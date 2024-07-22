Как меньше потеть? Врач-дерматовенеролог — об инъекциях ботокса и йоге, отказе от антидепрессантов и декаф-диете

Не все гипергидроз, что повышенная перспирация! Основных причин, по которым вас беспокоит бррр-липкость и влажность тела, — семь (разумеется, стресс включен!). И вот, как с ними можно справиться. Спойлер: НЕканцерогенные дезодоранты с алюминием в помощь.
«Потоотделение — естественный процесс, необходимый для терморегуляции и выведения токсинов. Он может быть проблемой, если становится чрезмерным. Причины нужно искать в образе жизни либо в нарушении здоровья. Поэтому главный принцип самопомощи: обратиться к врачу и пройти обследование», — поясняет специалист сети клиник ЦИДК, Виолетта Цицулина.
Гипергидроз
Это медицинский термин, обозначающий повышенное потоотделение, которое может не зависеть от температуры окружающей среды или физической активности. Факторы разнообразные: наследственность, нервная возбудимость или определенные заболевания, в частности, неврологические или эндокринные.
Решение: Для терапии применяются антиперспиранты с высоким содержанием алюминия (рак они не вызывают!), ионофорез (метод, использующий электрические токи), инъекции ботокса, а также воздействие микроволновой энергией (к примеру, терапия на платформе MiraDry) на проблемные участки. Крайне важно проконсультироваться с дерматологом, чтобы определить наилучший метод лечения в каждом отдельном случае.
Хронический стресс
Всплеск эмоций может значительно усиливать потоотделение, особенно в подмышечных впадинах, на ладонях и стопах. Это связано с активацией симпатической нервной системы, которая таким образом реагирует на стрессовые ситуации.
Решение: Для снижения эмоциональной потливости полезны техники управления стрессом, такие как йога, медитация, дыхательные упражнения. Например, попробуйте каждый день практиковать 10 минут глубокого дыхания: медленно вдыхайте через нос, как бы надувая живот до предела, а затем медленно выдыхайте через нос или рот. Еще показала свою эффективность психотерапия. И, конечно, регулярные физические нагрузки также способствуют снижению уровня стресса. Запишитесь в бассейн — плавание не только расслабляет, но и очевидно позволяет не чувствовать неприятную липкость на теле.
Колебания гормонального фона
Могут существенно влиять на работу кожных желез. Например, женщины в период менопаузы сталкиваются с приливами и ночной потливостью. Также потоотделение часто увеличивается в период беременности и при дисфункции щитовидки.
Решение: Здесь лучше обсудить проблему с эндокринологом или гинекологом и рассмотреть заместительную гормональную терапию или другие медикаменты для стабилизации гормонального фона.
Меню
Еда нон-грата: острая, жирная или горячая пища, а также кофеин (не только кофе, но и зеленый чай, и шоколад) и алкоголь. Все эти позиции стимулируют работу органов и рецепторов, связанных с терморегуляцией и, соответственно, потоотделение.
Решение: Сбалансированная диета, в топе которой продукты, поддерживающие гидратацию без дополнительной активации потовых желез: фрукты, овощи, ягоды (арбузы и дыни, ваш выход!), вода и травяные чаи (отвар шалфея).
Избыточный вес
Люди с повышенной массой тела потеют больше, так как их тело производит много тепла и требует более интенсивного охлаждения.
Решение: Уменьшение веса через сбалансированное питание (советуемся с диетологом) и регулярные физические нагрузки (сразу тягать штангу не стоит, составляйте программу с фитнес-тренером).
Прием медикаментов
Такие лекарства, как антидепрессанты, жаропонижающие и антигипертензивные препараты иногда стимулируют перспирацию в качестве побочного эффекта.
Решение: Не меняйте курс лекарств самостоятельно, сразу запишитесь к специалисту, назначившему медикаменты. Он предложит альтернативные препараты или скорректирует дозировку.
Инфекционные и хронические заболевания
Туберкулез, ВИЧ или диабет — одни из самых опасных болезней, которые вмешиваются в регуляторные механизмы всех система тела: от гормональной до иммунной, и заодно вызывают избыточное потоотделение.
Решение: Не гуглить «какой анализ сдать, если...», а обратиться к врачу за корректной диагностикой. То же самое следует предпринять, если повышенная потливость сопровождается другими симптомами, такими как лихорадка или необъяснимое снижение веса.
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