Соцсети радуются: появился препарат Letybo — альтернатива ботоксу! Правда? Как он работает? Кому подходит? А в России уже доступен?

Что такое Letybo?

Это ботулинический токсин типа А, разработанный южнокорейской компанией Hugel. По нему производителем заявлена высокая степень очистки (никаких потенциально опасных посторонних примесей), эффективность и более приятный прайс по сравнению с другими известными брендами. Видимо, отсюда утверждения о том, что данное средство — аналог [других препаратов] ботокса.

Новые уколы красоты официально разрешены и применяются в США (FDA одобрило!), ряде стран Европы и Азии для коррекции глабеллярных морщин (тех самых неприятностей между бровями) у взрослых — это стандартная начальная зона регистрации для новых ботулотоксинов. Не исключено, что в будущем, после исследований, спектр применения расширится.

В России Letybo пока не зарегистрирован и легальное омоложение им невозможно.

Чем он отличается от ботокса?

Сюрпрайз-сюрпрайз! Ничем генерально. Корейский Letybo и зарекомендовавшее себя трио: американский Botox, немецкий Xeomin, французский Dysport, — все это высокоочищенный ботулинический токсин типа А. Принципиальных отличий в механизме действия нет.

Плюсы нового препарата:

хорошая степень очистки;

ожидается предсказуемый и мягкий эффект;

доступная цена.

Минусы:

доказана безопасность и продуктивность только для одной зоны (межбровье);

сравнительно мало клинических данных;

оригинала на нашем «белом» рынке нет и в российских клиниках его не разрешено использовать.

Так что если вы «за секунду приняли решение покинуть неудачников и перейти в более сильную и перспективную команду» (как учит Прохор Шаляпин), то пересмотрите этот шаг.