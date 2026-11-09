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Вещи

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Докерки-дубленки, балетные балаклавы и леопардовые папахи: выбрали 30 теплых (и модных!) головных уборов на зиму

Шапка в условиях нордического Петербурга — не просто модный акцент, а погодное требование. Так что перестаем прятать головные уборы от мамы в пакете со сменкой, а пополняем фэшн-арсенал пушистыми капорами Prada, докерками из овчины Cocoshnick, дутыми бини Yudashkin и клошарскими кепи a°t’t”. 

Prada, ДЛТ, 120 000 руб. Miu Miu, Loewe и Khaite — вот неполный список тех, кто объявил 2026 годом меха. По этому поводу не обходимся не только без

Prada, ДЛТ, 120 000 руб.

Miu Miu, Loewe и Khaite — вот неполный список тех, кто объявил 2026 годом меха. По этому поводу не обходимся не только без шуб и мохнатых платьев, но и волосатых йети-капоров Prada (уже в ДЛТ!)

J.Kim, 42 500 руб. Не просто наушники, а теплый артпис, который дизайнер Женя Ким украсила цветами из металлик-пайеток

J.Kim, 42 500 руб.

Не просто наушники, а теплый артпис, который дизайнер Женя Ким украсила цветами из металлик-пайеток

Free Age, 28 000 руб. Если Хэллоуин прошел мимо вас, позаботьтесь о костюме для новогоднего карнавала заранее. Профи премиум-трикотажа Free Age

Free Age, 28 000 руб.

Если Хэллоуин прошел мимо вас, позаботьтесь о костюме для новогоднего карнавала заранее. Профи премиум-трикотажа Free Age голосуют за Красную Шапочку 

Cocoshnick, 25 000 руб. Шапочники Cocoschick взяли всё лучшее от трендовой шапки-докерки и дубленки — получился ультратеплый головной убор из

Cocoshnick, 25 000 руб.

Шапочники Cocoschick взяли всё лучшее от трендовой шапки-докерки и дубленки — получился ультратеплый головной убор из натуральной овчины

Arch4, «Кенгуру», 22 999 руб. С уважением относимся не только к модным свитерам со скандинавскими узорами, но и уютным бини с орнаментами Arch4 (уже

Arch4, «Кенгуру», 22 999 руб.

С уважением относимся не только к модным свитерам со скандинавскими узорами, но и уютным бини с орнаментами Arch4 (уже видим в сочетании с пухлыми комбинезонами и снова трендовыми мунбутами на горнолыжном склоне «Игора»!)

Re Vera, «Кашемир и Шелк», 21 285 руб. Приближение Нового года — зеленый свет для пайеток в повседневном гардеробе

Re Vera, «Кашемир и Шелк», 21 285 руб.

Приближение Нового года — зеленый свет для пайеток в повседневном гардеробе

MU:S, 21 000 руб. Лохматое вау отыскали в коллекции якутских фэшн-виртуозов MU:S: будем носить как с приталенными ladylike-пальто, так и со строгими

MU:S, 21 000 руб.

Лохматое вау отыскали в коллекции якутских фэшн-виртуозов MU:S: будем носить как с приталенными ladylike-пальто, так и со строгими платьями-футлярами на предпраздничных вечеринках

M_U_R, 20 000 руб. Смотрим на волнистый чепчик M_U_R — видим грибы-рюши полиозеллусы

M_U_R, 20 000 руб.

Смотрим на волнистый чепчик M_U_R — видим грибы-рюши полиозеллусы

 

Mirstores, 11 990 руб. Балетная балаклава из коллекции вязальщиков Mirstores — «Лебединое озеро» в мире головных уборов

Mirstores, 11 990 руб.

Балетная балаклава из коллекции вязальщиков Mirstores — «Лебединое озеро» в мире головных уборов

Principe di Bologna, No One, 11 490 руб. Встраиваемся в ультрамодный иппо-шик (следом за худруком Gucci Демной и конником со стажем Анной Семак!) с

Principe di Bologna, No One, 11 490 руб.

Встраиваемся в ультрамодный иппо-шик (следом за худруком Gucci Демной и конником со стажем Анной Семак!) с помощью шерстяной кепи Principe di Bologna — готовимся выгуливать в комбинации с клетчатыми жакетами, белоснежными скинни-брюками и жокейскими сапогами 

Karl Lagerfeld, BNS club, 10 600 руб. Меняем летние панамы из соломы и канваса на варианты из пушистой пряжи Karl Lagerfeld

Karl Lagerfeld, BNS club, 10 600 руб.

Меняем летние панамы из соломы и канваса на варианты из пушистой пряжи Karl Lagerfeld

Yudashkin, 10 000 руб. Дизайнеры Yudashkin превратили дутый пуховик в бабл-гам-шапку из нейлона с суперутеплителем DuPont Sorona, которой и −15 °C по

Yudashkin, 10 000 руб.

Дизайнеры Yudashkin превратили дутый пуховик в бабл-гам-шапку из нейлона с суперутеплителем DuPont Sorona, которой и −15 °C по плечу 

Gapanovich, 10 000 руб. Фуксия — важнейший тренд сезона: в придачу к инновационным шубам Bottega Veneta, обгоревшим платьям Matières Fécales и

Gapanovich, 10 000 руб.

Фуксия — важнейший тренд сезона: в придачу к инновационным шубам Bottega Veneta, обгоревшим платьям Matières Fécales и плечистым ретроплатьям Valentino присматриваемся к мохеровым шапочкам Gapanovich (ручная работа!)

Acupuncture, Golden Line, 8 600 руб. Узнаем индислизеров на рейвах в «Грибыче» и К-30 по псевдопоношенным бини с подвесками-крестами от британских

Acupuncture, Golden Line, 8 600 руб.

Узнаем индислизеров на рейвах в «Грибыче» и К-30 по псевдопоношенным бини с подвесками-крестами от британских фэшн-панков Acupuncture

Ola Ola, 8 500 руб. Чередуем шапки с арт-косынками Ola Ola. Из плюсов — ткань с защитой от ветра и влаги и винтажным цветочным принтом

Ola Ola, 8 500 руб.

Чередуем шапки с арт-косынками Ola Ola. Из плюсов — ткань с защитой от ветра и влаги и винтажным цветочным принтом 

Jacob Cro, 7 500 руб. Профи теплых аксессуаров Jacob Cro связали новую версию знаковой бини Twins с объемными ушами и завязками

Jacob Cro, 7 500 руб.

Профи теплых аксессуаров Jacob Cro связали новую версию знаковой бини Twins с объемными ушами и завязками

Irnby, 6 990 руб. По вопросам крейзи-шапок обращаемся к главному hat-коллекционеру Насте Мироновой: для своего бренда эклектик-дива отшила гномовские

Irnby, 6 990 руб.

По вопросам крейзи-шапок обращаемся к главному hat-коллекционеру Насте Мироновой: для своего бренда эклектик-дива отшила гномовские чепчики из пушистого мохера, которые можно завязать под подбородком или прямо на макушке 

Maison David, Rendez-Vous, 6 990 руб. Всем après-ski-дивам посвящается: меховые повязки Maison David, которые без труда составят пару пуховикам хоть

Maison David, Rendez-Vous, 6 990 руб.

Всем après-ski-дивам посвящается: меховые повязки Maison David, которые без труда составят пару пуховикам хоть на горнолыжных склонах, хоть на сестрорецких променадах 

Idol, 5 990 руб. Особенно удачно ворсистые панамы из шерсти альпака смотрятся в тотал-луке с серыми костюмами или платьями из трикотажа

Idol, 5 990 руб.

Особенно удачно ворсистые панамы из шерсти альпака смотрятся в тотал-луке с серыми костюмами или платьями из трикотажа

Level44, 5 400 руб. Вступаем в мир фиолетовых оттенков постепенно: если еще не приручили сложную палитру, то советуем начать с аксессуаров, а именно

Level44, 5 400 руб.

Вступаем в мир фиолетовых оттенков постепенно: если еще не приручили сложную палитру, то советуем начать с аксессуаров, а именно — с баклажановой повязки из шерсти альпака Level44 (безупречна в тандеме с белоснежными шубами и серыми пальто!)

Only me, 5 000 руб. Вечно мерзнущие, аларм! Отыскали для вас дико теплую косынку от укротителей искусственного меха Only me — защитит от холода не

Only me, 5 000 руб.

Вечно мерзнущие, аларм! Отыскали для вас дико теплую косынку от укротителей искусственного меха Only me — защитит от холода не только голову и уши, но еще и шею (мама рада!)

«Остров имени тебя», 4 500 руб. Форму и оттенок шапки команда «Остров имени тебя» подсмотрела у кленового листа, а материал (шерсть букле) — в осенне

«Остров имени тебя», 4 500 руб.

Форму и оттенок шапки команда «Остров имени тебя» подсмотрела у кленового листа, а материал (шерсть букле) — в осенне-зимних трендбуках 

Emanuela Biffoli, Универмаг «Московский», 4 500 руб. Лаконичная альтернатива boom-boom-папахам с подиума Bottega Veneta — ворсистая бини Emanuela

Emanuela Biffoli, Универмаг «Московский», 4 500 руб.

Лаконичная альтернатива boom-boom-папахам с подиума Bottega Veneta — ворсистая бини Emanuela Biffoli

Chois, 4 490 руб. За поддержание морального духа до весны благодарим команду Chois — вырастили кокеткорные бутоны на вязаном берете

Chois, 4 490 руб.

За поддержание морального духа до весны благодарим команду Chois — вырастили кокеткорные бутоны на вязаном берете 

Lichi, 3 999 руб. По подиумному канону выгуливаем шерстяные шляпки-таблетки Lichi с вязаными юбочными двойками, как у Altuzarra, или с шифоновыми

Lichi, 3 999 руб.

По подиумному канону выгуливаем шерстяные шляпки-таблетки Lichi с вязаными юбочными двойками, как у Altuzarra, или с шифоновыми корсетами, как у Valentino

a°t’t”, 3 430 руб. На клошарских вайбах миксуем дистресс-кепи a°t’t” с поношенными твидовыми пальто, растянутыми трениками и потертыми ботинками на

a°t’t”, 3 430 руб. 

На клошарских вайбах миксуем дистресс-кепи a°t’t” с поношенными твидовыми пальто, растянутыми трениками и потертыми ботинками на шнуровке 

Love Republic, 2 807 руб. Главная шапка сезона — меховая в стиле ретро, как на подиуме Bottega Veneta (а еще лучше — в тандеме с шубой!). Похожую, но

Love Republic, 2 807 руб.

Главная шапка сезона — меховая в стиле ретро, как на подиуме Bottega Veneta (а еще лучше — в тандеме с шубой!). Похожую, но с трендовыми лео-пятнышками, отыскали у локалов Love Republic

Urbantiger, 2 490 руб. Чередуем тихороскошные бини из кашемира с технологичными шапками с геометричным принтом Urbantiger (за счет искусственных

Urbantiger, 2 490 руб.

Чередуем тихороскошные бини из кашемира с технологичными шапками с геометричным принтом Urbantiger (за счет искусственных волокон в составе материал становится более прочным и износостойким!)

Gate31, 2 000 руб. Легендарные панамы с увеличенной тульей Gate31, которые прямо сейчас можно купить со скидкой 78% (да начнутся Голодные фэшн-игры!)

Gate31, 2 000 руб.

Легендарные панамы с увеличенной тульей Gate31, которые прямо сейчас можно купить со скидкой 78% (да начнутся Голодные фэшн-игры!)

Lime, 1 999 руб. Наш личный топ беретов возглавляет эта кокеткорная новинка Lime, выполненная из двухцветной пряжи

Lime, 1 999 руб.

Наш личный топ беретов возглавляет эта кокеткорная новинка Lime, выполненная из двухцветной пряжи 

Befree, 1 299 руб. Панки тоже носят шапки. Особенно, если речь про такую — полосатую с завязками и кисточками из новой коллекции Befree, которая

Befree, 1 299 руб.

Панки тоже носят шапки. Особенно, если речь про такую — полосатую с завязками и кисточками из новой коллекции Befree, которая запросто могла бы появиться в гардеробе инди-дивы Одессы Эзайон  

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