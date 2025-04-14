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Эстетическая медицина

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Соцсети радуются: появился препарат Letybo — альтернатива ботоксу! Правда? Как он работает? Кому подходит? А в России уже доступен?

Недавно айдолы бьюти-индустрии (корейские производители) осчастливили мир новым омолаживающим бустером —​​​​​​ Letybo. Блогеры подхватили инфоповод и начали называть препарат аналогом / будущей заменой ботокса. Но что это такое, если не ботулотоксин? Или все подано немного с переподвыподвертом и на самом деле формула бьютиголикам давно знакома? Разбираемся вместе с Мариной Галай, врачом-дерматовенерологом, косметологом Клинического института эстетической медицины.

ded pixto

Что такое Letybo? 

Это ботулинический токсин типа А, разработанный южнокорейской компанией Hugel. По нему производителем заявлена высокая степень очистки (никаких потенциально опасных посторонних примесей), эффективность и более приятный прайс по сравнению с другими известными брендами. Видимо, отсюда утверждения о том, что данное средство — аналог [других препаратов] ботокса.

Новые уколы красоты официально разрешены и применяются в США (FDA одобрило!), ряде стран Европы и Азии для коррекции глабеллярных морщин (тех самых неприятностей между бровями) у взрослых — это стандартная начальная зона регистрации для новых ботулотоксинов. Не исключено, что в будущем, после исследований, спектр применения расширится.

В России Letybo пока не зарегистрирован и легальное омоложение им невозможно.

Чем он отличается от ботокса? 

Сюрпрайз-сюрпрайз! Ничем генерально. Корейский Letybo и зарекомендовавшее себя трио: американский Botox, немецкий Xeomin, французский Dysport, — все это высокоочищенный ботулинический токсин типа А. Принципиальных отличий в механизме действия нет. 

Плюсы нового препарата:

  • хорошая степень очистки;
  • ожидается предсказуемый и мягкий эффект;
  • доступная цена.

Минусы:

  • доказана безопасность и продуктивность только для одной зоны (межбровье);
  • сравнительно мало клинических данных;
  • оригинала на нашем «белом» рынке нет и в российских клиниках его не разрешено использовать.

Так что если вы «за секунду приняли решение покинуть неудачников и перейти в более сильную и перспективную команду» (как учит Прохор Шаляпин), то пересмотрите этот шаг.

Roman Samborskyi

Как действует препарат?

Letybo блокирует передачу нервных импульсов к мимическим мышцам, временно расслабляя их (как и любой хороший ботокс!). Это снижает выраженность морщин, связанных с активной мимикой. Эффект наступает через 3–7 дней, максимален к 10–14 дню, длится в среднем от трех месяцев до полугода.

Для кого и для чего используется?

Легально Letybo устраняет только одну проблему — морщины между бровями. Но вне рамок регистрации (off-label) некоторые несознательные врачи используют его аналогично другим ботулотоксинам — к примеру, для коррекции лба, периорбитальной зоны, гипергидроза (повышения функции потоотделения), что не одобрено медицинским комьюнити. Ведь пока не доказано, может ли он решить эти задачи эффективно и без рисков для здоровья.

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У других ботулотоксинов спектр зарегистрированных зон работы шире, и они как раз подходят для работы в нижней трети лица, области вокруг глаз, устранения проблем с перспирацией. Хотя, как и с любым препаратом, результат зависит не только от разрешений и качества продукта, но и от опыта врача, его знания анатомии и умения учитывать индивидуальные особенности человека.

Можно ли предположить, когда он появится в России?

Способ получить точную информацию о том, что препарат ввезен в страну и (официально!) разрешен, только один — следить за новостями и обновлениями от регуляторных органов, то есть от Министерства здравоохранения или Росздравнадзора.

Редакция напоминает, что медицинские услуги имеют противопоказания. Необходима консультация специалиста.

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