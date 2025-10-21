Новый стайлинг-трюк «волосы депрессии» — хот о нот? Почему надо (и как) привести в норму сухие, тусклые и ломкие пряди, чтобы сделать ироничную укладку?

«Волосы депрессии» vs. Волосы в депрессии

Depression hair — обращение к 1990-м, а точнее, к популярному в то время «Героиновому шику» (фэшн-течение конца XX века, для которого характерна отсылка к эстетике аддикции). Это не первая отсылка к тенденции — вспомним хотя бы 2010 год и актуальную тогда «модную усталость». Все циклично, и, видимо, пора думать про нейминг 2030-х.

Парадокс в том, что расслабленность присутствует лишь в описаниях тренда. По факту: создать образ в нарочито небрежном стиле гораздо сложнее, чем обратиться к классическим формам. Если говорить про укладки, то и «Героиновый шик», и «Модная усталость», и «Волосы депрессии» не про буквальную неаккуратность, а наоборот, про прическу, для создания которой потребуется больше усилий и ресурсов, чем просто не выспаться и не расчесаться.

Создана ли эта укладка для тех, кто устал заботиться о своих локонах и теперь счастливо может собрать их как попало? Разумеется, нет, здоровые ухоженные локоны — не мейнстрим, а база.

Плохое качество шевелюры испортит любую укладку и, как ни странно, особенно depression hair, которая подразумевает естественный блеск и красивую текстуру, — иначе высок риск сойти за представительницу субкультуры, а не за prada girl (тренд Depression hair появился после показа Prada на Миланской неделе моды осень-зима 2025-2026). Поэтому сначала нужно пересмотреть привычки в уходе.

Куафюр-рутина

Меньше солнца, ниже температуры

Все научились защищать кожу от ультрафиолетового и инфракрасного излучений, но, к сожалению, не научились ограждать голову от тех же врагов. Активное солнце разрушает липидный слой, который отвечает за удержание влаги и естественный барьер, делая пряди тусклыми и уязвимыми. Поэтому ежедневный SPF-щит просто необходим. Он может быть использован на любом этапе ухода.

Некоторые бренды предлагают термозащитные средства с функциями SPF (очень классные есть у Balmain! Прим. ред.). И это абсолютный мастхэв, потому что опаснее солнца только горячие инструменты — например, фен или плойка. Спреи и кремы-протекторы не спасут в случае серьезного перегрева, но точно минимизируют негативные последствия и сократят затраты на SOS-восстановление в кресле стилиста.

Нежнее, пожалуйста

Локоны не терпят трения. После мытья достаточно промокнуть их полотенцем. Из-за временного размягчения водородных и ионных связей в белковой части влажный волос становится более уязвимым. Его легче повредить.

Не химичим

Проточная вода содержит свободные радикалы. Проникая в волос, они нарушают его структуру. А еще образуют незримую пленку, утяжеляя пряди и лишая их блеска.

Хелатирующие и антиоксидантные шампуни — у многих брендов есть специальная линейка «Металл-детокс» — способны нейтрализовать подобные действия. Важно использовать их один раз в неделю на регулярной основе. Особенно тем, кто любит окрашивание. Содержащиеся в красителях аммиак и перекись водорода образуют серьезную химическую реакцию, волос буквально варится изнутри в процессе получения нового цвета. А после требует бережного отношения и дополнительной защиты от других элементов таблицы Менделеева.

Расчесывать или не расчесывать

Крупный гребень с гладкими зубьями — лучший друг как влажных, так и сухих волос. Рекомендую присмотреться к Tangle Teezer.