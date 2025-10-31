Vacheron Constantin. 270 лет в поисках времени

Павел Кейв CEO Omoikiri, член Союза дизайнеров России, блогер и коллекционер об одном из самых легендарных имен в мире часового искусства — Vacheron Constantin.
Бренд существует с 1755 года! Представьте: мастера передают свои знания и традиции из поколения в поколение уже почти три века. В 2025 году Vacheron Constantin отмечает 270-летие, посвящая ему свои невероятные новинки.
В сентябре мне посчастливилось посетить празднование юбилея бренда в Лондоне. Я бывал на разных мероприятиях, но это оказалось особенным. Все — от атмосферы до экспозиции — ощущалось как путешествие во времени.
От Жан-Марка к Константену
Все началось с молодого женевского часовщика Жан-Марка Вашерона. Его имя стояло на первых механизмах, а в 1819 году его потомок Жак-Бартелеми Вашерон заключил партнерство с Франсуа Константеном. Так появился бренд Vacheron & Constantin — амперсанд исчез из его логотипа только в 1970-м.
На логотипе мануфактуры — мальтийский крест. Знак стал официальной эмблемой в 1880 году благодаря детали механизма, которая помогает барабану раскручиваться равномерно. Техника и эстетика здесь буквально слились воедино.
La Quête du Temps. Искусство механики и механика искусства
Когда кажется, что в часах уже все придумано — приходит Vacheron Constantin и показывает La Quête du Temps — Mécanique d'Art. Настольные часы? Нет, механическую сагу, где каждый винтик рассказывает историю о безумной любви к технике.
Представьте себе: семь лет разработки, 6293 детали, и все это — чтобы создать настольные часы, которые не просто показывают время, а буквально живут своей жизнью.
Их центральной частью является астроном–автоматон. Такой же, как в старинных механических куклах, только теперь он встроен внутрь. Идея современного автоматона может показаться парадоксальной, но именно в этом и сила проекта. Традиционно автоматоны существовали отдельно — как самостоятельные механические шедевры, или дополнения, украшавшие часы. По новой концепции автоматон стал частью самого часового механизма, он органично интегрирован в хронометрическую систему. Фигура приводится в движение отдельным заводным барабаном и выполняет 144 различных жеста, отображая на глобусе месяцы, времена года, дни равноденствия и знаки зодиака. Семь патентов на часы, восемь — на автоматон!
Официальная презентация часов состоялась в самом сердце Парижа — в Лувре. Да, современные новые часы в историческом музее! Это не просто показ, а целая выставка Mécaniques d’Art, посвященная механическим произведениям искусства. La Quête du Temps буквально заняли центральное место в экспозиции (экспонат был расположен в центре зала).
Métiers d'Art Tribute. Во славу мастерства ремесленников
Звездой юбилейной коллекции стали часы с двойной ретроградной индикацией времени — это настоящее произведение искусства. Часы являются логическим дополнением модели La Quête du Temps, о чем свидетельствует центральная фигура циферблата — аллюзия на астронома. На циферблате изображено звездное небо над Женевой в день основания компании. Корпус выполнен из белого золота, диаметр — 43 мм, а сапфировое стекло с синим градиентом создает ощущение глубины.
Как я уже сказал, главный персонаж — золотой астроном, который указывает время стрелками. Стрелки можно переключить между плавным движением и «замиранием» у корпуса — с помощью кнопки на отметке «10 часов».
Еще одна особенность — трехмерная Луна и индикатор запаса хода на 6 дней, который нужно корректировать лишь раз в 122 года.
Внутри — новый механизм калибра 3670, над которым мастера трудились три года. В нем 512 деталей, частота — 36 000 колебаний в час.
Всего выпущено 20 экземпляров. Это не просто аксессуар, а часы музейного уровня.
Traditionnelle Anniversary. Традиционный–нетрадиционный юбилей
В честь знаменательной даты были выпущены и другие новинки. Особенно мне запомнилась модель из коллекции Traditionnelle Anniversary — часы в платиновом корпусе 950-й пробы. В часах установлен автоматический механизм с вечным календарем и ретроградным индикатором даты. На скелетонизированном циферблате из 18-каратного золота вручную выгравирован узор в виде мальтийского креста.
Стрелки и метки — из золота 18 карат, ремешок — темно-синий, из кожи аллигатора. Диаметр — 41 мм, водонепроницаемость — 30 м. Выпуск ограничен 370 экземплярами.
Vacheron Constantin Overseas. Путешествие во времени
На праздновании на моем запястье были Vacheron Constantin Overseas — часы, ставшие важной частью моей коллекции.
Это стальная версия с графитово-серым циферблатом, который при разном освещении меняет оттенок — от глубокого серого до почти черного.
Часы выглядят как единое целое с интегрированным браслетом. Сатинированные и полированные поверхности создают эффект живого света. Особого внимания заслуживает задняя крышка с гравировкой корабля на волнах и надписью Overseas курсивом.
Модель производилась в 2001–2004 годах, сертифицирована как хронометр, водозащита — 150 м.
В ней есть дух путешествия и свободы — идеальное соответствие настроению торжественного вечера.
Vacheron Constantin — это не просто часы. Это традиции, технологии и вкус, соединенные в механизме, где каждая деталь работает как часть истории. Когда держишь их в руках, понимаешь, что время здесь — не просто минуты и секунды, но память, мастерство и искусство, живущие в веках.
