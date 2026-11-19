Это шок! Мех, поселившийся в фэшн-репортах вот уже несколько сезонов назад, готов биться до последнего — до звания самого долгоиграющего тренда ever. В этом стремлении его всячески поддерживают главные визионеры индустрии — от Энтони Ваккарелло в Saint Laurent и Миуччи Прада в Miu Miu до худрука Valentino Алессандро Микеле и предводительниц The Row сестер Олсен. Причем разговоры об этичности уже мало кого волнуют — не так важно натуральная ли у тебя шуба, главное, что она вообще есть. Поэтому если в душе вы одновременно и slavic bimbo, и peta-активист, то отыскали для вас классные варианты шуб из искусственного меха.