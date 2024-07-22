Как меньше потеть? Врач-дерматовенеролог — об инъекциях ботокса и йоге, отказе от антидепрессантов и декаф-диете

«Потоотделение — естественный процесс, необходимый для терморегуляции и выведения токсинов. Он может быть проблемой, если становится чрезмерным. Причины нужно искать в образе жизни либо в нарушении здоровья. Поэтому главный принцип самопомощи: обратиться к врачу и пройти обследование», — поясняет специалист сети клиник ЦИДК, Виолетта Цицулина.

Гипергидроз

Это медицинский термин, обозначающий повышенное потоотделение, которое может не зависеть от температуры окружающей среды или физической активности. Факторы разнообразные: наследственность, нервная возбудимость или определенные заболевания, в частности, неврологические или эндокринные.

Решение: Для терапии применяются антиперспиранты с высоким содержанием алюминия (рак они не вызывают!), ионофорез (метод, использующий электрические токи), инъекции ботокса, а также воздействие микроволновой энергией (к примеру, терапия на платформе MiraDry) на проблемные участки. Крайне важно проконсультироваться с дерматологом, чтобы определить наилучший метод лечения в каждом отдельном случае.

Хронический стресс

Всплеск эмоций может значительно усиливать потоотделение, особенно в подмышечных впадинах, на ладонях и стопах. Это связано с активацией симпатической нервной системы, которая таким образом реагирует на стрессовые ситуации.

Решение: Для снижения эмоциональной потливости полезны техники управления стрессом, такие как йога, медитация, дыхательные упражнения. Например, попробуйте каждый день практиковать 10 минут глубокого дыхания: медленно вдыхайте через нос, как бы надувая живот до предела, а затем медленно выдыхайте через нос или рот. Еще показала свою эффективность психотерапия. И, конечно, регулярные физические нагрузки также способствуют снижению уровня стресса. Запишитесь в бассейн — плавание не только расслабляет, но и очевидно позволяет не чувствовать неприятную липкость на теле.

Колебания гормонального фона

Могут существенно влиять на работу кожных желез. Например, женщины в период менопаузы сталкиваются с приливами и ночной потливостью. Также потоотделение часто увеличивается в период беременности и при дисфункции щитовидки.

Решение: Здесь лучше обсудить проблему с эндокринологом или гинекологом и рассмотреть заместительную гормональную терапию или другие медикаменты для стабилизации гормонального фона.