Как получить эталонный греческий профиль без пластики? Собрали неочевидные (и гениальные!) косметологические методики

Ботокс, чтобы подчеркнуть скулы (и убрать со лба субтитры!), суперлифтинг полимолочной кислотой, криолиполиз против второго подбородка и бонусом — плазмотерапия для идеального микрорельефа.
Контуринг, антиэйджинг, лифтинг — и это все уколы красоты!
Считается, что филлеры применяются в основном для заполнения морщин и компенсации утраченных с возрастом объемов (волюмизации). Но ведь не зря в нашем арсенале есть метод, который называется «контурная пластика»: с помощью инъекций можно заметно улучшить черты лица! Как это работает?
Елена Драгун
косметолог, дерматовенеролог Клиники Пирогова
«На первом приеме косметолог внимательно оценивает исходные данные: состояние тканей и морфотип лица, а затем подбирает препарат. К примеру, человеку с отечно-деформационным типом старения не подойдет филлер на основе гиалуроновой кислоты, потому что она притягивает влагу и еще больше усиливает отечность. Лучше выбрать протокол с полимолочной кислотой или гидроксиапатитом кальция — эти компоненты подтягивают кожу, делают ее более плотной и упругой, а еще естественным образом замедляют процессы старения. В результате получаем выраженный лифтинг — и отточенный профиль без бульдожьих щек!
Чтобы усилить эффект контурной пластики, советую комплексный подход — к примеру, сначала сделать аппаратный RF, чтобы простимулировать выработку коллагена и эластина (строительных белков) в коже, а затем приступить к инъекциям красоты. Кроме того, замечу, что домашняя работа не противопоказана. Не бойтесь делать массаж (он здорово стимулирует кровообращение и насыщает ткани кислородом!) — в лице нет пустот, куда мог бы мигрировать филлер. Единственный нюанс: выдержите две недели после процедуры, чтобы дать препарату занять свое место и стабилизироваться в тканях».
Острые скулы и гладкая шея (да, связь прямая!) — ботокс-хак
Ценнейший медицинский инсайд, друзья: ботулотоксин способен не только разглаживать морщины, но и очень деликатно реставрировать «архитектуру» лица, формируя красивые, молодые линии.
Елена Драгун: «Немного анатомии: все мышцы лица переплетены волокнами друг с другом. Еще во время внутриутробного развития они образуют единую систему и привыкают работать в содружестве, поэтому движение одной из них обязательно влияет на работу остальных. Поскольку мышцы лица одним концом крепятся к костям черепа, а другим — к коже, ткани двигаются вслед за ними при их сокращении. По этой причине появляются морщины, заломы и тяжелые кожные складки.
Знания анатомии позволяют нам с помощью ботулотоксина влиять на межмышечные взаимодействия. "Отключая" одну группу мышц, мы приводим в движение другую, таким образом получая заметный лифтинг. Например, можем немного поднять брови и сделать взгляд более открытым, расслабив круговую мышцу глаза и мышцы, которые сморщивают бровь. Или исправим "грустный" уголок рта — "деактивируем" ботулотоксином мышцу, которая его опускает. Еще один бьюти-хак: часто, чтобы скорректировать нижнюю треть лица, нужно поработать с мышцей шеи (платизмой)! Дело в том, что это очень сильная структура, которая при гипертонусе тянет плотно "спаянную" с ней кожу (и жировые пакеты) вниз. Сняв напряжение платизмы, мы активизируем скуловые мышцы, которые изящно очертят сами скулы, сделают линии подбородка и челюсти четче и профилактируют появление брылей!»
Криолиполиз, чтобы оставить только самое необходимое
Настоящий челлендж на пути к идеальному овалу лица — устранение лишнего объема в области подбородка. Но далеко не всегда здесь требуется помощь пластического хирурга, в косметологии тоже есть отличные методики — к примеру, криолиполиз.
Фариза Кощеева
косметолог, дерматовенеролог, заведующая отделением аппаратной косметологии клиники Candela
«Устроена эта технология так: к зоне коррекции прикрепляется специальная насадка с вакуумом, которая без нарушения целостности кожи охлаждает эту область до -5 градусов (в целом процедура занимает около часа). Жировые клетки — адипоциты чувствительны к холодовому воздействию, поэтому они начинают постепенно разрушаться, и через полтора-два месяца мы видим максимальный результат — а точнее, не видим избыточных жировых отложений в субментальной области. Кстати, технология прекрасно справляется с коррекцией форм не только на лице, но и на теле — на животе, боках, бедрах и спине. Предупрежу: на рынке сегодня много несертифицированных аппаратов, поэтому не стесняйтесь попросить у доктора документы (там должно быть написано, что девайс разрешен для использования на территории России). И поищите другого косметолога, если он уверяет, что у процедуры нет противопоказаний, — они есть, причем некоторые весьма специфические, такие как холодовая крапивница и еще ряд заболеваний, провоцируемых холодом.
В завершение добавлю очень приятный факт: с помощью качественного криолиполиза мы запускаем необратимую (!) гибель жировых клеток, поэтому они точно не восстановятся в той области, которую мы корректировали. Но это не означает, что можно питаться как угодно и вести ленный образ жизни (более того, при индексе массы тела выше 30 криолиполиз недостаточно эффективен). Искренне рекомендую контролировать калории, быть на связи с грамотным диетологом, соблюдать баланс белков, жиров и углеводов и регулярно двигаться — подойдут любые нагрузки: от бачаты до бега!»
Бонус: лицо гладкое, как мрамор! Плазмотерапия
Любой хороший косметолог подтвердит: совершенные линии лица означают не только гармоничную форму скул, щек и подбородка, но и гладкую кожу без морщин, рубцов, угревой сыпи и различных пятен. И для решения второй (но не по значению!) задачи — выравнивания рельефа — прекрасно подойдет плазмолифтинг, то есть терапия собственной плазмой крови.
Фариза Кощеева: «Существует два протокола. Platelet Rich Plasma, или PRP, — введение плазмы, обогащенной тромбоцитами (клетками — участниками естественной регенерации), — применяется преимущественно для омоложения и лечения рубцов, алопеции. А Platelet Poor Plasma, или PPP, — инъекции плазмы с небольшим содержанием тромбоцитов, но с высокой концентрацией цитокинов (белков — регуляторов иммунного ответа) и других противовоспалительных компонентов — замечательно работает в терапии воспалительных заболеваний кожи (от акне до фурункулеза) и для восстановления после агрессивных шлифовок. Курс разрабатываем индивидуальный, и обычно он составляет 3–10 процедур, которые мы проводим раз в 7–14 дней.
Подчеркну, что плазмолифтинг — методика, без преувеличения, уникальная. Поскольку мы используем собственный восстанавливающий ресурс человека (плазму), организм не рассматривает ее как чужеродного агента и не "активирует" защитную или иную аллергическую реакцию. Так риск осложнений, а также заломы, рубцы, воспаления на коже сводятся к базовому минимуму (нулю!), а результат — к роскошному максимуму».
Редакция напоминает, что медицинские услуги имеют противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Комментарии (0)