Этой зимой прячем руки от холода и ветра внутри панковских перчаток с бахромой Ann Demeulemeester, кучерявых муфт-бантиков My812, ажурных митенок Lyna Plus и рукавичках по мотивам «Щелкунчика» Mirstores.
Кутаемся в меха с головы до ног — от пушистых йети-капоров Prada и плечистых ретрошуб Laura Andraschko до рукавичек из меха соболя и норки MVST
Ann Demeulemeester, ДЛТ, 213 000 руб.
Просто длинные перчатки — хорошо, а с бохо-бахромой — лучше: будем носить поверх рукавов белоснежных пальто в сочетании с джинсами и казаками
Смотрим на конусообразные перчатки Yana — отчетливо видим новогоднюю елку
Ulyana Sergeenko, 110 000 руб.
За двуцветными перчатками в стиле 1970-х выстраиваемся в очередь к Ulyana Sergeenko — представляем их как с феминными юбочными двойками, так и с панковскими скинни и кожаными бомберами
Звание самых нарядных перчаток присуждаем расшитой камнями и кристаллами паре Gapanovich
Chanel, TSUM Collect, 67 550 руб.
Чтобы не прятать красоту бутонов под рукавами, выгуливаем архивные митенки Chanel в тандеме с трендовыми кейпами, а при желании носим в помещении с гранжевыми футболками или офискорными рубашками
Ereda, «Кашемир и Шелк», 44 154 руб.
Готовый колорблок и дополнительное утепление ладошек — карамельно-меланжевый гибрид кожаных перчаток и трикотажных митенок Ereda
Декабрь — не повод скрывать драгоценности под слоями одежды, тем более когда они идут в комплекте с перчатками
Stas Lopatkin, «Пассаж», 32 000 руб.
Slavic bimbo, аларм: отыскали для вас митенки с вышивкой в русском стиле для сочетаний с трендовыми каракулями и ушанками (заверено показом Prada!)
Вот и доказывайте потом, что так задумано
Акцентная альтернатива базовым черным — вариант с широкой манжетой Autentiments, который будем натягивать поверх жакетов и кашемировых джемперов
Бестселлер прошлого года — похожая модель с алыми розами, которую в этом году Нино Шаматава повторила в лаймовом тартане
Оберегаем руки от холода и ветра красиво — в кучерявой муфте-банте My812
Principe di Bologna, No One, 15 490 руб.
Итальянцы Principe di Bologna взяли классическое сумочное плетение и перенесли его на перчатки из гладкой кожи шоколадного оттенка
Фисташковое мороженое декабря — пастельные перчатки из кашемира Yudashkin
EMU Australia, «У Красного моста», 14 990 руб.
Уважаем любое амплуа дубленки, в том числе варежки с меховой отделкой от австралийских спецов по уггам EMU Australia
Ультракороткие перчатки — хит с подиумов Magda Butrym и Julie Kegels, который уже можно найти в новой коллекции петербуржцев Rockabi
Самый модный стайлинг-трюк с вязаными макси-перчатками показали №21 во время шоу FW'26 — замиксовали уютный аксессуар с платьем-флэппером из прозрачного шифона
Поддерживаем предновогодний ажиотаж на «Щелкунчика» и начинаем охоту за билетами на самую праздничную постановку, а в качестве амулета на удачу забираем варежки Mirstores с гофмановскими персонажами
Самые дофаминовые варежки, как из детства, были найдены в коллекции вязальщиков Ugly Sweater Club
Нам это надо: ажурные митенки, филигранно связанные мастерицами Lyna Plus из пушистой пряжи
Этим перчаткам-помпонам из новой коллекции Idol пророчим моментальный солдаут и срочно забираем для комбо с винтажными кейпами и жаккардовыми жакетами
Пополняем фэшн-зверинец ворсистыми лео-перчатками Love Republic
«Остров имени тебя», 5 750 руб.
Имя и вайб эти перчатки позаимствовали у главной фэшн-иконы нашего детства — Каркуши. Однако эффектом «вау» аксессуар не ограничивается — в нем еще и очень тепло за счет плотного итальянского трикотажа
Аксессуарно-кашемировая база от Lime — сеты из аккуратных бини и длинных перчаток, которые бренд повторяет из сезона в сезон (знаем, любим, берем!)
Choose your fighter: японофильские таби или Мистер Юджин Крабс
Не оставляем петербургскому ветру ни единого шанса и в придачу к пуховикам запасаемся стегаными варежками из плащевой ткани с утеплителем Gate31
Сентиментальные перчатки создавались вручную из нежнейшей пряжи (с мохером и альпака в составе!), а сейчас продаются со скидкой 67%. Чем не идеальный подарок близким (или самому себе)?
Maison David, Rendez-Vous, 3 890 руб.
Волнуетесь за невредимость варежек из меха? Примерьте вариант из кожи с отделкой из овчины Maison David — согреют, тренды отработают и надолго сохранят первоначальный внешний вид
Пушистая муфта O'stin практичнее, чем вам кажется — отработает в качестве стейтмент-аксессуара, защитит руки от мороза и заменит небольшую сумку благодаря вместительному внутреннему карману
Скандинавские узоры — база зимнего гардероба. Выворачиваем après-ski-вайбы на максимум и выгуливаем перчатки Very Neat с винтажной шубой, трикотажными брюками и кучерявыми мунбутами
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