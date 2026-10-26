Лакированная кожа не сдает позиций: в придачу к плащам Сhloe, кроко-брюкам Gucci и юбочным двойкам в оттенке яичного желтка №21 присматриваем акцентную обувь с глянцевым покрытием. Собрали самые модные пары сезона — от культовых слингбэков Saint Laurent и аквамариновых мэриджейнов Valentino до клогов-мюлей Сhanel.
Туфли Saint Laurent, ДЛТ, 254 500 руб.
За все виральные и дико красивые (и настолько же неудобные!) пары Saint Laurent благодарим обувного гения Коррадо де Биасе. Лакированные киллер-хилс Amalia 110 — не исключение! По примеру гранж-принцессы Charli XCX выгуливаем в комбинации с будуарными шортами из персикового шелка
Мюли Chanel, TSUM Collect, 213 000 руб.
Наш топ необъяснимых фэшн-прихотей возглавляют архивные гибриды мюлей и клогов Сhanel (с меховой оторочкой и фирменными золотистым лого на каблуке!)
Балетки Ulyana Sergeenko, 150 000 руб.
Тренд на экстраглубокое обувное декольте подхватила кутюрье Ульяна Сергеенко и сочинила кокеткорные балетки, почти полностью обнажающие пальцы ног (не волнуйтесь, нога не выпадет — ее поддержит горизонтальная перемычка!)
Сапоги Le Silla, No One, 148 990 руб.
Чередуем дружелюбные каблуки-трапеции с опасными шпильками из коллекций Calvin Klein, Ferragamo, Elie Saab и Le Silla. У последних отыскали лихие доминатрикс-сапоги с ультрамодным широким голенищем
Лоферы Marsell, «Кашемир и Шелк», 133 639 руб.
Лоферы — вьетнамки осени: если базовые черные и коричневые уже есть, забирайте пару из лакированной кожи в коньячном оттенке от итальянцев Marsell
Туфли Valentino, ДЛТ, 129 500 руб.
Готовимся к новогодним праздникам заранее: примеряем кукольные мэриджейны Valentino (со сверкающей пряжкой-бутоном!) в сочетании с трендовыми двойками и комбинезонами из бархата
Лоферы Gianvito Rossi, ДЛТ, 125 500 руб.
Крейзи-лоферы — главный подиумный тренд года (доказано парами с кристаллами Bottega Veneta, круглой перфорацией Tod's и каблуком в стиле 70-х Gianvito Rossi!)
Туфли Casadei, Rendez-Vous, 102 990 руб.
Ювелирные шпильки Saint Laurent, пухлые «бананы» Prada и ретрофутуристичные конусы Casadei — вот сразу несколько аргументов главных трендсеттеров в пользу архитектурных каблуков
Ботильоны Diesel, KM20, 75 600 руб.
Ботильоны-чулки из 2010-х (привет, Ким Кардашьян в Yeezy!) снова с нами! Наш выбор — лакированная пара из коллекции Diesel
Ботинки Grounds, Studio Slow, 71 990 руб.
Обувные авангардисты Grounds во главе с дизайнером Микио Сакабе прославились благодаря экспериментам с подошвой. Например, эти лакированные дерби снабдили упругим каблуком, делающим каждый шаг воздушным, а приземление — мягким
Ботинки Chanel, TSUM Collect, 56 750 руб.
На примере недавних показов Enfants Riches Déprimés, Chloe и Celine говорим «да» обуви со шнуровкой — от атласных гибридов ботильонов и оксфордов до высоких ботинок из лакированной кожи (прямиком из мекки люкс-винтажа TSUM Collect!)
Ботильоны Marino Fabiani, Универмаг «Московский», 55 500 руб.
Краш-ботильоны (читай: с помятым эффектом!) Marino Fabiani в стиле 1970-х без труда составят пару ультрамодным джинсам-клеш
«Черный квадрат» Малевича на обувном — геометричные ботинки от shoe-виртуозов Ambis
Лоферы Age of Innocence, 30 400 руб.
Прайм-эра хаки-оттенков (подтверждена драпированными платьями Balmain, пальто-коконами Valentino и сумками-лягушками Christian Dior!) — зеленый свет для оливковых лоферов Age of Innocence
Ретролодочки снова hot: пары с минималистичным дизайном на устойчивом каблуке в этом сезоне одобрили Prada, Christian Dior и локалы-кожевники Askent. Будем надевать с академичными юбками по колено и винтажными макинтошами по пути в «Подписные издания».
Обувщики-минималисты Razumno и в секси-лодочки умеют: в доказательство блеснули туфлями из натуральной лакированной кожи с высоким декольте и изящным каблуком
Сапоги Tendance, Rendez-Vous, 22 190 руб.
Ремни и пряжки — важнейший обувной тренд следующего лета (подсмотрели на показах Marni, Acne Studios и Miu Miu!). Опережаем модное расписание и гордо шагаем в подпоясанных казачках Tendance на техно-рейв в обновленном «Грибыче»
Суперлот для нишевых герпетологов — алые туфли-змеи Lumique. Планируем выгуливать с трендовой юбочной двойкой во время пятничной вылазки в бар Blüm (от команды «Кабинета»!)
Пока погода позволяет, выгуливаем бургунди-слиперы Idol в сочетании с пижамными костюмами на воскресных бранчах в Casper
После просмотра показа Chloe FW'26 не могли забыть о сапогах с меховым отворотом и отыскали пару не хуже в новой коллекции Wysh (легким движением руки превращаются в ботильоны с акцетным голенищем!)
Новогодние корпоративы ближе, чем кажутся: готовим образ заранее и миксуем безупречно сидящие двойки с медными слингбэками (с острым змеиным мысом!) Lime
Обувные пары со следами жизни дерзко подвинули с пьедестала до блеска начищенные лодочки и дерби, освободив место туфлям с ободранными мысами Prada, рваным кедам Сoach и помятым ботильонам с разводами Valley
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