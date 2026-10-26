Туфли Askent, 25 000 руб.

Ретролодочки снова hot: пары с минималистичным дизайном на устойчивом каблуке в этом сезоне одобрили Prada, Christian Dior и локалы-кожевники Askent. Будем надевать с академичными юбками по колено и винтажными макинтошами по пути в «Подписные издания».