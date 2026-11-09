Докерки-дубленки, балетные балаклавы и леопардовые папахи: выбрали 30 теплых (и модных!) головных уборов на зиму

Шапка в условиях нордического Петербурга — не просто модный акцент, а погодное требование. Так что перестаем прятать головные уборы от мамы в пакете со сменкой, а пополняем фэшн-арсенал пушистыми капорами Prada, докерками из овчины Cocoshnick, дутыми бини Yudashkin и клошарскими кепи a°t’t”.
Miu Miu, Loewe и Khaite — вот неполный список тех, кто объявил 2026 годом меха. По этому поводу не обходимся не только без шуб и мохнатых платьев, но и волосатых йети-капоров Prada (уже в ДЛТ!)
Не просто наушники, а теплый артпис, который дизайнер Женя Ким украсила цветами из металлик-пайеток
Если Хэллоуин прошел мимо вас, позаботьтесь о костюме для новогоднего карнавала заранее. Профи премиум-трикотажа Free Age голосуют за Красную Шапочку
Шапочники Cocoschick взяли всё лучшее от трендовой шапки-докерки и дубленки — получился ультратеплый головной убор из натуральной овчины
С уважением относимся не только к модным свитерам со скандинавскими узорами, но и уютным бини с орнаментами Arch4 (уже видим в сочетании с пухлыми комбинезонами и снова трендовыми мунбутами на горнолыжном склоне «Игора»!)
Re Vera, «Кашемир и Шелк», 21 285 руб.
Приближение Нового года — зеленый свет для пайеток в повседневном гардеробе
Лохматое вау отыскали в коллекции якутских фэшн-виртуозов MU:S: будем носить как с приталенными ladylike-пальто, так и со строгими платьями-футлярами на предпраздничных вечеринках
Смотрим на волнистый чепчик M_U_R — видим грибы-рюши полиозеллусы
Балетная балаклава из коллекции вязальщиков Mirstores — «Лебединое озеро» в мире головных уборов
Principe di Bologna, No One, 11 490 руб.
Встраиваемся в ультрамодный иппо-шик (следом за худруком Gucci Демной и конником со стажем Анной Семак!) с помощью шерстяной кепи Principe di Bologna — готовимся выгуливать в комбинации с клетчатыми жакетами, белоснежными скинни-брюками и жокейскими сапогами
Karl Lagerfeld, BNS club, 10 600 руб.
Меняем летние панамы из соломы и канваса на варианты из пушистой пряжи Karl Lagerfeld
Дизайнеры Yudashkin превратили дутый пуховик в бабл-гам-шапку из нейлона с суперутеплителем DuPont Sorona, которой и −15 °C по плечу
Фуксия — важнейший тренд сезона: в придачу к инновационным шубам Bottega Veneta, обгоревшим платьям Matières Fécales и плечистым ретроплатьям Valentino присматриваемся к мохеровым шапочкам Gapanovich (ручная работа!)
Acupuncture, Golden Line, 8 600 руб.
Узнаем индислизеров на рейвах в «Грибыче» и К-30 по псевдопоношенным бини с подвесками-крестами от британских фэшн-панков Acupuncture
Чередуем шапки с арт-косынками Ola Ola. Из плюсов — ткань с защитой от ветра и влаги и винтажным цветочным принтом
Профи теплых аксессуаров Jacob Cro связали новую версию знаковой бини Twins с объемными ушами и завязками
По вопросам крейзи-шапок обращаемся к главному hat-коллекционеру Насте Мироновой: для своего бренда эклектик-дива отшила гномовские чепчики из пушистого мохера, которые можно завязать под подбородком или прямо на макушке
Maison David, Rendez-Vous, 6 990 руб.
Всем après-ski-дивам посвящается: меховые повязки Maison David, которые без труда составят пару пуховикам хоть на горнолыжных склонах, хоть на сестрорецких променадах
Особенно удачно ворсистые панамы из шерсти альпака смотрятся в тотал-луке с серыми костюмами или платьями из трикотажа
Вступаем в мир фиолетовых оттенков постепенно: если еще не приручили сложную палитру, то советуем начать с аксессуаров, а именно — с баклажановой повязки из шерсти альпака Level44 (безупречна в тандеме с белоснежными шубами и серыми пальто!)
Вечно мерзнущие, аларм! Отыскали для вас дико теплую косынку от укротителей искусственного меха Only me — защитит от холода не только голову и уши, но еще и шею (мама рада!)
«Остров имени тебя», 4 500 руб.
Форму и оттенок шапки команда «Остров имени тебя» подсмотрела у кленового листа, а материал (шерсть букле) — в осенне-зимних трендбуках
Emanuela Biffoli, Универмаг «Московский», 4 500 руб.
Лаконичная альтернатива boom-boom-папахам с подиума Bottega Veneta — ворсистая бини Emanuela Biffoli
За поддержание морального духа до весны благодарим команду Chois — вырастили кокеткорные бутоны на вязаном берете
По подиумному канону выгуливаем шерстяные шляпки-таблетки Lichi с вязаными юбочными двойками, как у Altuzarra, или с шифоновыми корсетами, как у Valentino
На клошарских вайбах миксуем дистресс-кепи a°t’t” с поношенными твидовыми пальто, растянутыми трениками и потертыми ботинками на шнуровке
Главная шапка сезона — меховая в стиле ретро, как на подиуме Bottega Veneta (а еще лучше — в тандеме с шубой!). Похожую, но с трендовыми лео-пятнышками, отыскали у локалов Love Republic
Чередуем тихороскошные бини из кашемира с технологичными шапками с геометричным принтом Urbantiger (за счет искусственных волокон в составе материал становится более прочным и износостойким!)
Легендарные панамы с увеличенной тульей Gate31, которые прямо сейчас можно купить со скидкой 78% (да начнутся Голодные фэшн-игры!)
Наш личный топ беретов возглавляет эта кокеткорная новинка Lime, выполненная из двухцветной пряжи
Панки тоже носят шапки. Особенно, если речь про такую — полосатую с завязками и кисточками из новой коллекции Befree, которая запросто могла бы появиться в гардеробе инди-дивы Одессы Эзайон
Комментарии (0)