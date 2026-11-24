«Остров имени тебя», 5 750 руб.

Имя и вайб эти перчатки позаимствовали у главной фэшн-иконы нашего детства — Каркуши. Однако эффектом «вау» аксессуар не ограничивается — в нем еще и очень тепло за счет плотного итальянского трикотажа