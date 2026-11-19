Это шок! Мех, поселившийся в фэшн-репортах вот уже несколько сезонов назад, готов биться до последнего — до звания самого долгоиграющего тренда ever. В этом стремлении его всячески поддерживают главные визионеры индустрии — от Энтони Ваккарелло в Saint Laurent и Миуччи Прада в Miu Miu до худрука Valentino Алессандро Микеле и предводительниц The Row сестер Олсен. Причем разговоры об этичности уже мало кого волнуют — не так важно натуральная ли у тебя шуба, главное, что она вообще есть. Поэтому если в душе вы одновременно и slavic bimbo, и peta-активист, то отыскали для вас классные варианты шуб из искусственного меха.
Giambattista Valli, ДЛТ, 415 000 руб.
Гуру стейтмент-платьев Giambattista Valli даже шубу сделали по их подобию — с расклешенным подолом, трендовым V-образным вырезом и акцентным поясом на талии
Laura Andraschko, KM20, 164 200 руб.
Power-плечи — неотъемлемая часть кроп-шуб с подиумов Khaite и Balmain, а вариант в практичной макси-длине отшили в Laura Andraschko
По мотивам дебютного показа State Venice (гламур! декаданс! пайетки!) выгуливаем boom-boom-шубу авторства Ибрагима Гатциева только со сверкающими миди-юбками, полупрозрачными комбинациями и нарядными джемперами с бантами-имитациями (Скиап, привет!)
Как дома лео-шуба Walk of Shame чувствует себя в комбо из 1980-х: по совету стилиста Марии Калашниковой утрируем верхнюю одежду с меховой шапкой и отправляемся на русский бранч с болтуньей и драниками в «Белый рябчик»
Andersson Bell, Studio Slow, 75 990 руб.
Готовимся к предновогоднему карнавалу и раскрываем Гринч-субличность в мохнатой шубе Andersson Bell
Не можете решить — куртка или пальто? Фаундер Ola Ola Ольга Гинзубург — тоже: отшила гибрид из переливающегося лаке и искусственного меха ламы (а внутри — жаккард с леопардовым принтом!)
Инструкция по применению шубы-подложки Ushatava: носите ее не только как самостоятельный айтем (с этой ролью она, конечно, тоже справляется на ура!), но и в качестве первого слоя вместе с другой верхней одеждой. Чтобы рукава легко помещались под пальто и куртками, их выполнили из плащевого материала с тонкой утепляющей прокладкой, а на спинке, под воротником, расположили петлю из ленты с кнопкой для пристегивания к внутренней стороне других изделий
Самый модный силуэт жакета (видели такие на шоу Christian Dior и Moschino!) перекочевал в мир шуб Autentiments (практиковали экстремальный power-dressing-крой до того, как это стало мейнстримом!)
Каракуль — снова in: старомодные шубы единодушно одобрили в Marni, Miu Miu и Ermanno Scervino. Причем носить их советуют как с вернувшимися в моду ушанками, так и сверкающими пайетками мини-платьями и шелковыми комбинациями с вышивками
Apparis, «У Красного моста», 46 900 руб.
Кейпы хороши не только из пальтовой шерсти или ультрамодного винила (как на недавнем показе Chloe!), но и из пятнистого эко-меха (заверено пушистой новинкой бруклинцев-франкофилов Apparis!)
Principe di Bologna, No One, 45 590 руб.
Шуба из искусственного меха Principe di Bologna забыла, что она не из настоящего баргузинского соболя
Тигр-альбинос Arligent притаился и ждет, чтобы накинуться на первые серьезные заморозки (обещает выдерживать схватки до –10 °С)
Обожаете шубы так же, как и мы — забирайте кучерявую Botrois, которую можно носить круглый год (как куртку во время демисезона и в качестве нарядного и теплого жакета прямо сейчас!)
Ультрамодные аутдор-парки с показов Prada и Loewe опушились и превратились в вау-шубы в новой коллекции Osome2some
Фиксируем стайлинг-трюк с подиума Saint Laurent, который деликатно позаимствовали локалы Annuko: берем акцентную шубу в ретростиле и создаем трендовый фит с заниженой линией талии с помощью кожаного пояса в тон
Плащ-палатка — out, шуба-вигвам Eclata — in
Просто шуба — хорошо, а с окраской енота панка (видели эти окрашенные в ярко-рыжий кончики?) — лучше
Шалевый воротник — главный ретрохит в мире верхней одежды прямо сейчас (заверено двубортными пальто-шинелями Christian Dior и натуралистичными шубами-халатами 2mood!)
Пополняем fur-зверинец объемным бомбером из псевдорыси Asya Semyonova
Эко-шуба Love Republic собрала все тренды (леопардовый принт — есть, ворот-стойка — есть, волнистая фактура — есть) и моментально попала в топ бестселлеров бренда
Начинаем зиму с
чистого листа белой шубы Gate31с воротом-трансформером (легким движением руки превращается из отложного в ультрамодную стойку!)
Выкручиваем ретровайбы на максимуму и носим шубу Lime в духе 1980-х с лаконичным платьем-футляром и сапогами с круглым мысом, а при желании уводим в эклектичный гранж и комбинируем с трендовыми брюками-карго
Узнаем инди-слизеров по потертым скинни и пестрым шубам Befree в очереди на пятничный рейв в К-30
Это база: кремовая шуба O'stin с аккуратной стойкой и необычной фактурой (уже видим в сочетании с черной водолазкой и брюками на премьере сенсационного док «Увидеть все»!)
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