Необходима консультация специалиста. В случае жалоб на здоровье волос лучше обратиться к трихологу.
