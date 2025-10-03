Как получить эталонный греческий профиль без пластики? Собрали неочевидные (и гениальные!) косметологические методики

Контуринг, антиэйджинг, лифтинг — и это все уколы красоты!

Считается, что филлеры применяются в основном для заполнения морщин и компенсации утраченных с возрастом объемов (волюмизации). Но ведь не зря в нашем арсенале есть метод, который называется «контурная пластика»: с помощью инъекций можно заметно улучшить черты лица! Как это работает?

Елена Драгун косметолог, дерматовенеролог Клиники Пирогова «На первом приеме косметолог внимательно оценивает исходные данные: состояние тканей и морфотип лица, а затем подбирает препарат. К примеру, человеку с отечно-деформационным типом старения не подойдет филлер на основе гиалуроновой кислоты, потому что она притягивает влагу и еще больше усиливает отечность. Лучше выбрать протокол с полимолочной кислотой или гидроксиапатитом кальция — эти компоненты подтягивают кожу, делают ее более плотной и упругой, а еще естественным образом замедляют процессы старения. В результате получаем выраженный лифтинг — и отточенный профиль без бульдожьих щек! Чтобы усилить эффект контурной пластики, советую комплексный подход — к примеру, сначала сделать аппаратный RF, чтобы простимулировать выработку коллагена и эластина (строительных белков) в коже, а затем приступить к инъекциям красоты. Кроме того, замечу, что домашняя работа не противопоказана. Не бойтесь делать массаж (он здорово стимулирует кровообращение и насыщает ткани кислородом!) — в лице нет пустот, куда мог бы мигрировать филлер. Единственный нюанс: выдержите две недели после процедуры, чтобы дать препарату занять свое место и стабилизироваться в тканях».

Острые скулы и гладкая шея (да, связь прямая!) — ботокс-хак

Ценнейший медицинский инсайд, друзья: ботулотоксин способен не только разглаживать морщины, но и очень деликатно реставрировать «архитектуру» лица, формируя красивые, молодые линии.

Елена Драгун: «Немного анатомии: все мышцы лица переплетены волокнами друг с другом. Еще во время внутриутробного развития они образуют единую систему и привыкают работать в содружестве, поэтому движение одной из них обязательно влияет на работу остальных. Поскольку мышцы лица одним концом крепятся к костям черепа, а другим — к коже, ткани двигаются вслед за ними при их сокращении. По этой причине появляются морщины, заломы и тяжелые кожные складки.

Знания анатомии позволяют нам с помощью ботулотоксина влиять на межмышечные взаимодействия. "Отключая" одну группу мышц, мы приводим в движение другую, таким образом получая заметный лифтинг. Например, можем немного поднять брови и сделать взгляд более открытым, расслабив круговую мышцу глаза и мышцы, которые сморщивают бровь. Или исправим "грустный" уголок рта — "деактивируем" ботулотоксином мышцу, которая его опускает. Еще один бьюти-хак: часто, чтобы скорректировать нижнюю треть лица, нужно поработать с мышцей шеи (платизмой)! Дело в том, что это очень сильная структура, которая при гипертонусе тянет плотно "спаянную" с ней кожу (и жировые пакеты) вниз. Сняв напряжение платизмы, мы активизируем скуловые мышцы, которые изящно очертят сами скулы, сделают линии подбородка и челюсти четче и профилактируют появление брылей!»