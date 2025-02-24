«Звезды здесь все, но я — легенда»: как певец Прохор Шаляпин стал всеобщим (и нашим!) медиа дарлингом?

Коуч любви к себе и «богатого мышления», официальное лицо фраз «Я никому ничего не должен» и «Лежу на пляжу, пью джус», герой светских хроник желтой прессы и амбассадор печенья «Вкус Прохора» — все это про Прохора Шаляпина. В 40 лет участник «Фабрики звезд» перепридумал свой имидж и из героя ток-шоу для бумеров превратился в кумира миллениалов и зумеров. Вместе с самим Прохором (да-да!), музыкальным критиком Владимиром Завьяловым и культурологом Алексеем Ставицким редакция Собака.ru проанализировала карьеру и мем-феномен певца.
Скриншот передачи
Прохор — «правнук» Федора Шаляпина
В нулевые телевизионное талант-шоу «Фабрика звезд» на Первом канале было одним из немногих социальных лифтов для юных музыкальных дарований. В шестом сезоне, курируемом продюсером Виктором Дробышем, среди «фабрикантов» появился 23-летний Антон Захаренков, взявший псевдоним Прохор Шаляпин. Долгое время эпатажный юноша поддерживал легенду, что он — правнук знаменитого оперного баса Федора Шаляпина. Для убедительности Прохор даже сменил имя в паспорте.
Солист народного ансамбля «Вьюнок», студент отделения «Народное пение», даже диплом в Академии им. Гнесиных Прохор писал по русской народной песне. Так что выбор репертуара на «Фабрике» был очевиден: романсы и фолк-мотивы. Главные бэнгеры — дуэты с Надеждой Кадышевой, Ириной Аллегровой и Машей Распутиной.
Уже тогда среди «фабрикантов» Прохор заметно выделялся уверенностью в собственной неотразимости: «Я же на графа похож», «У меня прабабку Лучано Паваротти приезжал с 90-летием поздравлять», «Звезды здесь все, но я — легенда». И такой подход сработал! «Возрастная» музыка в 20 с лишним и амплуа дворянина пришлись зрителю по вкусу: Прохор стал финалистом шоу и обрел продюсера в лице Виктора Дробыша.
Скриншот передачи
Прохор — шоумен
После шоу далеко не у всех успешных «фабрикантов» сложилась длительная карьера («Так проходит слава мирская»!). Но Прохор нашел свой способ остаться на ТВ-экранах: с 2013 года он участвует в скандальных ток-шоу «Пусть говорят» и «Мужское/Женское».
Все началось с передачи под названием «Прохор Шаляпин женится на пенсионерке»: в ней 28-летний певец рассказывал о любви к бизнесвумен Ларисе Копенкиной (в два раза старше него). После высоких рейтингов первого шоу телеразборки стали регулярными, а темы варьировались от любовных треугольников и ДНК-тестов на отцовство до поисков новой невесты, измен и вымогательства.
«Я — наивный русский человек. Первые программы я ходил и бесплатно снимался. Мне казалось, что сейчас мы с Ларисой появимся, меня пригласят петь, я спою, меня все вспомнят. А этот продажный шоу-бизнес ничем не возьмешь: не приглашали петь, эстрада держала оборону. А у меня творчество народное. Куда его? Только на каналы», — вспоминает о замысле своего ТВ-образа Прохор.
Получилось, что аудитория так и не услышала хитов Прохора. Из поп-фолк-музыканта он превратился в шоумена и героя желтых заголовков вроде «Прохор Шаляпин раскрыл, кто спонсирует его отпуск на Мальдивах» или «Прохор Шаляпин предложил сжечь на костре звезд шоу-бизнеса».
Алексей Ставицкий
культуролог и преподаватель факультета свободных искусств и наук СПбГУ
«Когда мы говорим о фигуре Прохора Шаляпина, мне вспоминается Жан Бодрийяр и его мысль о том, что существует несколько уровней симуляции. Он говорил, что есть фантазия, есть сказка, есть анимация, есть диснеевские мультфильмы, есть Диснейленд. Не хотелось бы, чтобы творчество Прохора Шаляпина стало еще одним уровнем симуляции и превратилось в наспех сделанный картонный Диснейленд. А пока что мы наблюдаем некую доминацию его медийной активности над творческими продуктами».
Выступление Прохора Шаляпина
Прохор — ролевая модель для зумеров
В 2023 году карьера Прохора Шаляпина разворачивается на 180 градусов: после участия в шоу «Звезды в Африке» на ТНТ его заметила молодая аудитория — и завирусила в соцсетях.
Мемы с Прохором начали набирать миллионы просмотров в рилсах, реках и шортсах. Разве не стоит лайка его признание «Я не зациклен на деньгах, я просто не люблю бедность»? Как не репостнуть его воодушевляющее напутствие: «Дорогие, я всем желаю никогда не работать, иметь пять квартир в центре Москвы, отдыхать на Мальдивах и ни в чем себе не отказывать»?
Instagram* Прохора Шаляпина тоже набрал популярность (на момент публикации материала у певца более полутора миллионов подписчиков). Аккаунт Шаляпина привлекает своим безмятежным, позитивным и богатым лайфстайлом: вот он лежит с подругой на пляже, рассуждает о подаренной ему квартире в «Москва-Сити», беседует с нумерологом, делится буднями жизни на вилле за миллион долларов, шутит про любовь к бабушкам и жалуется, что ему приходится работать.
Прохор Шаляпин
музыкант
«Я понимаю, что ко мне повышенный интерес сейчас и благодарен всем, кто его проявляет. Я гуляю по городу, встречаю молодежь, они говорят: “Вы легенда, ваши ролики поднимают настроение”. Главное — люди, которые меня узнают на улице, улыбаются. Мне нравится, что ко мне относятся с долей иронии. Это лучше, чем зависть или ненависть. Юмористом я себя не считаю, но я человек с чувством юмора. Поэтому если у меня хорошее настроение, могу спонтанно записать рилс, и он людям понравится.
В моем образе, я думаю, с молодежью резонирует естественность. Я никого не строю и не изображаю из себя. Говорю те вещи, которые большинство людей и так понимает. Например, призываю прежде всего любить себя, а потом всех окружающих. Кто-то разделяет мое мнение, кто-то стесняется».
Новая волна популярности Прохора Шаляпина имеет ощутимые бенефиты: певца приглашают на выступление в топовые ТВ-программы с музыкальными номерами, предлагают коллаборации с ведущими российскими блогерами, а поклонники-зумеры раскупают его линейку протеина и полезного печенья «Вкус Прохора».
Владимир Завьялов
музыкальный критик и автор телеграм- и YouTube-канала Voice
«Прохор Шаляпин перешел из вселенной старшего поколения во вселенную тик-токов. Зумерам приятно наблюдать, как в наше неспокойное время Прохор "живет свою лучшую жизнь". Это говорит о том, что герои поп-культуры становятся знакомыми и понятными абсолютно всем возрастам и социальным слоям. Но для молодых людей он все равно герой "нижнего" интернета, потому что транслирует очень карикатурный образ. Когда он надевает свои кафтаны и прочие фолк-образы, то берет градус кринжа и доводит его до такого предела, что это становится уже обаятельным».
Прохор — будущее
Что ждет карьеру певца Прохора Шаляпина дальше? Музыкальный критик Владимир Завьялов убежден, что успешный творческий путь пока иллюзорен: «Это типичный поп-фолк для возрастной аудитории, который можно услышать по “Дорожному радио”. Его популярность у зумеров скорее казус. Он продолжает оставаться мемом в большей степени, чем кем бы то ни было еще. Его отличие от условного блогера Николая Василенко чисто декоративное».
Культуролог Алексей Ставицкий, напротив, считает, что даже поп-культурный герой может превратиться в успешного музыканта: «Вспомните фигуру Канье Уэста. При своей медиаактивности он выдал ряд самобытных работ, которым позавидуют и поп-затейники, и экспериментаторы. Чего-то подобного хотелось бы пожелать и Прохору. В связи с его талантами и способностями, мы ждем не просто хитов, а шероховатых и самобытных шлягеров, которые, пусть и в небольшом количестве, но присутствует у его коллег по “Фабрике”».
В любом случае Прохор Шаляпин уже вписал себя в историю терапевтичными роликами о красивой жизни и фразой «Куда вы все бежите? Все равно домой придешь — пельмешек навернешь, с майонезом». А это не снилось не то, что заправскому «фабриканту», но и многим звездам первого эшелона российской поп-эстрады.
*Instagram — ресурс Meta Platforms Inc. — организации, деятельность которой запрещена на территории РФ.
Текст: Елизавета Вельяминова при участии Александра Павлова
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