Vacheron Constantin. 270 лет в поисках времени

Бренд существует с 1755 года! Представьте: мастера передают свои знания и традиции из поколения в поколение уже почти три века. В 2025 году Vacheron Constantin отмечает 270-летие, посвящая ему свои невероятные новинки.

В сентябре мне посчастливилось посетить празднование юбилея бренда в Лондоне. Я бывал на разных мероприятиях, но это оказалось особенным. Все — от атмосферы до экспозиции — ощущалось как путешествие во времени.

От Жан-Марка к Константену

Все началось с молодого женевского часовщика Жан-Марка Вашерона. Его имя стояло на первых механизмах, а в 1819 году его потомок Жак-Бартелеми Вашерон заключил партнерство с Франсуа Константеном. Так появился бренд Vacheron & Constantin — амперсанд исчез из его логотипа только в 1970-м.

На логотипе мануфактуры — мальтийский крест. Знак стал официальной эмблемой в 1880 году благодаря детали механизма, которая помогает барабану раскручиваться равномерно. Техника и эстетика здесь буквально слились воедино.

La Quête du Temps. Искусство механики и механика искусства