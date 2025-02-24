«Звезды здесь все, но я — легенда»: как певец Прохор Шаляпин стал всеобщим (и нашим!) медиа дарлингом?

Прохор — шоумен

После шоу далеко не у всех успешных «фабрикантов» сложилась длительная карьера («Так проходит слава мирская»!). Но Прохор нашел свой способ остаться на ТВ-экранах: с 2013 года он участвует в скандальных ток-шоу «Пусть говорят» и «Мужское/Женское».

Все началось с передачи под названием «Прохор Шаляпин женится на пенсионерке»: в ней 28-летний певец рассказывал о любви к бизнесвумен Ларисе Копенкиной (в два раза старше него). После высоких рейтингов первого шоу телеразборки стали регулярными, а темы варьировались от любовных треугольников и ДНК-тестов на отцовство до поисков новой невесты, измен и вымогательства.

«Я — наивный русский человек. Первые программы я ходил и бесплатно снимался. Мне казалось, что сейчас мы с Ларисой появимся, меня пригласят петь, я спою, меня все вспомнят. А этот продажный шоу-бизнес ничем не возьмешь: не приглашали петь, эстрада держала оборону. А у меня творчество народное. Куда его? Только на каналы», — вспоминает о замысле своего ТВ-образа Прохор.

Получилось, что аудитория так и не услышала хитов Прохора. Из поп-фолк-музыканта он превратился в шоумена и героя желтых заголовков ​​вроде «Прохор Шаляпин раскрыл, кто спонсирует его отпуск на Мальдивах» или «Прохор Шаляпин предложил сжечь на костре звезд шоу-бизнеса».