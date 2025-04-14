Соцсети радуются: появился препарат Letybo — альтернатива ботоксу! Правда? Как он работает? Кому подходит? А в России уже доступен?

Недавно айдолы бьюти-индустрии (корейские производители) осчастливили мир новым омолаживающим бустером — Letybo. Блогеры подхватили инфоповод и начали называть препарат аналогом / будущей заменой ботокса. Но что это такое, если не ботулотоксин? Или все подано немного с переподвыподвертом и на самом деле формула бьютиголикам давно знакома? Разбираемся вместе с Мариной Галай, врачом-дерматовенерологом, косметологом Клинического института эстетической медицины.
Что такое Letybo?
Это ботулинический токсин типа А, разработанный южнокорейской компанией Hugel. По нему производителем заявлена высокая степень очистки (никаких потенциально опасных посторонних примесей), эффективность и более приятный прайс по сравнению с другими известными брендами. Видимо, отсюда утверждения о том, что данное средство — аналог [других препаратов] ботокса.
Новые уколы красоты официально разрешены и применяются в США (FDA одобрило!), ряде стран Европы и Азии для коррекции глабеллярных морщин (тех самых неприятностей между бровями) у взрослых — это стандартная начальная зона регистрации для новых ботулотоксинов. Не исключено, что в будущем, после исследований, спектр применения расширится.
В России Letybo пока не зарегистрирован и легальное омоложение им невозможно.
Чем он отличается от ботокса?
Сюрпрайз-сюрпрайз! Ничем генерально. Корейский Letybo и зарекомендовавшее себя трио: американский Botox, немецкий Xeomin, французский Dysport, — все это высокоочищенный ботулинический токсин типа А. Принципиальных отличий в механизме действия нет.
Плюсы нового препарата:
- хорошая степень очистки;
- ожидается предсказуемый и мягкий эффект;
- доступная цена.
Минусы:
- доказана безопасность и продуктивность только для одной зоны (межбровье);
- сравнительно мало клинических данных;
- оригинала на нашем «белом» рынке нет и в российских клиниках его не разрешено использовать.
Так что если вы «за секунду приняли решение покинуть неудачников и перейти в более сильную и перспективную команду» (как учит Прохор Шаляпин), то пересмотрите этот шаг.
Как действует препарат?
Letybo блокирует передачу нервных импульсов к мимическим мышцам, временно расслабляя их (как и любой хороший ботокс!). Это снижает выраженность морщин, связанных с активной мимикой. Эффект наступает через 3–7 дней, максимален к 10–14 дню, длится в среднем от трех месяцев до полугода.
Для кого и для чего используется?
Легально Letybo устраняет только одну проблему — морщины между бровями. Но вне рамок регистрации (off-label) некоторые несознательные врачи используют его аналогично другим ботулотоксинам — к примеру, для коррекции лба, периорбитальной зоны, гипергидроза (повышения функции потоотделения), что не одобрено медицинским комьюнити. Ведь пока не доказано, может ли он решить эти задачи эффективно и без рисков для здоровья.
У других ботулотоксинов спектр зарегистрированных зон работы шире, и они как раз подходят для работы в нижней трети лица, области вокруг глаз, устранения проблем с перспирацией. Хотя, как и с любым препаратом, результат зависит не только от разрешений и качества продукта, но и от опыта врача, его знания анатомии и умения учитывать индивидуальные особенности человека.
Можно ли предположить, когда он появится в России?
Способ получить точную информацию о том, что препарат ввезен в страну и (официально!) разрешен, только один — следить за новостями и обновлениями от регуляторных органов, то есть от Министерства здравоохранения или Росздравнадзора.
Редакция напоминает, что медицинские услуги имеют противопоказания. Необходима консультация специалиста.
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