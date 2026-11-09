Докерки-дубленки, балетные балаклавы и леопардовые папахи: выбрали 30 теплых (и модных!) головных уборов на зиму

Prada, ДЛТ, 120 000 руб.

Miu Miu, Loewe и Khaite — вот неполный список тех, кто объявил 2026 годом меха. По этому поводу не обходимся не только без шуб и мохнатых платьев, но и волосатых йети-капоров Prada (уже в ДЛТ!)