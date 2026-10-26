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Главная обувь осени — из лакированной кожи! Вот 22 пары-доказательства

Лакированная кожа не сдает позиций: в придачу к плащам Сhloe, кроко-брюкам Gucci и юбочным двойкам в оттенке яичного желтка №21 присматриваем акцентную обувь с глянцевым покрытием. Собрали самые модные пары сезона — от культовых слингбэков Saint Laurent и аквамариновых мэриджейнов Valentino до клогов-мюлей Сhanel. 

Туфли Saint Laurent, ДЛТ, 254 500 руб. За все виральные и дико красивые (и настолько же неудобные!) пары Saint Laurent благодарим обувного гения

Туфли Saint Laurent, ДЛТ, 254 500 руб.

За все виральные и дико красивые (и настолько же неудобные!) пары Saint Laurent благодарим обувного гения Коррадо де Биасе. Лакированные киллер-хилс Amalia 110  — не исключение! По примеру гранж-принцессы Charli XCX выгуливаем в комбинации с будуарными шортами из персикового шелка

Мюли Chanel, TSUM Collect, 213 000 руб. Наш топ необъяснимых фэшн-прихотей возглавляют архивные гибриды мюлей и клогов Сhanel (с меховой оторочкой и

Мюли Chanel, TSUM Collect, 213 000 руб.

Наш топ необъяснимых фэшн-прихотей возглавляют архивные гибриды мюлей и клогов Сhanel (с меховой оторочкой и фирменными золотистым лого на каблуке!)

Балетки Ulyana Sergeenko, 150 000 руб. Тренд на экстраглубокое обувное декольте подхватила кутюрье Ульяна Сергеенко и сочинила кокеткорные балетки

Балетки Ulyana Sergeenko, 150 000 руб.

Тренд на экстраглубокое обувное декольте подхватила кутюрье Ульяна Сергеенко и сочинила кокеткорные балетки, почти полностью обнажающие пальцы ног (не волнуйтесь, нога не выпадет — ее поддержит горизонтальная перемычка!) 

Сапоги Le Silla, No One, 148 990 руб. Чередуем дружелюбные каблуки-трапеции с опасными шпильками из коллекций Calvin Klein, Ferragamo, Elie Saab и Le

Сапоги Le Silla, No One, 148 990 руб.

Чередуем дружелюбные каблуки-трапеции с опасными шпильками из коллекций Calvin Klein, Ferragamo, Elie Saab и Le Silla. У последних отыскали лихие доминатрикс-сапоги с ультрамодным широким голенищем

Лоферы Marsell, «Кашемир и Шелк», 133 639 руб. Лоферы — вьетнамки осени: если базовые черные и коричневые уже есть, забирайте пару из лакированной

Лоферы Marsell, «Кашемир и Шелк», 133 639 руб.

Лоферы — вьетнамки осени: если базовые черные и коричневые уже есть, забирайте пару из лакированной кожи в коньячном оттенке от итальянцев Marsell

Туфли Valentino, ДЛТ, 129 500 руб. Готовимся к новогодним праздникам заранее: примеряем кукольные мэриджейны Valentino (со сверкающей пряжкой-бутоном

Туфли Valentino, ДЛТ, 129 500 руб.

Готовимся к новогодним праздникам заранее: примеряем кукольные мэриджейны Valentino (со сверкающей пряжкой-бутоном!) в сочетании с трендовыми двойками и комбинезонами из бархата 

Лоферы Gianvito Rossi, ДЛТ, 125 500 руб. Крейзи-лоферы — главный подиумный тренд года (доказано парами с кристаллами Bottega Veneta, круглой

Лоферы Gianvito Rossi, ДЛТ, 125 500 руб.

Крейзи-лоферы — главный подиумный тренд года (доказано парами с кристаллами Bottega Veneta, круглой перфорацией Tod's и каблуком в стиле 70-х Gianvito Rossi!)

Туфли Casadei, Rendez-Vous, 102 990 руб. Ювелирные шпильки Saint Laurent, пухлые «бананы» Prada и ретрофутуристичные конусы Casadei — вот сразу

Туфли Casadei, Rendez-Vous, 102 990 руб.

Ювелирные шпильки Saint Laurent, пухлые «бананы» Prada и ретрофутуристичные конусы Casadei — вот сразу несколько аргументов главных трендсеттеров в пользу архитектурных каблуков 

Ботильоны Diesel, KM20, 75 600 руб. Ботильоны-чулки из 2010-х (привет, Ким Кардашьян в Yeezy!) снова с нами! Наш выбор — лакированная пара из

Ботильоны Diesel, KM20, 75 600 руб.

Ботильоны-чулки из 2010-х (привет, Ким Кардашьян в Yeezy!) снова с нами! Наш выбор — лакированная пара из коллекции Diesel

Ботинки Grounds, Studio Slow, 71 990 руб. Обувные авангардисты Grounds во главе с дизайнером Микио Сакабе прославились благодаря экспериментам с

Ботинки Grounds, Studio Slow, 71 990 руб.

Обувные авангардисты Grounds во главе с дизайнером Микио Сакабе прославились благодаря экспериментам с подошвой. Например, эти лакированные дерби снабдили упругим каблуком, делающим каждый шаг воздушным, а приземление — мягким

Ботинки Chanel, TSUM Collect, 56 750 руб. На примере недавних показов Enfants Riches Déprimés, Chloe и Celine говорим «да» обуви со шнуровкой — от

Ботинки Chanel, TSUM Collect, 56 750 руб.

На примере недавних показов Enfants Riches Déprimés, Chloe и Celine говорим «да» обуви со шнуровкой — от атласных гибридов ботильонов и оксфордов до высоких ботинок из лакированной кожи (прямиком из мекки люкс-винтажа TSUM Collect!)

Ботильоны Marino Fabiani, Универмаг «Московский», 55 500 руб. Краш-ботильоны (читай: с помятым эффектом!) Marino Fabiani в стиле 1970-х без труда

Ботильоны Marino Fabiani, Универмаг «Московский», 55 500 руб.

Краш-ботильоны (читай: с помятым эффектом!) Marino Fabiani в стиле 1970-х без труда составят пару ультрамодным джинсам-клеш

Ботинки Ambis, 32 900 руб. «Черный квадрат» Малевича на обувном — геометричные ботинки от shoe-виртуозов Ambis

Ботинки Ambis, 32 900 руб. 

«Черный квадрат» Малевича на обувном — геометричные ботинки от shoe-виртуозов Ambis

Лоферы Age of Innocence, 30 400 руб. Прайм-эра хаки-оттенков (подтверждена драпированными платьями Balmain, пальто-коконами Valentino и сумками

Лоферы Age of Innocence, 30 400 руб.

Прайм-эра хаки-оттенков (подтверждена драпированными платьями Balmain, пальто-коконами Valentino и сумками-лягушками Christian Dior!) — зеленый свет для оливковых лоферов Age of Innocence

Туфли Askent, 25 000 руб. Ретролодочки снова hot: пары с минималистичным дизайном на устойчивом каблуке в этом сезоне одобрили Prada, Christian Dior и

Туфли Askent, 25 000 руб. 

Ретролодочки снова hot: пары с минималистичным дизайном на устойчивом каблуке в этом сезоне одобрили Prada, Christian Dior и локалы-кожевники Askent. Будем надевать с академичными юбками по колено и винтажными макинтошами по пути в «Подписные издания».

Туфли Razumno, 23 000 руб. Обувщики-минималисты Razumno и в секси-лодочки умеют: в доказательство блеснули туфлями из натуральной лакированной кожи с

Туфли Razumno, 23 000 руб.

Обувщики-минималисты Razumno и в секси-лодочки умеют: в доказательство блеснули туфлями из натуральной лакированной кожи с высоким декольте и изящным каблуком 

Сапоги Tendance, Rendez-Vous, 22 190 руб. Ремни и пряжки — важнейший обувной тренд следующего лета (подсмотрели на показах Marni, Acne Studios и Miu

Сапоги Tendance, Rendez-Vous, 22 190 руб.

Ремни и пряжки — важнейший обувной тренд следующего лета (подсмотрели на показах Marni, Acne Studios и Miu Miu!). Опережаем модное расписание и гордо шагаем в подпоясанных казачках Tendance на техно-рейв в обновленном «Грибыче»

Туфли Lumique, 20 890 руб. Суперлот для нишевых герпетологов — алые туфли-змеи Lumique. Планируем выгуливать с трендовой юбочной двойкой во время

Туфли Lumique, 20 890 руб.

Суперлот для нишевых герпетологов — алые туфли-змеи Lumique. Планируем выгуливать с трендовой юбочной двойкой во время пятничной вылазки в бар Blüm (от команды «Кабинета»!)

 

Лоферы Idol, 15 990 руб. Пока погода позволяет, выгуливаем бургунди-слиперы Idol в сочетании с пижамными костюмами на воскресных бранчах в Casper

Лоферы Idol, 15 990 руб.

Пока погода позволяет, выгуливаем бургунди-слиперы Idol в сочетании с пижамными костюмами на воскресных бранчах в Casper

Сапоги Wysh, 15 990 руб. После просмотра показа Chloe FW'26 не могли забыть о сапогах с меховым отворотом и отыскали пару не хуже в новой коллекции

Сапоги Wysh, 15 990 руб.

После просмотра показа Chloe FW'26 не могли забыть о сапогах с меховым отворотом и отыскали пару не хуже в новой коллекции Wysh (легким движением руки превращаются в ботильоны с акцетным голенищем!)

Туфли Lime, 12 999 руб. Новогодние корпоративы ближе, чем кажутся: готовим образ заранее и миксуем безупречно сидящие двойки с медными слингбэками (с

Туфли Lime, 12 999 руб.

Новогодние корпоративы ближе, чем кажутся: готовим образ заранее и миксуем безупречно сидящие двойки с медными слингбэками (с острым змеиным мысом!) Lime

Ботильоны Valley, 12 058 руб. Обувные пары со следами жизни дерзко подвинули с пьедестала до блеска начищенные лодочки и дерби, освободив место туфлям

Ботильоны Valley, 12 058 руб.

Обувные пары со следами жизни дерзко подвинули с пьедестала до блеска начищенные лодочки и дерби, освободив место туфлям с ободранными мысами Prada, рваным кедам Сoach и помятым ботильонам с разводами Valley 

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